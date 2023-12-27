年度投影仪横评！结果出乎意料？小明Q3 Pro VS 快乐星球O3 VS 雷神P1 Pro

小明Q3 Pro，快乐星球O3，雷神P1 Pro是千元价位中特点鲜明的投影仪，最近网上讨论的热度也非常高。所以我们天极网一口气把它们全都买回来了。如果你最近有要购买千元级投影仪的想法，或者是想要一个便携的移动大屏，那这篇文章你可要好好看完。

写在开始：

在价格方面小明Q3 Pro要比另外两款贵个200元左右，快乐星球O3以及雷神P1 Pro都把价格控制在了1500元以下。

投影大小：

作为显示设备，投影仪相比于显示器的主要优点就是画面更大。这三款投影仪的投射比例接近，2米左右可投射的屏幕大约是70寸。想要百寸巨幕？那我们需要留出2.5米以上距离。

在投影大小上三台投影仪没有太大差别，毕竟成本有限，千元价位肯定不会有短焦投影的功能。但是亮度部分区别还是有的，我们模拟了拉上窗帘后卧室的昏暗环境，根据中国电子视像行业协会发布的投影仪亮度测试标准，对三台投影仪投影的画面亮度进行了测试。

投影亮度：

我们模拟拉上窗帘后卧室的昏暗环境，根据中国电子视像行业协会发布的投影仪亮度测试标准，对三台投影仪投影的画面亮度进行了测试。

从数据上可以看到，三台投影仪的投影亮度都存在不均匀的情况，特别是在边缘存在亮度衰减，这是由于LCD投影机的原理导致的。其中亮度表现最好的是雷神P1 PRO，他在P5中心点能达到182的CVIA亮度，在边角部分的最低亮度也能达到127.7。相比之下，销量火爆的网红投影仪小明Q3 Pro在第一个环节就败下阵来，中心142.9CVIA亮度，边角最低亮度仅为83。快乐星球O3的亮度则略弱于雷神P1 PRO，但是在亮度均匀度的控制方面稍好一点。

显示与色彩：

亮度只是影响投影画面表现的因素之一。在色彩表现上，亮度落后的小明Q3 Pro反而是表现最好的，它的画面设置中拥有多种显示模式可供选择，并且有一个Ai色彩功能，可以根据画面智能选择显示模式。

作为对比，雷神P1 Pro拥有6种固定的显示模式，而快乐星球O3只有一种模式，这台投影仪只支持鲜艳模式显示。

另外，小明Q3 Pro除了拥有更多的色彩模式之外，在显示功能方面还更进一步，支持墙面颜色自适应，可以智能的根据墙面颜色调整画面显示的倾向，是一个人无我有的功能。这台投影仪能成为爆款，的确是有一定本事。

在显示的细腻程度上，三台投影仪都没有虚标，可以达到宣传的1080P的物理分辨率。在对好焦的情况下，能够满足对画面细节的还原。

便携性：

除了能提供大屏显示之外，投影仪相比电视又拥有更好的便携性。这对于租房一族来说是个痛点功能，相信也是便携投影仪销量逐年攀升的原因之一。在这其中，体积最小的是小明Q3 Pro，最轻的是雷神P1 Pro，而快乐星球O3相比之下和便携就没太大关系了。

音质与听感：

快乐星球O3又大又重的身板并不是空有其表，它的扬声器经过JBL专业调教，并且音腔体积也是三者之间最大的。因此在音质表现上，快乐星球O3拥有领先的低音和高音表现，动次打次的感觉明显，中音人声方面稍微单薄了一点，但是整体听着还是挺带感的。

体积最小的小明Q3 Pro也有突出的表现，它的扬声器有波士顿声学的联合调教，整体在中频声音方面的表现突出，解析力比较到位。但可能是受限于体积，它的高音延展以及低音下潜力度欠些火候，整体听感的倾向性比较明显。

最轻的雷神P1 Pro在外放表现上则并没有给我带来惊喜，中规中矩。

系统与特点：

在系统交互的易用性上，表现最好的是小明Q3 Pro，它整体系统的交互逻辑和手机接近，让人很容易上手，各种设置的摆放也比较符合直觉，十分人性化。在功能上除了拥有上面说到的自动色彩调整之外，还支持自动画面矫正和自动入幕，整体的成功率比较高。配合这台投影仪小巧的体积，可以做到随拿随用，随便找个地方一放，小明Q3 Pro就能自动把画面调整到最佳的状态。

快乐星球O3的系统也属于成熟完善的类型，作为极米旗下的子品牌，快乐星球O3在内容资源方面拥有天然的优势。功能齐全，语音助手好用，也拥有自动画面矫正相关的功能，但是对于它这样的重量和体积来说，大家平时应该没有太多搬来搬去的欲望。也是得益于这样扎实的机身，快乐星球O3的散热能力是这三台中表现最好的，不仅工作时候的噪音最小，而且支持我们用户手动更换内部的散热过滤模块，从理论上来说这台投影仪拥有更长的理论寿命。

雷神P1 Pro作为雷神旗下投影仪产品的开拓者，在系统交互方面的确存在一些简陋的地方。几个画面自动校正功能之间是没法同时开启的，而且在自动对焦算法上也稍弱于两外两台。但是雷神在自家的遥控器上直接提供了两个对焦按钮，方便我们自由调整，让我在使用中找到了操作相机对焦的感觉，既直观又有趣。此外，作为一个电竞装备品牌的产品，雷神P1 Pro拥有内在的电竞基因，支持游戏低延迟模式，开启后可以大幅降低操作的输入延迟，配合上实测中扎实的亮度画面表现，这台投影仪可以做到观影和游戏两大娱乐场景双修。

总结：

小明Q3 Pro作为网红投影仪，的确有两把刷子，它在系统功能上是最丰富的，而且拥有智能的色彩矫正算法和三者中最好的画面矫正算法。配合上小明Q3 Pro小巧的体积，可以做到随拿随用，在任何时候都能发挥出它最佳的投影效果。缺点是亮度表现较差，在使用时需要格外注意环境的亮度。

快乐星球O3的堆料十分扎实，无论是外观做工，安静的散热表现还是澎湃的JBL音响都让它的优点足够突出。在投影效果上差强人意，虽然亮度不低，但是在色彩调教上没有给用户提供更多的选项，以我个人的观感体验来说还不错，不过相对来说就有些单一了，不能照顾到更多的消费者，在选购时需要实际体验一下。

雷神P1 Pro虽然在前期宣传上更侧重游戏场景，但是经过实测，它的画面表现是过关的。拥有三台之中最好的亮度表现，在色彩方面也上给了用户够用的选项。主打的游戏低延迟表现配合上扎实的画质，在连接电脑或者主机之后，雷神P1 Pro的确能带来很好的游戏体验。当然，用来刷剧观影也能轻松应对。但作为该品牌早期的投影产品，在系统功能上还存在一些不足，不过就我这段时间的体验来说，雷神P1 Pro的系统更新还算是频繁，只要官方想的话，这台投影仪在画面矫正算法上的一些问题都能修复。雷神P1 Pro的底子很好，系统完善后会成为一个竞争力很强的选择。

写在最后：

凭借大屏观影、智能便携等特性，家用投影仪逐渐受到更多用户的青睐，特别是对于年轻人来说，投影对比电视更加灵活易用，即使在租房或者露营等环境中，也能享受大屏、沉浸的体验，其中主打质价比的千元投影，就成为很多人关注的焦点，相信未来会有更多的厂商会加入这个战场。

让我欣慰的是，本次评测的三款投影仪都带来了各自特色的功能。整体的画质表现也没有因为价格而妥协太多，在昏暗的环境下足够满足观影娱乐的需求。