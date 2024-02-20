三星Galaxy Fit3健身手环宣传物料曝光：屏幕更大、机身更薄，续航13天

近日，三星Galaxy Fit3健身手环的更多宣传图曝光，可以看到这款健身手环配备1.6 英寸SUPER AMOLED显示面板，分辨率为256*402，像素密度为302PPi。

三星Galaxy Fit3健身手环尺寸数据为42.9 x 28.8 x 9.9毫米，重量仅为36.8克。在做工方面，正面显示屏将采用2.5D玻璃盖板，表身将由铝合金打造。Galaxy Fit3智能手环还具有IP68防护等级和5ATM防水能力，相信耐用程度可以让人放心。

配置方面，三星Galaxy Fit3健身手环拥有一个全触摸显示屏和一个侧面按钮。该健身手环配备了16MB RAM和 256MB存储空间，运行闭源系统。

三星Galaxy Fit3健身手环内置208毫安时电池，常规使用满电情况下可持续使用13天。此外，Galaxy Fit3支持101种锻炼模式和6种自动跟踪模式。正如早些时候透露的那样，该设备将有三种颜色可供选择：灰色、银色和粉金色。

在健康检测功能方面，三星Galaxy Fit3健身手环的日常监测系统包括活动和步数追踪检测功能、心率和压力追踪检测功能，以及一个新的血氧和周期追踪检测功能。持续睡眠管理系统也是Galaxy Fit3健康检测功能的重要一部分，它将包括血氧和打鼾检测、睡眠评分和分析以及睡眠教练等功能。

除了上面提到的101种锻炼模式和6种自动跟踪模式外，三星Galaxy Fit3健身手环还支持用户在连接的手机上查看最近和过去的锻炼情况，并且在对应的软件中，算法会根据已有的锻炼情况和身体数据，智能地给予用户相关建议。

根据目前已知的消息，三星Galaxy Fit 3与之前的Galaxy Fit 2相比，宽度增加了46%，厚度减少了10%，官方数据仅为9.9毫米，并采用了更耐用的铝合金机身。此外，Galaxy Fit 3还增加了更多的手表界面，官方宣称有100种可定制的手表界面。

在健康方面，三星Galaxy Fit3健身手环也有重大改进。锻炼模式从以前的90种增加到现在的101种，自动检测模式也从以前的5种增加到6种，并改进了11种连续同步监测功能和更先进的睡眠指导功能。

写在最后

整体来看，这次三星Galaxy Fit3的升级还是比较明显的，除了带来更大的屏幕、更薄的机身、更长的续航时间，这些常规的硬件升级之外。Galaxy Fit3还大幅加强了运动检测的相关算法，提升了可识别的运动种类和检测的精确程度。而且，三星这次在官方物料中着重宣传了全新的持续睡眠管理系统，其中的相关专利在之前就已经曝光，这套系统可以综合性地分析用户睡眠时的血氧、打鼾检测、睡眠状况等数据，带来更准确的睡眠质量检测功能睡眠教练等功能。通过整合并分析现有的健康数据，在不增加传感器的情况下，三星让Galaxy Fit3的健康检测能力达到了新的高度。因此，小编非常期待三星Galaxy Fit3上市后的最终表现。