分几类/优缺点/怎么挑 聊聊开放式耳机选购的二三事

近些年，用户使用耳机的使用习惯和平均时长已经有了很大的变化，游戏、音乐、追剧、综艺等愈加丰富的内容让佩戴耳机的时长进一步增长，再加上用户运动需求的增加，所以对于佩戴舒适度的要求愈加增高，开放式耳机恰好满足了这方面的需求，因此受到了越来越多消费者的青睐。比如我就在差不多半年多的时间内接连入手了三种不同类型的开放式耳机，再加上工作原因也体验到了一些产品，今天就结合我的使用体验和大家聊聊这类产品选购的一些经验。

开放式耳机的概念与分类

首先还是先简单聊聊开放式耳机的概念和分类。开放式耳机，顾名思义就是采用了开放式设计的耳机产品，最显著的特性就是佩戴时耳机不会侵入我们的耳道，将声音以声波或通过骨头震动的方式传递道内耳神经，这也就是我们经常提到的气传导和骨传导。

前者采用波束成形技术进行定向传音，在产品不侵入耳道的前提下，将声音通过耳道传导到听觉神经，你可以理解为它是在你耳边放的一个微型扬声器，将声音定向传导进去;

而后者则是利用振动单元会将声波转换成振动，引发骨骼、皮肤等人体组织的震动将声音传输至听觉神经，不需要通过耳道传递声音，因此可以避免对耳朵的压迫和不适感。

而不管是骨传导还是气传导，得益于不进入耳道的特性，都会有着更为舒适的佩戴体验，它解决了用户长时间佩戴耳机后耳道胀痛、不适感强等使用痛点，而且能够保持耳道干爽透气，也不会滋生细菌，导致耳部感染，更加的健康卫生，对于听力也有着更好的保护。同时在佩戴时，不仅能听到耳机的声音，还能同时注意到外界的声音变化，并能够及时作出反应，有着更高的安全性，对于平时进行跑步、骑行等户外运动的用户来说要更加友好，我就是因为偶尔会骑行才入手的开放式耳机。

当然，骨传导和气传导按照形态和佩戴方式还能继续往下细分。骨传导这边有一体耳挂式、分体耳挂式以及分体耳夹式等。其中一体耳挂式的居多，稳固性非常不错，但由于这个圈的存在，可能会有些夹着脑袋得问题，而且一般都会比较沉一些，在30g左右;分体耳夹式算是一种新兴的形态，看起来会更为小巧精致些，不过我个人觉得它夹在耳朵上的舒适度以及耳机和耳朵的贴合程度与个体差异关联性比较大，简单说就是因人而异，另外市面上可选的产品比较少;至于分体耳挂式，产品更加少了，就不多赘述了。

气传导这边则分为分体耳挂式、分体耳夹式和一体耳挂式，其中分体耳挂式的产品最多，是目前最主流的产品，也是我个人目前正在用的，普遍比较轻便，不过耳挂和耳朵的贴合度同样是因人而异;分体耳夹式和骨传导那边一样，非常小巧精致，佩戴起来更为轻盈;一体耳挂式产品相对少一些。

选购注意事项及建议

接着就结合我的使用体验来和大家聊聊选购开放式耳机的时一些需要重点关注的点和注意事项，这里要先声明下，很多都是我个人的主观感受，仅供参考，如有雷同，纯属巧合。

佩戴舒适度

我个人会把佩戴舒适度放在第一位，毕竟开放式耳机主打的就是这个，所以会优先考虑这点，影响它的因素主要包括产品的设计、材质以及重量等。而我认为所谓舒适性大概需要关注这些方面，佩戴时耳挂部分是否贴合你的耳型，进行运动时是否稳定不乱晃或者脱落，耳机的重量是否压耳，能否胜任长时间佩戴，材质是否柔软透气亲肤，头部或者耳廓的异物感重不重等。

厂商说的再怎么天花乱坠，其实都只是个参考。虽然其产品也肯定是尽力保障更多人能戴着舒服，但实际上舒不舒服还是得你自己带上用了之后才知道，所以关于这点我的建议是尽可能去线下店铺试试，自己去亲身感受和体验，没有线下店铺的可以线上购买后尽快体验，参考上面的点，看看是否符合自己的预期，合理的利用七天无理由。毕竟每个人的耳型和头型都不一样，佩戴体验受个体差异性的影响还是很大的，实践是检验是否适合的唯一道理!

我简单分享下自己的购买和使用经验，像一体耳挂式骨传导产品，其佩戴稳固性一般是不用太担心，而且不夹耳朵，但重点在于能否接受那个重量以及可能会有点夹头，比如我在之前某款产品上就遇到了后面的这个问题，倒不是难受，就是感觉它的存在感有点太强了，最终导致放弃了那款产品;

而分体耳夹式骨传导我买过那个骨聆SS900，佩戴起来确实比一体式的感觉要轻，也不存在夹头的问题，非常无感，但是有振子的那端和我耳朵背部的贴合度就比较一般，导致剧烈运动时虽然不会掉但有点晃动，而且使用时声音很小，得开到很大声音才能听到，而我的朋友使用时就不存在这么多问题，就是个体差异性导致的体验差别。另外就是，由于骨传导耳机它是用过震动将声音传递过去的嘛，所以不管是哪种产品在使用时都会有明显的震感，能否接受还是得自己去体会。

气传导这边我目前用的就是分体耳挂式的万魔S50以及韶音的Open Fit，我觉得重点就是看耳挂部分和耳朵的贴合度和是否有压耳感，一方面是运动时是否会松动导致脱落，另一方面就是长时间佩戴耳朵背部和耳廓部分是否会有不适感，一般来说耳挂都是非常柔软的，有些产品刚开始带可能没事，但时间长了你就会觉得耳朵背部会因为和耳挂的接触而造成不适感，还有很多小伙伴可能会担心耳挂和眼镜腿是否会“打架”，至少我用的几款都没发现明显的问题。另外多说一句，目前有部分产品的耳挂是可以进行旋转，比如Cleer ARC 3音弧这种，通过调整确实能适配更多的耳形。

耳夹式气传导，都非常小巧，我之前用过华为的Freeclip，从我个人的体验上来说的话，应该是佩戴时无感程度最高的，产品非常轻，而且能够很好的夹在我的耳朵上，贴合度很棒，不会像耳夹式骨传导耳机那样使用时有震动，大家要是试带的话主要就是感受下出音口部分和耳廓是否贴合，整体有没有夹耳朵的感觉。

不过，还是要强调下，每个人的耳型和头型都不一样，佩戴体验受个体差异性影响是很大的，我只是分享了一下大家试带和选择时要重点关注的部分。

音质

说实话，音质这块我给不到大家太多的建议，音频并不是我的专业领域。它由诸多因素所决定，而每个厂商都会说自己配备了XX发声单元或者XX振子，用了XX技术，采用了XX声学系统，音质怎么怎么样等，而且还会取决于你的连接的设备以及播放的音频......对于普通消费者来说很难去判断那个才是真正的好，而且由于个体差异性，每个人对于产品的适应性以及对声音的敏感程度都不太一样，导致最终的听感会不同。比如说用户就是一个木耳，好一点和差一点的音质感觉不出来，也是有可能的。

所以我的建议就是，用比较笨同时比较靠谱的办法，先设定好你的预算和期待值，可以参考下网上的一些产品推荐，然去亲自体验这个价格预算内对应的产品，自己感觉这个音质是否OK，可以横向对比下，再结合其它方面的偏好，看它符不符合你的预期和需求，最后做出自己的选择，不必太过于在于其他人对它的评价，毕竟耳机是你要去带，自己满意就行。同时你也可以试试定位更高的产品，要是自己觉得音质有提升，再考虑是否值得多花一些钱。

其实购买这类产品的大部分都是普通消费者，对很多技术性的东西并没什么了解，所以去亲自体验就是最好的解决办法。

连接稳定性和延迟

蓝牙版本对于耳机的连接稳定性、数据传输速度、延迟、电池续航以及抗干扰能力有着至关重要的影响，目前市面上的多数主流产品都是蓝牙5.2和蓝牙5.3，也有少部分用上了最新的蓝牙5.4，不过差别没有想象中那么大，理论上是越高越好，但这并不代表实际表现一定越好，大家选购时做个参考就好。

至于延迟，它决定了我们看视频或是玩游戏时能否音画同步，从笔者的选购经验来看，目前市面上很多产品详情页都没有提到这一点，有写的都是对这块很有信心的，至于没写的建议大家去客服咨询下，还是很重要的，相信我打游戏音画不同步很难受的!

防水性能

为什么要提到这一点呢？因为选择开放式耳机的很多消费者都是为了运动时佩戴的，一方面有出汗的问题，另一方面就是户外运动可能会有雨水或者感觉就是在水中运动等等，所以产品的防水性能要过关。总体来说的话，由于骨传导耳机大都采用封闭式无孔设计，所以相较于留有出声口的气传导耳机来说，在防水性能这块普遍表现更好。

像气传导耳机一般是IP54和IPX5，基本上能做到防泼溅，有很少的产品能做到IPX7级别，但也只能短时间浸入水中，想游泳时佩戴还是不行的。而骨传导这边有部分是IP55、IP56级别的，可以用水冲，还有很多IPX6和IP66甚至IP67、IP68的，达到了能下水的级别。但是需要注意的是，如果你是要游泳佩戴的话，还是要多关注一下产品描述中是否写了可以游泳时佩戴，不要仅仅看防水性能，这样更靠谱点。

开放式耳机的缺点和不足

开放式耳机确实有着这样那样的优点，但其缺点和局限性同样很明显。首先就是开放式的设计虽然带来了更为舒适的佩戴体验，因为它的“开放”，让它在听音乐时同时能感受到环境音，但代价就是无法像入耳式耳机那样起到被动降噪的功能，抵挡一部分噪音，再加上主动降噪功能，从而实现深度降噪，屏蔽掉周围的噪音，获得更为沉浸的体验。而且当周围噪音很大的，也会对开放式耳机的听感造成很明显的体验，比如我有时候在晚高峰骑车回家时，耳机就需要开到很大的声音才能听见，而且会被嘈杂的环境所干扰，导致耳机声音听不太清，周围声音也听不太清。

在一些如公交、地铁、飞机以及让拥挤的街道等相对嘈杂的环境下，开放式耳机的体验确实会差一些，有得必然会有失嘛。所以有时候外出或是出差我一般都是带两幅耳机，环境比较嘈杂，且无需担心场景安全性的时候就会使用入耳式的降噪耳机，追求沉浸的体验以及隔音;而环境比较安静，需要关注周围情况时，就换开放式耳机，佩戴更舒服且安全，大家可以考虑下我这个策略。

另外一个问题就是老生常谈的漏音问题了，还是由于开放式的结构，这个是难以避免的，各大厂商都在努力解决这个问题，目前普遍都不会有特别明显的漏音问题了，基本都是开很大声，且很近很近才能听到，所以不必太担心这点了。

至于音质我觉得就不再多提了，毕竟产品的定位和方向不同，没必要和其他类型的耳机硬去比较。

写在最后

我这里主要就是给大家介绍下开放式耳机的概念与分类，它的缺点和不足，分享了我的一些选购经验和注意事项，很多都是我个人的主观感受，大家仅供参考。当下，市面上开放式耳机从几十到上千元不等，跨度非常大，鱼龙混杂，大家选购时不能一味的图便宜，当然也没必要就买最贵的，更多的还是去体验，去感受，按照自身需求去选择。最后附上我个人总结的几种不同类型开放式耳机的优缺点，像音质一般、会漏音以及无法降噪等通用不足就不多说了，主要是各种不同类型开放式耳机之间的比较，同样仅供参考。