影像行业新赛道，索尼、vivo、RED、适马、斯莫格纵论场景崛起与生态繁荣

在短视频、直播、微短剧风靡全球的当下，影像制作早已进入全民时代，用户的需求千变万化，手机、运动相机、微单等单主机已远远无法满足如微短剧、工厂直播、旅拍、车拍等各种影像场景需求。基于全新影像场景需求带来产业的全面爆发，通过搭配多功能兔笼、共创支架、摄影套件、灯光等不同的影像生态器材满足个性化、复杂的影像场景需求。在全民影像制作时代，影像场景产品生态制造商与摄影主机厂商实现行业共生，生态协同。

近日，由广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会、第一财经商业数据中心和乐其SmallRig联合举办的“2024全球影像场景产业论坛”在深圳成功举办。索尼(中国)、RED、SIGMA、vivo和SmallRig斯莫格等知名影像品牌代表同台分享各自观点。

索尼(中国)代表刘东扬主题分享

基于全球影像场景新需求，索尼(中国)影像方案及移动通信市场部高级经理刘东扬发表《影像场景的发展与产业创新》的主题分享，向现场嘉宾介绍了索尼影像产品的场景布局，以及当前影像市场上的直播、户外活动、时尚美妆三大热点场景和增长趋势。刘东扬认为，生态也是对索尼来说非常重要的应用场景，很多生态摄影师已经非常了解和熟悉索尼微单相机和GM镜头，这也是索尼的场景布局。索尼希望在场景中和合作伙伴，包括乐其斯莫格(SmallRig)系统生态品牌合作，通过产品让产业发展。

在“影像场景产业的现在与未来”的圆桌对话环节，影像行业知名品牌RED、SIGMA、vivo和乐其SmallRig代表，就近年来影像场景对用户需求、产品技术和商业模式带来的影响发表了自己的看法。

RED、SIGMA、vivo、乐其SmallRig代表参与圆桌对话

适马(中国)副总裁庞超表示，用户的需求在影像场景中产生，因此适马品牌未来的产品规划也将更多考虑新兴场景趋势，通过不断改进现在的产品线，推出更有针对性的生态摄影和运动场景需求产品。RED大中华区技术总监王斌表示，RED8K摄影机是不少电影、电视剧等专业团队选择的摄影设备，通过结合第三方生态配件能更好地助力摄影工作。vivo影像产品高级总监李卓认为，要完成好的短电影拍摄光靠手机是不足的，结合摄影套件如兔笼等让预算不足的学生团队也能实现接近专业摄影的效果，并帮助他们获得电影节电影冠军，这就是影像场景生态产品的强大助力。乐其SmallRig总监杜虎表示，乐其SmallRig一直认为洞察用户场景是了解用户的前提，乐其SmallRig旗下SmallRig斯莫格品牌长期基于影像场景洞察用户需求，通过用户共创模式将需求产品化，服务于场景中更多的用户，并最终实现场景生态的构建。在全新的影像场景生态里，影像主机与影像场景产品是相辅相成、高度协同的关系，影像生态产品能提升用户使用体验，把主机最强的性能发挥出来，在不同的影像场景中创造价值。