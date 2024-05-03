智能音箱市场Q1同比下滑31.4% 前三名包揽96%市场份额

作为智能家居设备的一个关键入口，智能音箱曾受到不少消费者的青睐，包括阿里、百度、小米、华为、京东等厂商都入局了这一市场。智能音箱市场在2016-2019年持续爆火，但在2020年市场开始降温，并且一直持续到了现在。根据洛图科技《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告数据显示，2024年第一季度，中国智能音箱市场销量为391.8万台，同比下降31.4%。这也是中国市场连续第12个季度出现下滑，并且跌幅和2022年第四季度持平，均为2021年以来最大的下滑。洛图科技指出，今年2月叠加春节假期的影响，中国智能音箱市场销量仅为112万台，同比下降41.4%，为近年来单月销量的新低。

具体来说，小米和百度均占有38%的份额，并列第一名，而小米在2024年第一季度的市场份额较前增加5.4个百分点，百度则与去年同期持平;天猫精灵以20%的份额位列第三，对比去年同期市场占有率少了4个百分点;华为以2%的份额位列第四名，其它厂商仅仅占据2%的份额。小米、百度和天猫精灵三大品牌在2024年第一季度共占据了96%的市场份额，品牌集中度非常高，缺乏充分竞争带来的市场活力，已经没有新的“玩家”选择入局这片高度集中的市场，反而有不少品牌陆续退出，行业往日风光已经消散。

尽管智能音箱市场持续低迷，洛图科技(RUNTO)认为，智能音箱不会成为下一个退出历史舞台的电子产品。而在笔者看来，目前智能音箱出现持续下滑的根本原因还是在于产品力不足，没有什么实质上的创新，作为音箱它的音质并不能让人满意，而且还不够智能，生态还存在局限性。

当然，这块市场还是存在转机的，那就是AIGC，随着ChatGPT这样的生成式AI横空出世和爆火，让不少人看到了生成式AI的巨大潜力，它将改变很多行业，其中就包括智能音箱。背靠大模型的生成式AI大对于智能音箱来说，最大的意义就是能够帮助智能音箱理解更加复杂的语句，它有着强大的语义理解、用户意图理解能力以及内容生成能力，从而提供更加自然的交流，而不是简单机械的回答和执行命令，带来体验的升级。