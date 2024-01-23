2023年IT影响中国：乐其SmallRig荣获“年度影响力企业”荣誉

2023年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在本届IT影响中国评选中，乐其SmallRig凭借在影像场景生态赛道的开创性成就，获得“年度影响力企业”荣誉。该奖项旨在表彰在科技、消费领域做出突出贡献、拥有成熟的产品或服务并已获得市场认可，同时在本年度取得较大商业突破的企业。

乐其SmallRig成立于2010年，是全球领先的影像场景产品生态制造商。公司从影像支撑类产品起家，通过产品品类化发展，逐步构建起基于影像场景的产品生态矩阵，在全球市场上开创了影像场景生态赛道。

乐其SmallRig旗下核心品牌SmallRig斯莫格以影像用户为中心，涵盖相机支撑与稳定、智能手机支撑与稳定、灯光与控制系统、移动电源和一站式直播间解决方案产品“格子间”五大产品线，共700多个单品，目前已远销全球150多个国家和地区、被广泛应用于直播、VLOG、短视频、纪录片、好莱坞院线大片等领域，销量与市场份额全球领先。

在运营模式上，乐其SmallRig率先在行业内推出用户共创模式，并基于影像场景进行“产品群”布局，形成了“多品类、高频次、小批量、半定制”的产品创造和市场供给，同时构建起一条与之匹配的敏捷、柔性供应链，以响应产品的快速创新迭代。在产业链上游，乐其SmallRig与原材料、技术方案以及代工厂等的密切合作，保证了产品质量和技术创新;在产业链中游，通过与相机主机品牌、手机主机品牌等影像设备制造商，以及剪辑软件等数字影像服务商建立深度合作关系，实现影像场景生态协同，不断扩大在数字创意产业领域的影响力。