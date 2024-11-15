华为挚云亮相第62届高博会，助力高教职教新质人才培养！

2024年11月15日至17日，第62届中国高等教育博览会在重庆举行。作为展示我国高等教育发展成就的重要窗口，本届高博会以“职普融通・产教融合・科教融汇”为主题，推进教育发展、科技创新、新质人才培养“三位一体”协同发展，助力教育装备现代化，有效支撑教育强国建设。

提及2024年的热词，“新质生产力”必占有一席之地，而千秋基业，人才为先，新质生产力发展的关键就在于培育新质人才。

在加快发展新质生产力的过程中，对人才的知识和技能也提出了多方面的要求，新质人才不仅要掌握深厚的理论知识，更要具备跨学科融合能力、创新与创造能力、实践动手能力以及工程思维等等。但要知道，作为知识和人才培养的高地，高教、职教是新质人才培养的摇篮，肩负着培养未来新质人才的时代新使命，更是发挥着发展新质生产力的基础性支撑作用。

在高博会期间，华为擎云携商用终端高教、职教系列解决方案亮相，聚焦培养新质人才过程中，数字化转型及科教融汇、产教融合办学趋势，为发展新质教育、培养新质人才提供多维助力。

自主创新实训室

新质人才的培育需要强调创造力和能动性，从源头来看，将理论知识与创新实践培育作为重点内容，才能更好地激发学生探索心和想象力。华为擎云联合合作伙伴打造自主创新实训室解决方案，通过自主创新信息技术运维工程师系列课程学习，再配合学校开展自主创新产业生态、基础软件、基础硬件课程教学，可加强学生对自主创新技术理解以及产品的使用和运维。

在完成擎云运维工程师认证系列课程并通过考核后，会给学生颁发工业和信息化部电子工业标准化研究院和华为终端有限公司联合认证的“信息技术应用创新专业人员”运维工程师证书，这不仅是对个人专业技能的认可，更能让他们在就业市场上更具竞争力。

值得一提的是，得益于AI智能导学系统，可通过对学生的产业认知、能力测评情况生成个人知识图谱，为学生量身定制个性化学习路径引导学生学习的同时，还能为毕业生提供更加精准、高效的岗位匹配、就业路径。

自主创新GIS教育平台方案

培养新质人才，必然需要新质教育的加持。华为擎云联合合作伙伴打造了自主创新GIS教育平台，以此来提高教育信息化教学及管理效率，解决教育领域内数据安全、系统兼容性及维护成本高等问题，为师生创造一个更加便捷、稳定、高效的教学和学习环境。

自主创新GIS教育平台一站式整机交付，开箱即用，无需安装部署，高效便捷;同时配备专业制图、数据处理、分析与应用能力，不仅能培养学生对地理信息系统的应用技能，还能提升实际操作能力。并且，与自主创新软硬件深度融合，保障核心制图功能稳健、性能领先、安全可控。简言之，自主创新GIS教育平台将能满足教育、院校科研等行业领域对数字化转型和自主创新GIS替代升级需求。

除此之外，华为擎云还推出了AR Engine方案，其基于华为擎云平板的AR能力，提供多学科优质VR课程资源，能够立体化呈现多种优质课程，提升教学效果。Vision Glass方案，基于华为Vision Glass 眼镜，能有效提升教学及培训质量与课程吸引力。

当下，培养出更多适应新质生产力的高素质人才，已成为当前高等院校的重要课题。华为擎云商打造的系列解决方案，聚焦教育发展、科技创新、人才培养“三位一体”协同发展。在高等教育领域，搭建教学与科研搭建转化桥梁，加速优质创新科研内容转化，赋能社会经济高质量发展。针对职业教育，通过优质校企合作，精准对接前沿产业新质人才需求，满足职业教育毕业生高质量充分就业所需。

人才兴则国家兴，人才强则国家强，而教育是人才培养的主渠道。未来，华为擎云将继续深耕教育领域，与教育机构、合作伙伴携手打造更多符合行业需求的智慧教育解决方案，使人才的引入与产业发展紧密结合，实现人才与产业的协同共进，为新质生产力前行提供强劲推动力和支撑力。