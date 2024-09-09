极米科技闪耀IFA 2024：创新投影产品引领家庭娱乐新风尚

在2024年9月6日开幕的柏林国际电子消费品展览会(IFA)上，全球家用投影市场的领军者――极米科技，以其卓越的创新能力和丰富的产品线吸引了众多目光。位于21号厅208展位的极米展区，多款明星产品悉数亮相，不仅展示了品牌在技术创新上的深厚积累，也再次巩固了其在全球家用投影市场的领先地位。

极米科技凭借其卓越的产品性能和深入的市场布局，在全球市场上取得了令人瞩目的成绩。特别是在欧洲市场，极米的表现尤为亮眼，成为家用投影市场的领头羊：2024年上半年，极米在法国获得家用投影市场销售额第一;2023年、2024年第一季度，米获得德国消费电子零售卖场家用投影机销售额第一;2024年第一季度，极米在西班牙、意大利和荷兰获得投影市场销售额第一。

得益于持续的创新和全球化战略的深入实施，极米在全球市场上的表现十分出色。2024年上半年海外收入达到4.5亿元，同比增长28%，占公司整体营收的28%。目前极米已在全球范围内进驻了4500家门店，累计出货量突破600万台。根据《洛图科技2023年全球投影机市场分析报告》显示，极米以6.5%的市场份额高居全球家用投影市场第一的位置。而最新数据显示，2024年上半年极米依然保持着这一领先地位。

此次展会中，极米科技带来了包括全新激光电视AURA 2、便携投影MoGo 3 Pro、旗舰新品HORIZON S Max和HORIZON S Pro、轻薄投影Elfin Flip以及爆款投影Halo+升级版在内的多款重磅产品。这些产品的集中展示，不仅彰显了极米在投影技术领域的全面布局，也为消费者提供了更多元化的选择。

尤为值得一提的是，极米AURA 2凭借其出色的性能和设计荣获了2024 EISA“最佳超短焦投影”奖项，而MoGo 3 Pro则摘得了“最佳便携式投影”桂冠。这两项殊荣无疑是对极米科技创新实力的高度认可。

作为本次展会的亮点之一，4K激光电视极米AURA 2重新定义了家庭娱乐的新标准。它搭载了极米最新的Dual Light 2.0投影光源技术，实现了4K超高清分辨率和高达99%的DCI-P3色域覆盖率，为用户带来前所未有的视觉盛宴。同时，IMAX Enhanced和杜比视界的双重认证更是让AURA 2的视听效果达到了专业影院级别。此外，其超高动态对比度、内置Harman/Kardon音响以及支持杜比全景声的特性，使得AURA 2在音质表现上也同样出色，为用户打造了一个巅峰的音画体验空间。

而在便携性方面，MoGo 3 Pro则展现了极米对于市场需求的精准把握。这款仅重1.1千克的投影设备不仅体积小巧便于携带，还具备强大的功能性和实用性。无论是户外露营还是室内聚会，MoGo 3 Pro都能轻松应对各种场景需求。其DLP显示技术和1080P全高清分辨率保证了投射画面的清晰度;内置的Harman/Kardon音响则为用户带来了沉浸式的音效体验;而全新的“氛围音响”模式更是将光影与音乐完美融合，为用户创造出一个独特的娱乐环境。

除了上述两款明星产品外，HORIZON S系列新品也备受瞩目。作为极米的旗舰级产品系列之一，HORIZON S Max 作为该系列中的旗舰产品，通过了 IMAX Enhanced 和 杜比视界(Dolby Vision)双重认证，成为极米迄今为止最亮的投影。HORIZON S Pro 同样表现出色，该产品也获得了杜比视界(Dolby Vision)认证，拥有卓越的视听体验，为用户提供高质量的家庭娱乐解决方案。并且，两款投影仪都配备了创新的灵动旋转云台和一系列智能功能如实时画面校正、自动对焦等。这些特性使得用户能够享受到更加自由、便捷的观影体验。

此外，轻薄投影Elfin Flip和升级版投影Halo+也在本次展会上大放异彩。Elfin Flip凭借其全高清分辨率和画面自适应技术成为了随身娱乐的理想伴侣;而Halo+升级版则通过与Google TV的合作进一步丰富了内容资源并提升了用户体验。

AURA 2 和MoGo 3 Pro 将于 9 月 6 日起通过极米海外官网、亚马逊和其他授权零售渠道发售，其中AURA 2 售价2899欧元，MoGo 3 Pro 售价499欧元。Elfin Flip 将于 9 月中旬正式上市，售价为 399 欧元。HORIZON S 系列预计将于 10 月中旬正式上市，HORIZON S Max 售价 为1,999 欧元，HORIZON S Pro 售价为 1,399 欧元。

近年来，极米始终坚定实施品牌出海战略与全球化业务布局。在重点开拓的欧洲、北美及日本市场，极米继续精进本地化经营，不断完善线下渠道覆盖。同时，极米还注重产品的创新和研发，以满足不同国家和地区消费者的多样化需求。例如，针对东南亚和日本消费者喜欢遥控器上一键到达的特点，极米对产品进行了相应的改进和优化。这种以用户为导向的理念使得极米在全球范围内赢得了广泛的赞誉和好评。

除了产品创新外，极米还积极推进营销本地化和团队本地化建设。通过建立本地化团队并积极吸取消费者意见来不断改进产品和服务;同时与本地内容方合作引进差异化内容以提升用户体验。这一系列举措使得极米能够更好地融入当地市场并取得成功。

写在最后

极米科技在本次IFA展会上的精彩表现，不仅展示了品牌在技术创新和产品设计方面的强大实力，也预示着未来家用投影市场的发展趋势和方向。相信，极米将继续秉持“创新”和“全球化”两大战略，不断推进品牌建设和技术创新，深化本土化经营策略努力成为全球领先的智能投影品牌为消费者带来更加优质、便捷的智能观影体验。