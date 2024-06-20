华为全屋智能将亮相HDC 2024，为空间智能化时代带来全新答案

随着5G、AI、物联网技术的发展，智能家居正逐渐向更丰富的场景化进化，空间智能成为必然趋势。近年来，互联网、家电家装、通信行业等巨头纷纷入局全屋智能赛道，均十分看好空间智能化的新趋势，而在众多布局全屋智能的玩家中，华为凭借过硬的技术实力、开放的生态、突出的前瞻性等优势，不仅成为了行业佼佼者，更是引领着全屋智能行业走向更好的发展。

据悉，华为开发者大会2024(HDC 2024)将于6月21日-23日在东莞松山湖举办，其中华为全屋智能分论坛将在6月22日上午于三丫坡B3-2F-216举办。一直以来，HDC都是华为对外公布前沿技术的窗口，因此不难猜测，华为全屋智能解决方案将再次全方位进化，研发团队将从技术架构、用户体验、产品等多个维度解读最新成果。

众所周知，华为全屋智能依托万物智联操作系统HarmonyOS，化繁为简、万物归一，带来智能交互体验。值得一提的是，鸿蒙操作系统(HarmonyOS)完全开放，并希望更多开发者和合作伙伴加入到鸿蒙生态的建设中来，打造共赢的生态圈。据了解，在HDC 2024的展区中，我们不仅能领略始终开放、强大且智慧的鸿蒙生态，还将见到康养平台驾驶舱、康养平台看护看板等在更丰富场景应用下的智慧康养解决方案和功能展示。

以在今年5月的夏季全场景新品发布会上，推出的华为全屋智能AI康养解决方案――AI辅助康养传感器为例，它可检测家中老人的状态，包括跌倒、睡眠、离床、坠床等丰富检测，当检测到有异常情况发生时，会立刻发送告警信号至绑定的亲人手机，即便我们忙着上班、上学，轻松实现24小时守护家人健康。

另外，再结合往年的华为HDC开发者大会来看，华为始终与开发者们携手并进，为行业创造更多可能。而本次的全屋智能分论坛上，全屋智能研发团队也将面向全屋智能开发从业者，深度解读华为全屋智能的技术架构升级、空间交互体验最新研究成果。

随着全屋智能的普及范围越来越广，华为全屋智能还将进一步北向开放。将基于已有的云端、本地、中控屏接口以及新开放的APP H5接口，面向地产、酒店、办公、学校、医养等行业开放接口，结合行业特点，将华为全屋智能解决方案应用到更多新空间中。

在HDC 2024上，华为还将正式公布 HarmonyOS NEXT的开发者 Beta 计划，新系统在视觉体验及用户体验方面均实现了创新升级。据悉，在华为全屋智能的应用场景下，基于鸿蒙Next版本，新增了高频功能服务卡片、高端精致的交互设计，在给客户展示方案时，可依托开放平台托、拉、拽的“0代码”能力，更加快速、直观的将功能呈现出来，帮助客户更好的理解智慧方案。

时值当下，空间智能已然成为空间转型的必然趋势。可以预见，未来的房子将被赋予智能化操作系统，成为极具“智慧”且善于“思考”的空间，辨别你当前的生活状态，触发相应的智能生活场景。让我们一起期待，华为全屋智能在HDC 2024上将为行业带来的重磅成果和全新思路吧!