开放式AI运动耳机cleer ARC 3音弧上新京东 带你解锁大师级音质体验

在众多的耳机类型中，开放式运动耳机以其独特的音质表现和舒适的佩戴体验，备受音乐发烧友的青睐。近日，cleer推出新品开放式AI耳机cleer ARC 3音弧，并于4月22日在京东正式开售。作为全球开放式AI耳机首创者，该款耳机一经推出，便受到了广大音乐爱好者的极大关注。现在前往京东购买这款产品，可享受1399元的新品尝鲜价，还有12期免息、7天无理由退货、365天质量保障等贴心服务，助你开启前所未有的听觉盛宴。

cleer ARC 3音弧是cleer品牌在开放式运动耳机领域的又一创新力作。作为全球首款开放式AI运动耳机，cleer ARC 3音弧在耳机使用过程中巧妙地融入了AI技术。当你佩戴这款耳机接打电话时，它将开启AI双向高清通话功能，自动为你滤除环境噪音，让通话效果更加清晰。同时，它还支持AI体感操控，通过简单的点头、摇头，就能轻松操控耳机。配合AI语音控制功能，真正实现了对双手的解放。

对于许多人来说，音质是选择耳机的首要考虑因素。cleer ARC 3音弧支持杜比音效，不用去电影院，随时随地都能获得“声临其境”的现场体验。其搭载的高通旗舰S5音频平台，大大提升了音频传输的质量，带来低延时、高保真的播放效果。对耳机音质有较高追求的朋友们，选它一定不会出错。在佩戴舒适性方面，cleer ARC 3音弧的表现也可圈可点。耳挂采用可调节设计，适配不同耳朵、耳屏尺寸，将均码做到“量身定制”，久戴亦舒适。

值得一提的是，cleer ARC 3音弧对充电仓进行了全新升级。升级后的充电仓不仅支持触控，更有来电接听、音乐播放、智能计步等10+功能。50小时的超长总续航，让你随时畅听不断电。此外，充电仓还配备了紫外线杀菌功能，搭配可替换香氛设计，让每次佩戴都洁净清新。

cleer还特别邀请到世界级钢琴大师郎朗、钢琴艺术家吉娜作为cleer ARC 3音弧的代言人。在体验这款耳机后，郎朗分享了自己的使用感受：“钢琴音色的还原，对细节要求极高。cleer 展现钢琴声时,精准捕捉音色层次，呈现饱满立体效果，堪称‘大师音质’。”可见他对cleer ARC 3音弧的音质表现十分认可。

郎朗、吉娜同款开放式AI耳机cleer ARC 3音弧已正式开售，现在前往京东下单，可享受1399元的新品尝鲜价。更有12期免息、365天质保、下单赠爱奇艺月卡等福利优惠，助你以更实惠的价格入手这款产品。即刻前往“cleer京东自营官方旗舰店”，开启美妙纯粹的音乐新体验!