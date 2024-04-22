大师音质+高性能AI Cleer推出全球首款开放式AI耳机Cleer ARC 3音弧

4月22日下午，正值第55个世界地球日，国际智能声学品牌Cleer以「AI驱动・零碳引领」为主题，在深圳国际低碳城举行了新品发布会，推出了全球首款开放式AI耳机Cleer ARC 3音弧。

如今，用户对于耳机音质、舒适度、智能及健康需求的日益增长，并且面临传统封闭式耳机长时间佩戴造成的耳压不适及与外界隔绝感的痛点。为此，Cleer从2015年开始，就踏上了开放式耳机的研发之路，2020年元月份，Cleer ARC开放式耳机原型机亮相美国CES电子展，一举夺得多项创新大奖，Cleer ARC系列的一代与二代开放式耳机也应运而生，它们以独特的开放式设计、先进的音频技术及智能体感，引领行业新“响”法，颠覆了传统耳机的聆听体验，让用户在享受高品质音乐的同时，保持与周围环境的顺畅沟通，极大地提升了佩戴舒适度与使用场景的灵活性、智能性。

Cleer品牌创始人吴海全先生表示，尽管一代与二代产品在开放式耳机领域中一直占据领先地位， 尤其是一代与二代还获得了国际权威评估机构沙利文认证的“Cleer ARC 音弧 开放式智能耳机 2023 年全球销量第一”的荣誉，但 Cleer 认为其在音质精细化、智能交互便捷性以及环境适应性等方面仍有提升空间。为此，其针对之前产品的深层追求，潜心研发推出了集大成之作――Cleer ARC 3 音弧开放式AI耳机。针对多元化的使用场景和用户需求，ARC 3音弧系列匠心打造音乐版、运动版、游戏版、青春版四大核心版本，旨在为不同领域的用户量身定制卓越的聆听体验。为进一步提升适应性和功能性，四大核心版本中又引入了AI降噪版、健康监测版以及Max全能版，以满足更为细分且高级的需求。

随时随地体验杜比影院级大师音质

作为一款耳机，音质肯定是其最为关键一大参数。而Cleer ARC 3音弧凭借着背后母公司冠旭电子在智能耳机专利数量位列全球第7的强大研发实力，在全球范围内首次在开放式耳机中实现了杜比音效带头部跟踪技术，让声音可以跟随用户的头部移动，从而带来比传统空间音频更身临其境的体验。并且其高保真度可媲美专业音响设备，让你随时随地都能体验杜比影院级别的大师音质。它还搭载了高通最新旗舰 S5 音频芯片及Snapdragon Sound 骁龙畅听技术，支持无损或高解析度音频的高效传输，让杜比音效中的层次与细节都能得到清晰、饱满的呈现。

它的超高音质水准更是获得了行业内公认高标准的Hi-Res与LDAC的权威认证，这意味着Cleer ARC 3 音弧支持播放和传输超过CD音质(16-bit/44.1kHz)的音频内容，达到了国际一流水平，尤其是在开放式耳机中，它的大师音质表现可谓遥遥领先。

可拉伸转轴适配更多不同耳型

Cleer ARC 3音弧采用了可拉伸转轴，可以轻松适配不同的耳朵尺寸和耳屏大小，让每个消费者都能获得最为舒适的佩戴体验。同时，耳机还支持IPX7级防水，无惧大雨和暴汗，满足用户在运动或恶劣天气下的使用需求。

引领开放式耳机迈入AI时代

Cleer品牌创始人吴海全先生认为，在快速演进的AI浪潮中，耳机的AI进程已然成为行业发展的必然趋势与核心驱动力。所以，除了顶级的音质外，他们还在这款产品中融入了AI技术，进行了前瞻性的布局，让其成为了首款全球首款开放式AI耳机。Cleer ARC 3音弧搭载了高精度6轴传感器及全新一代的高性能 Greenwaves Gap 9 AI芯片驱动，这不仅仅是多个高性能AI芯片的叠加，而是整个系统层面的革新。它深度融合了硬件、软件以及AI算法，形成了一套完整的人工智能生态系统，全方位解读个性化的需求。

Cleer ARC 3音弧内置了Gomore研发的先进AI运动算法，可帮助用户实时监控运动生理数据，如消耗卡路里、训练负荷及恢复时间、进阶跑步指标等精准运动数据，为其提供更精准更科学的运动指导，打造用户私人的AI健身教练。

而在智能交互方面，除了继承二代已有的触控和智能体感操控外，Cleer ARC 3音弧还集成了出门问问的语音控制技术，升级了AI语音控制，让用户在无需提示词唤醒语音助手，使用「下一首」、「接听电话」等 快捷口令即可进行相应操作，实现更自然直接的智能交互。同时 Cleer ARC 3音弧还具备创新的拍照辅助功能，只需轻轻喊一声“茄子”，耳机便会即时发送指令，触发手机抓拍精彩瞬间。

此外，充电仓不仅拥有紫外线消毒功能，在配置了高清显示屏，可以直观的显示耳机的充电状态、剩余电量、连接状态等信息。并且，在运动时还能通过显示屏查看自己如步数、卡路里以及心率血氧等运动数据和健康指标。

它还配备了一款造型时尚、功能强大的智能指环，让用户在指尖即可随心所欲地操控各类多媒体应用，尽享无缝、便捷的交互体验。如播放音乐时，可通过指环上集成的触控区域实现音乐的播放/暂停、上一曲/下一曲切换等操作;拍照时只需轻轻一按，即可远程触发手机自拍，轻松掌控拍摄操作;或者观看视频时，只需指尖轻轻滑动指环，即可完成视频的播放、暂停、切换等操作，更流畅地享受影音娱乐。

值得一体的是，这块耳机还有个非常“黑科技”的功能，那就是AI降噪。一般来说，开放式的设计和主动降噪功能是对立且无法兼得的，因为开放式耳机无法提供封闭的环境，从而阻挡噪音。而在Cleer ARC 3音弧通过巧妙的声学设计，引进全新一代AI芯片GAP9及AI算法，寻求既开放又降噪二者之间的平衡，首次在开放式耳机中实现了AI降噪效果，这种创新尝试不仅挑战了“开放式耳机无法降噪”的传统观念，打破了开放式耳机在噪音控制上的局限，还获得了沙利文颁发的“Cleer ARC 3 音弧全球开放式AI降噪耳机首创者”证书。

Cleer品牌创始人吴海全先生想要打造的Cleer ARC 3音弧已不再是简单的听音工具，而是搭载高性能AI驱动的智能生活伴侣，引领开放式耳机开启智能3.0时代。

零碳工厂打造的零碳耳机

除了大师音质及AI驱动这两大亮点外，Cleer 品牌创始人吴海全先生还提及发布会的一大隐藏彩蛋， 即本次发布会选择在世界地球日与国际低碳城这一全球绿色创新高地盛大揭幕，除了宣告Cleer对低碳环保理念的坚守之外，还为强调Cleer ARC 3音弧是业界首款由零碳工厂全程倾力打造的真正意义上的零碳耳机。

2024年2月，国家级绿色工厂冠旭电子获得了零碳工厂的荣誉称号，其打造的绿色低碳园区更是在2023年迪拜联合国气候变化大会COP28上入选“深圳十佳绿色低碳案例”，成为深圳向世界讲述低碳经济和可持续发展的园区典范。

Cleer ARC 3音弧作为冠旭电子旗下Cleer品牌的杰出代表作，同样践行着其对低碳环保理念的追求， 通过高效节能工艺、100%可再生能源使用以及严谨的碳排放管理和补偿机制，成功获得沙利文颁发的“Cleer ARC 3音弧全球开放式零碳(碳中和)耳机首创者”的荣誉认证。同时Cleer ARC 3音弧通过低碳原包材的使用、零碳工厂智造及等量国际核证碳减排量(CERs)注销完成碳中和，获得了由权威认证机构北京赛西认证有限责任公司(CESI)颁发的“Cleer ARC3音弧碳中和认证证书”，实现全球“负责任”耳机引领。

为将低碳环保理念贯彻到底，除了零碳工厂和零碳耳机外，Cleer ARC 3音弧发布会本身亦将遵循碳中和原则，并在现场举办碳迹归零行动，通过绿色筹备、能源管理等一系列减排措施并进行碳抵消，确保活动全过程的碳排放得到充分核算与有效中和。

一起携手共绘Cleer品牌星蓝图

自去年 8 月起，Cleer 便与华语乐坛传奇人物、全能艺人任贤齐携手，开启了深度战略合作。任贤齐 以其广泛的影响力与深入人心的音乐人形象，为Cleer品牌注入了独特的魅力与活力，他的加入不仅迅速提升了Cleer在全球音乐爱好者中的知名度，更为Cleer巩固了追求卓越音质与创新精神的鲜明旗帜。 如今，Cleer的明星家族阵容再度扩容，迎来了一系列极具分量的新成员。其中，国际钢琴大师、联合国和平大使郎朗成为了Cleer大师音质全球代言人;钢琴艺术家吉娜担任Cleer大师音质全球形象官;电竞圈炙手可热的王牌选手一诺则荣膺Cleer大师音质王牌电竞官;被誉为“氧气美少女”的职业高尔夫球手隋响被Cleer特聘为大师音质推荐官。

任贤齐、郎朗、吉娜、一诺与隋响，每一位都是各自领域的翘楚，他们的加入无疑为Cleer注入了多元化的艺术基因与鲜活的生命力。那么，他们与Cleer相遇又将碰撞出什么火花？就让我们拭目以待吧!

写在最后

总结来说，Cleer ARC 3 音弧开放式AI耳机集成的业界领先技术、大师音质体验、高性能AI驱动和零碳耳机属性，不仅在技术层面实现了对市场上同类产品的显著差异化，更在环保理念上展现了开创性的行业引领作用。而明星合作阵容的壮大，也将进一步提升Cleer的品牌影响力，吸引更多年轻消费者与环保倡导者关注并参与到 Cleer的绿色行动中来。Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机目前已经正式开售，其中ARC 3 音乐版和ARC 3 运动版以及ARC 3 青春版(充电仓带32GB MP3)均为1399元;

ARC 3 游戏版(带蓝牙发射Dongle)为1599元;ARC 3 音乐版Pro(带AI降噪功能)和ARC 3 运动版Pro(带心率血氧功能)为1799元;

ARC 3 MAX(带心率血氧+AI降噪+蓝牙发射Dongle)为2299元。