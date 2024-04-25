触摸星辰，设计之美邂逅航天之魂，华为WATCH 4 Pro太空探索版致敬先驱

随着每年中国航天日的到来，我们总会想起那些翱翔于星际的英勇探索者。而在4月8日，华为推出了一款全新的智能手表――华为WATCH 4 Pro太空探索，将那份对太空的向往与追求融入到了每一个细节之中。致敬先驱 启航新境，这不仅是一款手表，更是一部可穿戴的艺术品，是对未来科技与设计完美结合的最好诠释。

整体设计方面，华为在传统腕表的经典造型上融入了科技感，华为WATCH 4 Pro太空探索仿佛就是一颗来自外星的陨石，神秘而充满魅力。表壳和表带选用航天级高强度钛合金材质，全新升级类金刚石图层，成就超坚硬金刚钛，能使表面硬度提升至2倍，强韧耐磨，轻盈且坚固，就像航天员的宇航服一样，既保护内部精密的机械结构，又确保佩戴者的舒适体验，同时兼具30米潜水级防水能力。

手表正面覆盖有球面蓝宝石玻璃，兼具通透与耐磨。辅以双色纳米微晶陶瓷表圈，采用双色一体化锻造工艺，与专属表盘勾勒拉瓦结构造型，共同点燃太空想象，兼顾美观性和实用性。

华为太空表还搭载的拉瓦尔喷管表冠，与专属拉瓦尔主题表盘和谐一体，相得益彰。拉瓦尔喷管是火箭推力试的重要组成部分，点亮表盘使得内部火焰剧烈涌动，霸气犀利，别出心裁。还可以根据手表电量呈现三种火焰动效，电量100%-70%时呈现橙黄色，惊艳纯粹，寓意手表动力满满;电量70%-30%时为橙红色，双色巧妙调和，为火焰增添了一抹炽红与深邃，表盘呈现了火箭推进的感受和形态，可谓是华为太空表实力上太空。

当然，作为一款智高端智能手表，华为WATCH 4 Pro太空探索的屏幕表现也是相当出色。搭载了一块高清AMOLED显示屏，色彩鲜艳饱满，对比度高，即使在户外强光下也能清晰可见。配合HarmonyOS系统，华为WATCH 4 Pro的多点触控、滑动、点击等操作都十分流畅，为用户带来了极佳的使用体验。

在功能设计上，华为WATCH 4 Pro太空探索更是将科技与艺术完美结合。除了常规的时间显示、消息通知、健康监测2.0等功能外，还支持GPS定位、运动模式识别等智能功能。通过内置的多种运动模式，用户可以根据自己的喜好选择不同的运动方式，而手表则会根据用户的运动状态实时调整数据显示和记录，让运动变得更加科学高效。同时，华为太空表拥有全新升级的一键微体检2.0功能，可以自动检测身体的13项健康数据，新增脉搏波心率失常分析、睡眠呼吸暂停检测、高血糖风险评估结果，同时可以收录并分析华为健康APP配对的血压计、体脂秤和检测结果，帮助我们更加便捷地掌握自身健康。

除了上文的常规功能以外，华为WATCH 4 Pro太空探索还是全球首款搭载ICCE UWB无感车钥匙的穿戴产品，UWB智慧控车功能，可以实现远程控车，无感解锁等功能。佩戴华为太空表时走近问界M9，汽车自动开启迎宾模式，可以一键召唤“鲲鹏”打造专属仪式感，从容出行，优雅随行。

此外，华为WATCH 4 Pro太空探索还具备强大的续航能力。搭载了华为自研的智能双芯架构2.0，即使在频繁使用各种功能的情况下，也能保证长4数天的续航时间。

可以说，华为WATCH 4 Pro太空探索不仅是一款设计精美、功能齐全的智能手表，更是一部展现了中国航天事业辉煌成就的艺术品。它用独特的设计和卓越的性能向我们展示了人类对星辰大海的无尽向往和探索精神。在这个属于航天的日子里，让我们一同佩戴上这款华为WATCH 4 Pro太空探索，感受那份触摸星辰的激情与梦想吧!