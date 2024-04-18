时尚界的“科技新宠”，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机正式开售

近日，华为全新推出的华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机，再次以时尚奢华的外观设计、极具创新的尖端科技吸引众多女性，引发无数人抢先预定。华为新一代口红耳机在前代的基础上采用创新融合设计，在形式上巧妙将无线耳机、高奢口红、宝盒、手包融为一体，全面刷新TWS耳机赛道颜值美学上限，同时也为女性用户带来了独特的耳边仪式感。

4月18日，备受期待的华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机正式开售，售价1699元。想必没有哪个女生能拒绝得了它带来的仪式感魅力，近期想送闺蜜、女友礼物的小伙伴们赶紧码住，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机无疑是送礼的最佳时尚之选。

时尚跨界科技圈，耳机原来可以如此惊艳

对于每一位追求时尚的女性来说，出街一定少不了精美的时尚单品，口红更是必不可少。华为向来对时尚潮流的精髓把握得十分精准，这次以“圆管口红”为突破口，将时尚趋势卷入科技圈，推出华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机，再创无线耳机时尚天花板。

华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机采用圆柱形设计，更加典雅、柔和，握持感也更加舒适。相较于传统TWS耳机的塑料电池盒，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机采用高强度精钢作为主体结构，同时机身采用高级感素皮压纹，触感温润，线条清晰，带来犹如奢侈品的高奢质感。

“宝盒”设计，带来开盖仪式感

华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机采用高级宝盒的磁吸开合设计，105°的开合角度在保证丝滑拿取的同时，开盒便可看见两只耳机如珠宝首饰般置在其中。每当你轻轻打开耳机盒，就像打开一个华丽的宝盒，优雅而高级，每一次开启都充满仪式感。

最精妙的地方还在于，“宝盒”磁吸式开合设计加上高强度精钢材质，再配合钛合金转轴等关键器件，不仅开盖手感随心丝滑，闭合时还有一种类似高跟鞋走路的“啪嗒”声，清脆而利落，为每一次开合增添了一份心动。

百变造型，出街仪式感直接拉满

以往，耳机盒只能在口袋或包里落灰，而华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机配赠一条定制皮链条，皮链可以轻松连接到耳机盒上的金属扣，既可以单边挂绳当作时尚挂件，也可双边挂绳即刻化身优雅手包，还可以是时尚腰包、精致颈挂……只要你“脑洞大开”，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机就能秒变“炸街”单品，助你解锁时尚的无限可能。

华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机还带来了精致优雅的“弦乐白”和炙热神秘的“魅影黑”两款时尚配色，“弦乐白”是优雅端庄、纯洁美好的代名词，“魅影黑”自带高贵冷艳的强大气场，自信无畏令人着迷，两款高级配色能呈现出女性的双面魅力，解锁独特个性风尚。

自在聆听，开启音乐仪式感

对于音乐爱好者来说，耳机能让我们在忙碌的生活中获得片刻的宁静和愉悦，轻松开启音乐仪式感，而华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机不仅在外观上令人一眼惊艳、即刻倾心，还有卓越的音乐表现。

华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机搭载超磁感澎湃单元，动圈单元配合双环强磁体驱动系统，低频可下潜至16Hz，醇厚低沉，澎湃有力。与此同时，它支持L2HC和LDAC™双高清音频编码耳机发声，并获得了HWA及Hi-Res Audio Wireless 双金标认证，为用户带来了细节丰富、充满层次的奢享级音质。

这还不够，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机还具备超宽频实时听感优化算法，可根据耳道结构和佩戴状态以及音量大小进行精准调节，让声音更贴合个人需求。支持基于 Audio Vivid 音频标准的固定空间音频功能，通过实时渲染三维空间声场，让声音更具方位感和临场感，轻松创造声临其境的沉浸听感。

此外，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机采用半开放式设计，并基于耳机3D模型展开了耳机佩戴仿真与调优，全方位适配人耳形状，带来更加自在的空气感佩戴体验。

为解决TWS耳机重度用户的电量焦虑，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机配备了回盒超级快充，耳机回盒5分钟，就能享受长达2小时的音乐聆听。单次充满电后，关闭降噪功能可达到5小时的续航时间，搭配充电盒总聆听最高还可达24小时，让你随心畅听，尽享愉悦听音。

结语

华为作为智能数码产品时尚配饰化的引领者，打造过众多配饰化突出的穿戴音频产品，例如“小瓷表”华为 WATCH GT 3 Pro 陶瓷款、可换壳的华为WATCH GT Cyber、“C位小星球”华为 FreeClip 耳夹耳机，以及最新的华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机，无论是哪一款，均拥有惊艳的产品设计和前沿的时尚审美，给用户带来非凡的时尚体验。

作为华为“口红耳机”系列全新一代产品，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机，诠释了先锋时尚与科技创新的完美融合，实现功能价值、时尚价值以及情绪价值的全面提升，为女性用户开启耳边时尚仪式感。

今日华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机正式开售，无论是自用悦己，还是送闺蜜、送女性朋友都是开启耳边时尚仪式感的不二之选，各位小伙伴千万不要错过了!