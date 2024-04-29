博世2024传感器新品解读：智能互联平台SCS与两大创新传感器系列引领行业

近日，Bosch Sensortec在深圳的Sensor媒体发布会上，展示了其最新的智能传感器解决方案平台SCS，以及两大创新传感器系列：智能传感器BHI360、380和世界上最小的三轴加速度传感器BMA530 & BMA580。仅是些新品的中国首秀，也彰显了博世在传感器技术领域的领先地位，更预示着传感器行业即将迎来一场技术革命。

Bosch Sensortec深圳Sensor媒体发布会

博世智能传感器解决方案平台SCS

博世推出的智能传感器解决方案平台SCS，是一个集硬件、软件于一体的整体方案。该平台通过智能互联的方式，将多个传感器节点连接在一起，实现多点数据采集和精准反馈。这一方案为康复追踪、运动反馈、游戏互动以及数字孪生等领域带来了前更精准得体验提升且让设备变得更加小巧，续航性也不错。特别是在元宇宙和大数据日益普及的今天，SCS平台为智能家居和智能设备提供了更加便捷、高效的技术支持，帮助行业企业精准采集数据和开发更小巧的产品，让终端用户能够享受到技术带来的快乐和幸福。

BHI360、380适用多种场景产品

2024 Sensor Shenzhen 展会现场博世的展位SCS平台展示区

在SCS平台中，智能传感器BHI360、380扮演着重要角色。这两款传感器自带微处理器，开发者可以轻松地在传感器本身植入本地AI算法，使传感器具备自我思考和学习的能力。此外，BHI360、380还支持导航、追踪、3D音效、手势识别等多种功能，为各种应用场景提供了强大的技术支持。值得一提的是，这两款传感器在保持高性能的同时，还实现了硬件与软件的完美融合，为工况优化提供了有力保障。

界上最小的三轴加速度传感器BMA530 & BMA580

除了SCS平台和智能传感器系列外，博世还推出了另一款重磅产品――世界上最小的三轴加速度传感器BMA530 & BMA580。这款传感器的体积和容积相比上一代产品降低了70%，高度仅为0.5毫米，堪称世界上最薄、最小的加速度传感器。然而，博世并没有因为减小尺寸而牺牲传感器的性能。相反，BMA530 & BMA580在保持基本功能的同时，还提供了更多可编程的功能，使终端用户能够更容易地实现运动追踪、手势识别等需求。这一创新产品无疑将为穿戴设备等领域带来革命性的变化。

2024 Sensor Shenzhen 展会现场博世展位 精准快速的XYZ轴响应体验

Bosch Sensortec在这次发布会上所展示的新品，无疑再次证明了其在传感器技术领域的领先地位。无论是智能传感器解决方案平台SCS，还是智能传感器BHI360、380以及世界上最小的三轴加速度传感器BMA530 & BMA580，都展现出了博世在推动技术前沿、提升产品性能方面的决心和实力。

博世2024年新传感器产品介绍

随着物联网、人工智能等技术的快速发展，传感器作为连接物理世界和数字世界的桥梁，其重要性日益凸显。博世此次发布的新品，不仅提升了传感器的智能化和互联性，更为行业带来了新的发展思路和创新方向。我们有理由相信，在博世等领先企业的推动下，传感器行业将让我们的生活变得更美好。