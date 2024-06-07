618重磅来袭，为你奉上华为可穿戴设备好物攻略，这样选准没错！

随着科技的进步，生活水平的不断提高，运动与健康已然成为大家最为关心的话题，可随时记录运动数据、及时了解身体状态的智能穿戴设备也成为我们不可或缺的一部分。

眼下正值618期间，不少朋友都想趁着活动挑选一款适合自己的智能穿戴产品，但面对市场上琳琅满目的产品，却不知从何下手。作为智能穿戴行业的翘楚，华为拥有十分丰富的产品线，包括智能手表、通话手环、运动手环、儿童手表、智能眼镜等等，这些产品还具备全面而专业的运动监测、健康管理功能，能够满足不同用户的多元化需求。也就是说，华为智能穿戴产品总有一款合你心意!

华为 WATCH FIT 3

华为 WATCH FIT系列以时尚潮流和极致轻薄为设计理念，全新登场的华为 WATCH FIT 3不仅延续了FIT系列的经典方形设计，带来全面升级的运动健康体验，还是华为迄今最轻薄的智能手表，十分适合追求舒适轻巧佩戴感的人群。

华为WATCH FIT 3沿用华为WATCH FIT系列的经典方形设计，搭配一体铝合金中框，呈现中框悬浮视觉和双色效果。同时新增金属旋转表冠，轻轻转动可更改表盘图案，还能快速直达目标功能，高效又便捷。阶梯型的屏幕设计，配合1.82”AMOLED高清无界超大屏，实现了高达77.4%的屏占比，带来更宽广的视觉体验。

对于一款穿戴设备而言，轻薄能带来最大的佩戴舒适感。华为 WATCH FIT 3表体轻至26g，机身厚度仅为9.9mm ，整机长度缩短到43mm，是华为迄今最轻薄的智能手表，无论是男性用户还是女性用户，佩戴起来都十分舒适。华为 WATCH FIT 3 拥有星云粉、原野绿、幻夜黑、月光白等多款配色，提供氟橡胶、尼龙编织、真皮材质三种表带，适合不同的穿搭风格。

为了更好地适应不同场合的佩戴需求，华为 WATCH FIT 3采用华为QuickLink表带快拆设计，无需借助工具轻轻一按即可快速拆卸和更换表带，可根据当天的服饰搭配、出席场合或个人喜好自由搭配，彰显百变风格。

不得不说，轻盈时尚的华为 WATCH FIT 3 无疑成功树立了时尚潮流轻智能表的品类新形象，成为当下年轻人的时尚刚需产品

华为WATCH 4 Pro 太空探索

作为华为WATCH 4系列的升级新作，华为 WATCH 4 Pro 在“星球科技美学”的基础上，带来“太空科技美学”，同时还在健康方面以及智慧控车实现进一步突破，全面符合父亲长辈以及商务人士的使用需求。

华为WATCH 4 Pro太空探索的颜值和辨识度是真的高，其以火箭发动机的拉瓦尔喷管为设计灵感，采用红黑双色纳米微晶陶瓷表圈、类金刚石涂层的超硬金刚钛材质，再加之专属拉瓦尔主题表盘、拉瓦尔概念表冠，不仅使得表体轻盈又坚固，还带来了硬核科技与太空美学相碰撞的别样美感。

在极具冲击力的外表下，华为WATCH 4 Pro太空探索的健康管理能力再次升级，成为华为最强大的腕上健康守护专家。升级支持一键微体检2.0，除60秒对10项基础健康指标进行检测外，新增身高、体重、BMI、体脂率的呈现，以及最近一次高血糖风险评估、脉搏波心律失常分析、睡眠呼吸暂停筛查等功能，共计13项健康指标，帮助我们更全面地了解健康状况。同时，还可利用本次的健康数据与上一次微体检报告数据进行智能对比，让你更了解自身的健康变化趋势。温馨提示，华为WATCH 4和华为 WATCH 4 Pro升级到最新版本后也可以使用一键微体检2.0功能。

值得一提的是，华为WATCH 4 Pro太空探索在智慧出行方面，支持ICCE UWB无感车钥匙的穿戴产品，得益于UWB智慧控车功能，可联动问界M9开启无感智能迎宾功能，支持智能语音控车，远程控车等功能，拥有专属问界M9表盘，尊贵感直接拉满。另外，华为 WATCH 4 Pro升级到最新版本后，也能支持UWB智慧控车功能。

华为手环9

对于不太喜欢佩戴手表的用户来说，华为手环 9可能更适合你。

华为手环9搭配1.47英寸AMOLED材质屏幕，屏占比达到65%，简约又耐看。机身重量14g，厚度仅为8.99mm，铝合金材质在经过精细喷砂处理，提供了舒适的佩戴感，即便整晚佩戴也不会觉得不适。同时，华为手环9提供了5种风格各异的款式，4款配色的腕带，无论是运动健身，还是休闲娱乐等场景都很适合。

随着人们对睡眠健康的呼声与日俱增，华为手环9首发搭载HUAWEI TruSleep™4.0科学睡眠体系，新增监测睡眠心率、睡眠血氧饱和度、睡眠呼吸率等睡眠期间的生理指标，并提供专属的睡眠解读和建议，为佩戴者带来科学睡眠新体验。更值得一提的是，华为手环9还支持睡眠呼吸暂停筛查功能，可对"睡眠杀手"――睡眠呼吸暂停进行初步筛查，全方位呵护用户睡眠。

华为儿童手表5 Pro

一款好用的儿童手表也早已小朋友们成为了刚需。

大部分家长让孩子佩戴儿童手表的最大因素，就是想随时随地知晓孩子的位置。华为儿童手表5 Pro成功获得了中国质量认证中心(CQC)颁发的“儿童安全守认证，搭载离线定位2.0，即使手表处于没电没网的情况下，也能实现长达5天的离线定位。这还不够，华为儿童手表5 Pro还支持楼层定位和秒级14重AI定位，位置秒刷新，可记录孩子行为轨迹、设定安全围栏多方位守护孩子安全;为防止孩子沉迷手表，还支持防沉迷守护，父母可以一站式科学使用管理，真正做到了让家长安心和放心。也正是因为强大的守护能力，华为儿童手表5 Pro首获中国质量认证中心 “安全守护认证”，树立行业安全新标杆。

除了定位安全和内容安全外，华为儿童手表5 Pro还拥有高清双摄，前置200万像素摄像头，可尽情体验自拍的乐趣，外加侧置500万像素摄像头，且支持4倍数码变焦，能在视频通话时提供更清晰的画质。

华为WATCH GT 4

对于爱好运动和健康的用户来说，华为WATCH GT 4无疑是最最适合的。

华为WATCH GT 4采用独特的八边棱角设计和闪耀光环设计，46mm版本拥有硬朗的线条，非常适合男性用户，而41mm的版本则显得精致优雅，对女性用户来说，犹如一件时尚单品。

为进一步满足年轻人健身减脂的需求，华为WATCH GT 4搭载减脂塑形APP，引入创新的吃动平衡概念，支持热量缺口展示、热量快捷记录、运动快捷开始、每日饮食分析和每周热量总结等功能，配合减脂助手表盘，就像腕间的卡路里账单一样。简单来说就是，利用APP识别一日三餐的热量，再配合运动监测功能，帮助我们实现更科学、更高效的运动减脂。

续航一直是智能手表的重要指标，华为WATCH GT 4的续航时间最长可达14天，无需频繁充电就能持续享受它带给我们的便利。

华为WATCH D

如果近期想给父母挑选一款可以随时随地测量血压的智能穿戴设备，那么华为WATCH D就是首选，华为 WATCH D是华为布局专业医疗赛道、聚焦健康领域的腕上血压监测设备，专为血压测量而生。通过华为的科技能力，为用户带来最精准的血压数据监测，并且借助高阶的数据分析能力，引导用户从多维度制定每日血压健康管理打卡任务，并带来评估健康状况，解读健康报告、制定健康计划、解答健康问题

当然，除了以上几款产品，华为智能穿戴家族还有更多值得入手的产品。例如将智能手表和真无线耳机合二为一的华为WATCH Buds，其具备出色的外观设计、创新便捷的操作方式、全面专业的健康功能，是一款综合性极强的智能穿戴产品

想要足不出户就能够享受巨幕般的观影体验，就选华为 Vision Glass。这是华为推出的首款智能观影眼镜，这款眼镜可将超大虚拟屏幕“投”到我们眼前，结合超薄大振幅扬声器，带来出影院级视听效果。还有高端商务精英们必入的华为WATCH Ultimate 非凡大师，其首次在智能手表中加入18K珍贵黄金材质，尽显奢华，支持百米潜水级防水技术与双向北斗卫星消息功能，是彰显自己的个性与身份不二之选

写在最后

华为自2014年首次推出可穿戴产品以来，在运动健康领域持续深耕细作，拥有几乎涵盖各个人群、各个价位段的产品矩阵，并凭借领先的创新设计、丰富全面的运动功能以及专业的健康管理，实现了销量和口碑的双丰收。