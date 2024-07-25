“小友放飞营”活力开启，华为儿童手表5 Pro护航孩子独立探索

7月24日，华为首站“小友放飞营”在珠海长隆海洋王国盛大开营。华为儿童手表 5 Pro为孩子们带来了一场别开生面的探索之旅。这次的“小友放飞营”中，演员应采儿及其儿子Jasper与多位人气宝宝欢聚一堂，Jasper也作为小小营长，带领着小朋友们，在华为儿童手表 5 Pro的陪伴下，勇敢地迈出探索世界的脚步，开启一场充满乐趣的旅程。

孩子的独立和安全是父母最重要的课题。爸爸妈妈如何放心地让孩子去体验世界，是华为儿童手表 5 Pro考虑的重点。这次活动中，小朋友们要在没有家长陪同的情况下，通过华为儿童手表 5 Pro的离线定位2.0功能，独立找到隐藏在乐园各个角落的“卡卡虎”，他们在乐园中独立思考，自主探索，最终圆满完成了任务。

这趟“放飞之旅”中，华为儿童手表 5 Pro化身帮助家长的得力助手，守护孩子安全的成长搭档。华为儿童手表 5 Pro创新采用双芯设计，行业首发搭载离线定位2.0，在没网没电的情况下，仍然可以支持5天离线定位。即使是室内复杂地形的定位，也能精确到商铺甚至是登机口附近，目前已经可以实现8000+大型商场、机场、高铁站、医院等复杂地形的室内定位。这也正是华为儿童手表 5 Pro 作为暑期“带娃神器”的最大亮点之一。

家长也能设置安全围栏守护，主动避开危险区域，让小朋友只在自己划分的区域内活动，无论是进还是出，家长都能收到提醒。甚至华为儿童手表 5 Pro还支持历史轨迹记录功能，全天候记录孩子行踪，家长除了可以查看孩子行为轨迹之外，还能一键播放历史轨迹和行为视频，即使没有陪在身边，也能清楚孩子在乐园里的行动。

此外，华为儿童手表 5 Pro还是业界首款获得中国质量认证中心CQC颁发的“儿童安全守护认证”的产品。家长常常会担心小朋友会通过手表接触不良信息，甚至沉迷其中。华为儿童手表 5 Pro为确保孩子可以健康成长， 支持应用级管理和系统级管理，一键守护孩子安全。通过自研融合多源AI算法，保障信息内容安全，家长可以拒绝陌生人来电，代收陌生人电话，时刻为孩子的网络信息安全保驾护航。

暑假正是孩子们出游研学的最好时期，而华为儿童手表 5 Pro可帮助孩子们记录暑期中的精彩瞬间。华为儿童手表5 Pro搭载双高清摄像头，前置摄像头像素高达200W，侧置摄像头像素高达500W，支持双摄视频通话。在探索园区过程中，小朋友们可以记录下自己独立游玩的每一刻，并且还能在途中和家长进行视频通话，分享自己一路上的经历与心情。

除此之外，华为儿童手表 5 Pro通过多项可靠性测试，包括跌落测试，高温高湿测试，20米游泳级的防水测试，70kg的重压测试等等。优秀的成绩，确保华为儿童手表 5 Pro可以带来可靠的品质，让孩子使用更加无忧，在乐园里肆意狂欢。

在学习上，华为儿童手表 5 Pro也是孩子们的好老师，全新搭载单词表盘，单词源匹配学生年级，支持真人英美发音、例句解释等，满足各个阶段孩子们的英语学习。同时AI翻译功能可以方便小朋友阅读和学习，不用再去翻阅词典，提升学习效率。

华为儿童手表 5 Pro从定位安全到内容安全，实现全面守护，为孩子健康成长保驾护航，让父母安心放开手，让小朋友们独立成长，树立了儿童手表领域安全守护新标杆。