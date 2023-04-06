苹果虚拟现实头显设备即将到来，但调研显示用户兴趣不高

随着苹果WWDC2023的临近，有关苹果首款头显设备的消息已在网上层出不穷，外界普遍认可这款设备会出现在WWDC2023中，同时引领苹果进入下一个移动终端时代。不过最新调查显示，年轻人对于这项技术的兴趣并不高。

国外公司最近公布了一项研究结果，结果表明，年轻人对于AR/VR技术并不感兴趣。该研究调查了5600名青少年，发现其中29%拥有VR设备，但只有4%每天使用，只有14%每周使用。而且，只有7%的青少年表示计划购买新头显，有52%的青少年对此不确定或不感兴趣。这表明，那些已经拥有VR设备的青少年并不满意，而那些没有尝试过的青少年也不太想尝试。

无独有偶，这样的情况同样出现在国内市场。如今打开二手市场闲鱼App，能够发现许多用户售卖的二手VR头显甚至价格仅为原价的一半，而且这些产品多为市场上的大牌高端型产品，它们几乎都贴有“全新”、“99新”、“仅试用”等标签。有记者询问卖家出售的理由，不少卖家回答几乎如出一辙：激活后试用几次，好奇心褪去就开始吃灰，没有继续使用的动力。

也有长期使用VR头显的用户表示，目前VR头显的体积以及重量依然是产品的痛点，虽然不少厂商推出了有着更好佩戴体验的产品，但总归在体验上还差点意思。而最大的原因还是生态内容的缺失，用户买了VR设备回家，首先是兴奋，可这股劲消散之后，平台的内容就是留住用户的关键。就目前来看，生态内容不足以提供更强的吸引力来让用户进入VR世界。

虽然近年来元宇宙的概念十分火热，同时Meta宣布改名，国内的大厂也先后表示布局元宇宙市场，但在概念落地情况方面来看并不乐观。从国外出名的元宇宙游戏《Sandbox》来看，其几乎20年前的游戏画质让不少玩家诟病，更不用说顶着VR头像那样需要高分辨率才不会有锯齿感的画面，整体体验是十分糟糕。

同时元宇宙的概念究竟是什么，普通用户依旧十分困惑，不少用户干脆理解为类似《头号玩家》那样的VR虚拟体感游戏，所以在看到《Sandbox》的画面表现后，前后两者的落差导致用户放弃VR头显。所以从短时间来看，元宇宙目前仍处于概念阶段，大多数的厂商都在探索元宇宙的发展方向。在没有足够多的实际内容落地之前，VR头显设备依然会处于寒冬时期。

这就意味着苹果想要彻底进入这一市场，首要解决的就是生态内容以及应用场景，尤其是乐于接受新鲜事物的年轻人都对这一新兴技术不抱希望，足以证明这一行业目前的严峻情况。但目前的消息显示，苹果内部在史蒂夫・乔布斯剧院向公司的100位高管展示了苹果首款MR虚拟现实设备，苹果公司高管毫不避讳地表达了真实看法，其认为这不会是一款发售即热卖的产品，并且极大概率会步Apple Watch后尘，低开高走，逐步占据市场大多数份额。随着技术迭代，苹果头显设备将逐步完善硬件以及生态。

所以想要寄希望于苹果首款头显设备来改变整个行业现状，依然存在不小的困难，并且这一难题是目前所有厂商都共同面对的。因此，苹果首款头显极有可能像Apple Watch一样先打开这一市场，随后不断进行技术迭代升级，来逐步完善该品类产品使用体验。同时苹果拥有其他厂商所不具备的软硬件生态，苹果设备之间的联动体验显然可以为用户带来极佳的应用场景和体验。但这目前仍是外界的猜测，具体还要等到苹果正式公布这一产品之后，才能知晓苹果真正的野心。