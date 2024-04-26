三星亮相北京国际车展 车载领域解决方案全覆盖

4月25日，2024年北京国际汽车展览会正式拉开大幕，展览地点设在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆。展览整车的顺义馆的热度相信大家都已经感受到了，而我今天深入朝阳馆的零部件展发现热度同样很高。展馆内最令我印象深刻的莫过于行业大厂三星的展台。三星半导体作为汽车零部件参展商之一展出了其在车载领域的全方位创新产品和解决方案，一来希望借助这些创新技术进一步加强与中国市场的合作，同时也呼应了“革新未来出行”的展览主题，旨在为汽车产业带来的革命性变革。

三星传感器&处理器

三星在芯片领域位于全球前列，这家芯片巨头至今仍然会在旗舰机型Galaxy S系列上采用自研Exynos猎户座系列芯片。而转到汽车上，三星Exynos Auto V920处理器和Exynos Auto V9两款处理器也在车展上亮相。Auto V920处理器是三星专为高级车载信息娱乐系统(IVI)设计的，具备强大的处理能力，内置先进的数字信号处理器(DSP)和双核神经网络处理器(NPU)引擎能为车载信息娱乐系统和驾驶辅助系统带来了更强大的计算能力和智能化体验，在现场我们也看到了由V920支持的多显示屏可以流畅播放视频内容、进行游戏，用户在车上也能享受到出色的影音娱乐体验。

目前车载市场的趋势是，广大用户对于车载信息娱乐系统和驾驶辅助系统的功能需求不断增加。针对这一市场研判，三星半导体推出了一系列图像传感器新品，包括ISOCELL Auto 1H1、ISOCELL Auto 3B6和ISOCELL Auto 4AC等。根据现场工作人员的讲解，我得知ISOCELL Auto 1H1是专为提高ADAS/AD安全性而设计的单曝光HDR图像传感器，拥有830万像素和120dB HDR，采用深沟隔离技术，为下一代像素革新提供了强大支持。

ISOCELL Auto 3B6和ISOCELL Auto 4AC分别适用于高性能SVM摄像头和SVM/RVM摄像头，具备120dB HDR和LED闪烁抑制功能，可满足各种光照条件下的安全驾驶需求。这些传感器配合车上的各类解决方案，能实现驾驶人实时监控、后排乘客的实时监控以及对整车行驶环境的监控，做到行车过程中的一切细节都能被精准感知，保证驾乘人员和车辆自身的安全。

三星车载存储

我接触过很多三星消费级存储产品，像旗舰级的990 PRO、980 PRO，移动固态硬盘T7系列再到最新的T9。而此次也是我首次见到三星车载存储解决方案。三星在现场展示了LPDDR5、UFS 3.1、GDDR7等存储解决方案，原来我们在手机领域经常见到的“性能铁三角”在车机上也能发挥作用。三星还展示了将要在未来上市的AutoSSD(车载固态硬盘)和Detachable AutoSSD(可拆卸车载固态硬盘)。

LPDDR5X是三星首创的优质低功耗DRAM，尺寸减半、功耗减小、性能增强，满足车载系统对更优存储器的需求;GDDR7显存则能为图形处理和人工智能提供高效能支持;AutoSSD和Detachable AutoSSD提供大容量和高读写速度，适应各种极限环境，为车内数据管理提供超高速支持;UFS 3.1拥有最大512GB容量、高达2100MB/s的读取速度和2000MB/s的顺序写入速度，为用户的智能出行提供快速、稳定的存储支持。这些车载存储设备都需要经过车内高温、震动等极限环境的检验，在保持稳定的同时也要在“速度”这个本职工作上做到位。

三星车载OLED屏幕

OLED屏幕是三星的王牌产品之一，在消费级数码3C领域，搭载三星屏幕的智能手机、智能手表、电视、显示器数不胜数，而在车载解决方案上，三星将OLED“玩出了花”。三星在现场展示了已经商用量产的圆形OLED屏幕，这种车辆上不常见的OLED屏幕也给车辆设计带来了更多可能性;现场展示的Flex Magic Pixel技术可以进一步提高智能设备的安全性，当从侧面观看屏幕时，应用Flex Magic Pixel技术的屏幕部分逐渐不可见，这也能很好地照顾到车上不同乘员的个人隐私。Flex Note Extendable则是采用折叠和滑动技术让屏幕的尺寸可灵活调整，可以满足用户对不同屏幕尺寸的需求，不知道这一思路是不是和三星伸缩屏不谋而合呢？

三星在现场还特别展示了车载OLED相较于LCD、mini LED解决方案的优势。三星OLED在各种气候条件下表现卓越，对比后两者要更薄、更轻，运行温度也更低，很适合在车载场景中使用。此次亮相车展的还有三星显示特别研发的一款7英寸OLED产品，专门用于汽车电子后视镜及小型中控显示屏。这款产品在低温条件下的快速响应速度和高画质表现，使其成为车载CMS(摄像头监控系统)的理想选择。

全新LED照明解决方案

随着汽车智能化的深入发展，除了单纯的照明功能，汽车大灯开始逐渐被赋予了影像投射、信号展示等种种新功能，但是说到底，汽车大灯的存在还是为了提高行车过程中的安全性。本届车展上，三星展示了高度可定制的适用于未来汽车的LED照明解决方案――三星PixCell LED。这一解决方案不仅仅是自适应远光系统(ADB)解决方案，同时也立足于提高道路安全和驾驶便利。从现场的结构拆分陈列我们可以看到，与传统ADB系统相比，PixCell LED紧凑型LES体积更小，为设计更纤薄、更优雅的灯具提供了更高的自由度。而这一方案也有效提升了照明和能效表现，到了不同的汽车厂商手中一定会有不同的可能性。

写在最后

作为行业全才，三星在本届北京车展上展示了在汽车领域的出色技术力。从车载OLED到车载存储，从处理器、传感器到整体解决方案，三星半导体的业务几乎覆盖智能汽车的方方面面。从本届展台上我也能感受到三星想要在中国汽车市场深耕的决心，其各项产品、解决方案也突显了该公司推动革新未来出行的期盼和实力，相信在未来三星会与众多国产厂商合作推出新品，携手打造更安全、更可持续、更深度互联的汽车体验，并为广大消费者提供革命性的出行解决方案。