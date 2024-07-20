“睡渣”有救了！医疗级的专业睡眠功能，华为手环 9暑期直降40元

睡眠困扰已成“时代病”。据中国睡眠研究会和华为运动健康联合发布的《2024中国居民睡眠健康白皮书》显示，我国居民整体睡眠状况不佳，有60%的人群存在失眠问题，受访者中更是有多达 28% 的人群夜间睡眠时长不超过 6 小时。显然，在快节奏的现代生活中，大众对于良好睡眠的需求日益迫切。

坦白来讲，我就是一个如假包换的“睡渣”，经常睡不着、睡不好，好在前不久入手了具备医疗级的专业睡眠功能的华为手环 9，不仅全方位提升了我对睡眠健康的认知，还让我拥有了深度、优质的睡眠体验。废话不多说，下面就跟大家聊聊华为手环 9究竟有何魔力，能让我找回高品质睡眠!

为帮助用户获得更完整且高质量的睡眠，华为手环 9搭载HUAWEI TruSleep™4.0科学睡眠体系，不仅能够精准记录入睡时间、觉醒时间和睡眠时长，更能全面监测睡眠期间的生理指标变化。

众所周知，规律的作息是拥有好睡眠的开始，华为手环 9提供有贴心的就寝提醒，支持睡眠时段设置，一旦进入设置的睡眠时段，手环将自动开启睡眠模式，屏蔽一切干扰，营造最佳的睡眠环境。心静不下来，不好入睡？则可借助华为运动健康App提供的白噪音、舒眠音乐等精选助眠服务，帮助我们放松身心，快速进入梦乡。

睡眠过程中，华为手环 9新增监测睡眠心率、睡眠血氧饱和度、睡眠呼吸率等睡眠期间的生理指标，主打一个细致入微的守护。睡醒后，抬腕即可轻松纵览睡眠结构、睡眠质量、睡眠健康等详细睡眠信息，帮助我们及时了解并掌握睡眠状态。

令我十分惊喜的是，华为手环 9还拥有两大医疗级睡眠服务。睡眠呼吸暂停被誉为"睡眠杀手"，不仅会影响睡眠质量，还可能会引发心脑血管疾病等并发症，华为手环 9搭载的睡眠呼吸暂停筛查软件获得了药监局二类医疗器械注册证，这是国内首个搭载该功能的健康手环，可对睡眠呼吸暂停低通气综合征的初步筛查，具有重要的健康意义。

一夜无眠，盯着天花板到天亮，这种痛苦恐怕只有经历失眠的人才懂。针对失眠用户，华为手环 9还提供有专业的失眠康复服务，该服务是国内首家获失眠认知疗法医疗认证的专业医疗服务，助力每一位用户都能拥有美好的睡眠体验。

佩戴舒适度是对于智能穿戴产品很重要的一个考量目标，华为手环 9这方面的表现不要太优秀。它的重量只有14g，相当于两枚一元硬币的重量，机身最薄的位置是8.99mm，再搭配上氟橡胶/编织表带，佩戴起来完全没有束缚感，有时我都会忘记自己戴了一支手环入睡，日常出街、通勤运动更是“无感”。与此同时，华为手环 9采用时尚小立边设计，棱角之处尽显精致高端，提供了星空黑、羽沙白、柠檬黄、拂晓粉、静谧蓝5种风格各异的表带款式，日常出门秒变时尚单品。

华为手环 9除了是一个优秀的“睡眠搭子”，还是一位可靠的运动小助手。不仅支持全新活力三环，可在手环上轻松查看步数、距离、热量、锻炼时长等今日统计数据，还能量身定制目标，智能提醒及激励，助你保持运动减脂的积极性。与此同时，华为手环 9支持跑步、骑行、游泳、跳绳等100种运动模式，无论是在泳池里畅游，还是在球场上挥洒汗水，它都能满足你的需求。而话说回来，适量的运动也能促进深度睡眠的形成。

在我看来，华为手环 9既有好看的轻薄外观，又有全面升级的睡眠监测以及运动健康管理，可谓是“睡渣”的最佳搭子，而且相比智能手表，智能手环更加轻薄小巧，更适合睡眠状态下佩戴。在此建议大家，可以白天戴智能手表来满足日常的智慧健康需求，晚上则可以换上华为手环 9，尽享舒适无感安稳的睡眠。

2024年7月18日-7月31日，华为手环9立享优惠40元，仅需229元起即可体验医疗级专业睡眠功能;上华为官方电商平台旗舰店，线下授权体验店即刻购入，感受腕上智慧健康体验!