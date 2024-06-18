大师音质+舒适佩戴还有AI加持 Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机值得选

618大促已经进入白热化阶段，往往在这个时候也正是选购心仪产品的绝佳机会。在这个购物狂欢节，无论是科技爱好者、时尚达人，还是运动爱好者，都能找到令人心动的优惠。而如果在这个阶段你打算购买一款开放式耳机，那么Cleer ARC 3运动版开放式耳机可能是你的完美选择。618大促期间，Cleer耳机也正值大促，店内同期开展限时满赠、下单好礼及幸运大转盘等多重促销方式，相较日常购买无疑更加划算。

近几年，开放式耳机受到了越来越多人的青睐，究其原因就是如今用户使用耳机的习惯和平均时长已经有了很大的变化，游戏、音乐、追剧、综艺等愈加丰富的内容让佩戴耳机的时长进一步增长，再加上用户运动需求的增加，所以对于佩戴舒适度的要求愈加增高，开放式耳机不进入耳道的特性，解决了用户长时间佩戴耳机后耳道胀痛、不适感强等使用痛点，而且能够保持耳道干爽透气，还能更好的保护听力，同时佩戴时不仅能听到耳机内的声音，还能同时注意到外界的声音变化，有效提升运动时的安全性。

16.2mm大单元+骁龙旗舰平台 杜比影院级大师音质

作为一款耳机，音质当然是用户最关心的一个点，Cleer ARC 3音弧采用了16.2mm自研超大驱动单元，能够提供更为宽广的音频音域和更为饱满细腻的声音细节，音质更加真实富有感染力。同时它搭载了高通S5顶级音频芯片、Snapdragon Sound骁龙畅听技术等行业内顶级技术，支持无损或高解析度音频的高效传输，使得声音的层次与细节都能清晰呈现，保证了其“大师音质”。其音质获得了行业内公认高标准的Hi-Res与LDAC的权威认证，这意味着Cleer ARC 3音弧支持播放和传输超过CD音质(16-bit/44.1kHz)的音频内容，在同类产品中遥遥领先。

它还是全球首款搭载杜比音效带头部追踪技术的开放式AI耳机，让声音可以跟随用户的头部移动，从而带来比传统空间音频更身临其境的体验。

挂耳式设计+可拉伸转轴 佩戴舒适更卫生

Cleer ARC 3延续着该系列开放式的挂耳式设计，不压脸骨、不挤耳道、不藏异物，更加的更舒适且卫生。而且耳挂内部采用钛合金记忆钢丝，并且采用了可拉伸转轴，自适应旋转调节，轻松适配不同的耳朵尺寸和耳屏大小，适配更多耳型，而且对耳朵的压力更小，同时首创的双层硅胶设计、精选“0度”医疗级硅胶材料，让每个消费者都能获得最为舒适的佩戴体验。耳机还支持IPX7级防水，无惧大雨和暴汗，满足用户在运动或恶劣天气下的使用需求。

AI技术全面赋能 体验更上一层楼

Cleer ARC 3音弧搭载了高精度6轴传感器及全新一代的高性能 Greenwaves Gap 9 AI芯片驱动，这不仅仅是多个高性能AI芯片的叠加，而是整个系统层面的革新。它深度融合了硬件、软件以及AI算法，形成了一套完整的人工智能生态系统，全方位解读个性化的需求。内置了Gomore研发的先进AI运动算法，可帮助用户实时监控运动生理数据，如消耗卡路里、训练负荷及恢复时间、进阶跑步指标等精准运动数据，为其提供更精准更科学的运动指导，打造用户私人的AI健身教练。

智能操控方面，Cleer ARC 3支持智能体感操控，通过头部的左转和右转就实现切换歌曲。通过点头和摇头，分别实现接听电话和挂断电话，简单“动动脑”就可以操控耳机。

同时它还集成了出门问问的语音控制技术，升级了AI语音控制，让用户在无需提示词唤醒语音助手，使用「下一首」、「接听电话」等快捷口令即可进行相应操作，实现更自然直接的智能交互。同时Cleer ARC 3音弧还具备创新的拍照辅助功能，只需轻轻喊一声“茄子”，耳机便会即时发送指令，触发手机抓拍精彩瞬间。

其充电仓不仅拥有紫外线消毒功能，在配置了高清显示屏，可以直观的显示耳机的充电状态、剩余电量、连接状态等信息。并且，在运动时还能通过显示屏查看自己如步数、卡路里等运动数据和健康指标。

值得一提的是，Cleer ARC 3音弧还通过巧妙的声学设计和引进全新一代AI芯片GAP9及AI算法，在开放式耳机上实现了AI降噪效果，打破了开放式耳机在噪音控制上的局限，让舒适佩戴和音频降噪可以兼得。另外，还支持AI双向高清通话，通过AI高清降噪算法，在环境嘈杂的场景，让对方和自己都能听得清楚;还有AI声境恒听，通过AI智能监测环境噪音，试试噪音分析结合动态音乐增强，让用户在办公室、户外、咖啡厅等不同场景能够保持相同的听觉体验。

多种版本总有一款适合你

为了满足不同用户的不同使用需求，Cleer ARC 3音弧提供了多个版本可供用户进行选择。如果你主要是日常使用，需要好的音质，我这里建议选择ARC 3音乐版;而如果对AI自适应降噪和AI智能通话降噪有需求的话，建议考虑ARC 3音乐版Pro。

如果你有更多的运动需求的话，则可以考虑ARC 3运动版，它能适配专属的运动音效;同时还想要拥有一名私人AI健身教练，那么建议可以考虑入手ARC 3运动版Pro。

而如果你平时在休息时非常喜欢玩游戏，那么建议选择ARC 3游戏版，它自带高清低延时蓝牙发射器，将其插入手机当中并与耳机进行连接后，便可以获得低至29ms的全链路延迟，实现音画同步，在游戏中听声辨位，游戏体验更上一层楼。

当然，如果你不仅想要AI自适应降噪，还希望在运动时监测自己的生理数据，并且能在打游戏时获得超低的延时，突出一个我全都要，那么可以直接入手ARC 3 MAX啦，这些功能它一应俱全。

写在最后

作为一款开放式耳机，Cleer ARC 3音弧不仅有着出色的音质表现和舒适的佩戴体验，在AI技术的加持下，还拥有着智能体感操控、AI语音控制、运动数据监测、AI降噪效果、AI通话降噪、AI声境恒听等丰富的功能，为用户带来了更好的使用体验，并且提供多个版本供大家按需选择。如果你正在考虑入手一款开放式耳机，那么Cleer ARC 3音弧非常值得考虑。

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