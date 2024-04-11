华为FreeLace Pro 2：续航和降噪音质全面升级，轻巧便捷超好用！

相信大家或多或少都遇到过类似的困扰：有线耳机线材太长，运动、出行场景使用非常不便，真无线耳机虽无线材，但多了耳机仓，很容易丢失。所以，在小编看来无线颈戴耳机才是能够满足多场景便携佩戴的理想之选。

2024年4月10日，华为正式推出无线颈戴旗舰耳机新品华为FreeLace Pro 2。众所周知，无线颈戴耳机具备便捷易戴、不易丢失等优点，华为FreeLace Pro 2在此基础上加持旗舰声学技术，采用华为独创的USB-C直连快充(华为HiPair)技术，并拥有超长续航、清晰通话等出色功能，称得上是一款兼顾年轻潮酷外观与高清音频体验的旗舰级颈戴式耳机。

华为FreeLace Pro 2沿用了华为经典颈戴设计，颈戴线材采用亲肤硅胶材质，带来最佳的佩戴体验。在造型设计上不断优化，耳机的耳撑、出音嘴和腔体形成“三点支撑架构”，佩戴更稳固，运动时也不易脱落。

配色方面，华为FreeLace Pro 2拥有雅川青、雅丹黑两款配色，时尚配色凸显出朝气与活力，日常佩戴可作为时尚单品，而工作场景中使用也不会显得突兀。华为FreeLace Pro 2细节上的精巧设计也尽显华为科技匠心，机身重量仅为34.5g，轻巧的机身大大减少颈部压力，不使用时也可以轻松摘下挂在颈部，长时间佩戴依然舒适的同时还不易丢失。

众所周知，无线颈戴耳机不仅拥有佩戴稳定的特性，另一个优势就是便捷。作为业内唯一支持USB-C直连快充(华为HiPair)技术的颈戴耳机，华为FreeLace Pro 2采用了独特的嵌入式USB-C接头设计，可直接插入华为系列手机或平板等设备，轻松完成首次蓝牙配对。巧妙的设计也更利于随时随地充电“回血”，只要将嵌入在华为FreeLace Pro 2右侧哑光金属控制盒处的USB-C接头拔出，与华为手机、PC或平板的USB-C接口一插即充，无需充电宝，实现随时随地快充。

不光如此，华为FreeLace Pro 2还是业内唯一支持多设备连接的颈戴耳机，可支持与华为同账号的手机、平板等Harmony OS设备自动连接并发声，还能通过华为智慧生活APP的音频连接中心，管理与耳机的连接设备，轻松实现多设备间的可视化快速切换。

与此同时，华为FreeLace Pro 2的磁吸设计也为用户带来极大便利，吸合时可以自动断开蓝牙连接，暂停音乐播放，分开时可以迅速回连，快速接听电话、享受音乐，随取随戴随连接，便捷又好用!

续航可谓是无线耳机的生命线。华为FreeLace Pro 2在降噪关闭情况下，满电状态的续航时间高达25小时，真正做到了全天候陪伴。

如果说华为FreeLace Pro 2的超长续航让你感到快乐，那直连快充则能让你拥有双倍快乐，着急出门也无需担心耳机没电，即便遇到没电的情况也可随时通过C口的手机、平板进行反向充电(需支持OTG功能)，轻松实现充电5分钟，听歌5小时，告别耳机电量焦虑。

当然，无线耳机的音质表现和降噪能力也是大家关注的焦点。华为FreeLace Pro 2搭载旗舰级超磁感澎湃单元，加持创新性的四维平衡风道技术，低频下潜可至15hz，保障了音质一致性。值得一提的是，华为FreeLace Pro 2还获得了HWA以及Hi-Res Audio Wireless双金标认证，最高支持990kbps码率，成为业内唯一双金标认证颈戴耳机，更好还原声音细节，呈现纯粹的高保真音质。

华为FreeLace Pro 2支持智慧动态降噪2.0，可智能识别环境噪音，因地制宜地在轻度、均衡、深度三种降噪模式间自动切换，降噪体验更智能、更省心。在日常通话中，环境噪声常常影响通话质量，华为FreeLace Pro 2支持全新的AI通话降噪功能，在通话过程中有效降低环境噪音，精准拾取人声，全方位提升语音通话质量，让用户在嘈杂环境中通话也能保持语音清晰、自在畅聊。

写在最后

作为华为全新颈戴式旗舰耳机，华为FreeLace Pro 2在续航、音质、快充、连接体验等方面实现了全方位进阶，是业内唯一支持USB-C直连快充、多设备连接、获得双金标认证的颈戴耳机，带来超便捷的全面越级体验。极具实力的华为FreeLace Pro 2无疑是当下500元档位最值得入手的无线颈戴旗舰耳机，无论是在户外运动、通勤路上还是休闲娱乐，它都为音乐爱好者们带来高品质的音乐体验。

华为FreeLace Pro 2于4月11日10:08全渠道开售，限时优惠100元，到手599元，欢迎大家选购。同时，全新时尚科技单品华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机已开启预售，并将于4月18日10:08正式开售，感兴趣的朋友们不妨关注。