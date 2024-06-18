你的运动健身好搭子 Cleer ARC 3运动版开放式耳机1399元即可到手

如今，人们对于身体健康愈加关注，越来越多都会在闲暇时间进行运动，而音乐可以说是运动中非常好的“调味剂”，可以降低运动的疲惫感，提升趣味感，所以不少人都会在运动时佩戴耳机。你是否在寻找一款既舒适又实用，音质出色，并且具有智能交互体验的运动耳机呢？如果是的话，那么Cleer ARC 3音弧 开放式AI耳机运动版就是您的不二之选。

这款耳机采用了开放式的挂耳式设计，不仅佩戴舒适，而且防水防汗、稳固不易掉、安全性高，非常适合运动时使用。更重要的是，它拥有16.2mm自研超大驱动单元和高通S5顶级音频芯片，可以提供宽广的音频音域和饱满细腻的声音细节。此外，它还支持AI双向高清通话和AI声境恒听等功能，让您在运动中也能享受到高质量的音乐体验。现在正值618年中大促，只需要1399元就可以拥有这款出色的耳机，千万不要错过!

为了给用户带来舒适的佩戴体验，Cleer ARC 3运动版采用了开放式的挂耳式设计，不压脸骨、不挤耳道、不藏异物，更加的更舒适且卫生。耳挂内部为钛合金记忆钢丝，并且采用可拉伸转轴，自适应旋转调节，轻松适配不同的耳朵尺寸和耳屏大小，适配更多耳型，而且对耳朵的压力更小，同时首创的双层硅胶设计、精选“0度”医疗级硅胶材料，让每个消费者都能获得最为舒适的佩戴体验。耳机支持IPX7级防水，无惧大雨和暴汗，满足用户在运动或恶劣天气下的使用需求。

而作为耳机，音质肯定是不容忽略的一个重要的点，Cleer ARC 3运动版采用了16.2mm自研超大驱动单元，能够提供更为宽广的音频音域和更为饱满细腻的声音细节，同时搭载了高通S5顶级音频芯片、Snapdragon Sound骁龙畅听技术等行业内顶级技术，支持无损或高解析度音频的高效传输，使得声音的层次与细节都能清晰呈现，保证了其“大师音质”。同时它还是全球首款搭载杜比音效带头部追踪技术的开放式AI耳机，让声音可以跟随用户的头部移动，从而带来比传统空间音频更身临其境的体验。它还提供了专属运动音效，让运动可以更加酣畅淋漓。

Cleer ARC 3运动版搭载了高精度6轴传感器及全新一代的高性能 Greenwaves Gap 9 AI芯片驱动，这不仅仅是多个高性能AI芯片的叠加，而是整个系统层面的革新。它深度融合了硬件、软件以及AI算法，形成了一套完整的人工智能生态系统，全方位解读个性化的需求。它支持智能体感操控，通过头部的简单运动即可耳机进行控制;集成了出门问问的语音控制技术，升级了AI语音控制，让用户在无需提示词唤醒语音助手，与耳机进行交互。

其充电仓不仅拥有紫外线消毒功能，在配置了高清显示屏，可以直观的显示耳机的充电状态、剩余电量、连接状态等信息。

另外，受益于耳机内置的独立AI DSP芯片，Cleer ARC 3运动版还支持AI智能通话降噪(AI ENC)技术，AI双向高清通话的加持让你即便身处环境嘈杂的场景，也能让通话双方都听得清楚;AI声境恒听，通过AI智能监测环境噪音，试试噪音分析结合动态音乐增强，在不同场景保持相同的听感。

热爱运动的你千万不要错过这款佩戴舒适、音质出色还有AI技术加持带来诸多智能交互体验的Cleer ARC 3运动版开放式耳机，618大促只需要1399元即可入手。

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