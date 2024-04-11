首发原生支持苹果DockKit！贝尔金自动跟踪&充电云台正式发布，仅售1359元

在去年的WWDC 2023开发者大会上，苹果为大家带来了全新的iOS 17系统，并且新增了名为DockKit的API。苹果官方对DockKit的描述为“与在相机移动时跟踪对象的配件进行交互”。开发者文档显示，DockKit 可以控制底座配件的支架，通过相机追踪出现在视频帧中的人脸和身体的位置，该功能称为系统跟踪(system tracking)。

作为与苹果深度合作的配件厂商，贝尔金很快发布了原生支持苹果DockKit接口的自动跟踪&充电云台。并于昨日举行了新品体验活动，接下来就跟着小编的视角，聊聊贝尔金自动跟踪&充电云台的使用感受。

贝尔金自动跟踪&充电云台让我印象深刻的点主要有3个。首先，作为首款原生支持苹果DockKit接口的产品， 贝尔金自动跟踪&充电云台的配对过程足够简单，只需要用升级过最新iOS 17系统的iPhone触碰一下云台的主体即可完成配对。然后通过MageSafe磁吸固定好手机之后，打开相机，贝尔金自动跟踪&充电云台就可以直接开始追踪了。

整体追踪的效果还是比较可靠的，在体验会现场邀请了许多知名网红，展现了贝尔金自动跟踪&充电云台在记录舞蹈、运动健身、直播时候的效果。

得益于对苹果底层API的支持，贝尔金自动跟踪&充电云台的追踪效果除了可以在苹果原生相机下生效之外，所有符合苹果DockKit标准的第三方软件下也可以生效，包括微信视频通话、腾讯视频会议、主流直播软件，追踪算法可以直接与苹果芯片进行底层互通，无需安装第三方插件，使用体验既省心又无缝。

其次，比较打动我的一点是贝尔金在产品设计层面的人性化思考，比如通过MageSafe系统巧妙的将追踪云台和充电结合在了一起，这样我们在使用手机长时间进行视频录制和直播时可以无须担心电量的问题。贝尔金官方表示，自动跟踪&充电云台拥有专门研发的充电算法，会智能地识别手机的温度和工作状态，不会让手机在高负荷的工作和充电场景下出现过热的情况，保证手机的性能表现和电池健康。

而且，贝尔金自动跟踪&充电云台内置了电池，可以在不外接电源的情况下使用5个小时左右的时间。底部拥有标准的1/4螺母，兼容摄影三脚架，可以满足户外拍摄或者直播的需求。

最后，贝尔金作为配件产品市场的领导者，承诺为用户提供非人为问题损坏的2500美金设备保险。如果购买贝尔金产品的用户在使用的过程中产生了损坏或者安全问题，贝尔金将提供维修或者更换设备等服务，真正做到了为自己的产品和用户负责。

总的来说，贝尔金最新推出的自动跟踪&充电云台是一款能解决很多人痛点的产品，不仅积极将苹果DockKit融入产品设计，为用户带来了稳定省心的追踪云台体验，而且通过与MageSafe充电系统的结合，解决了用户在视频录制和直播时候电量焦虑的问题。在人性化方面，贝尔金自动跟踪&充电云台内置了电池，可以脱离线材独立使用5个小时，底部拥有1/4螺孔欧美汇，兼容各种三脚架，可以解锁更多使用姿势，照顾到了用户的各种使用场景。因此，对于大多数使用手机进行创作的视频创作作者以及有直播需求的用户来说，贝尔金自动跟踪&充电云台是目前市场上不可多得的产品。