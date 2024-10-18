双十一好物推荐，华为智能手表助力解锁健康新生活！

根据《2024中国居民睡眠健康白皮书》、《2024情绪与健康睡眠白皮书》显示，我国居民的睡眠健康和情绪健康问题愈发严重;另随着秋冬季节的来临，气温变化较大、气候干燥，流感等疾病高发，我们也要注重防范，保护自身和家人健康。因此，拥有一款具备丰富健康监测功能的智能穿戴产品就显得很有必要了。

眼下恰逢双十一大促，正是入手智能穿戴设备的好时机，送给自己也送给家人朋友一份健康守护。这里强烈推荐大家选择华为智能穿戴产品，华为智能手表多款产品在运动健康、外观设计，兼容性等方面均具备显著优势，并提供多元化的产品选择，可满足全人群健康生活需求，每一位用户都能找到更适合自己的华为智能穿戴产品。

华为智能手表将“健康”作为智能手表核心发展方向，发布的“玄玑感知系统”，拥有华为迄今为止最精密、最全面、最准确的体征检测技术，其健康监测能力达到了全新高度。华为智能穿戴产品均支持“家庭空间”数据共享功能，可帮助家庭成员之间关注彼此健康，即使远隔千里，子女也可以远程了解父母的身体状况。

除了健康监测功能的不断升级，华为智能手表的外观设计始终保持着高水准。华为始终坚持“Watch is Watch”的制表理念，持续将尖端科技、全球潮流美学

创新设计理念以及精湛的制作工艺融入到智能手表中，带来一系列引领行业新潮流的产品。

更重要的是，华为智能手表兼容性非常高，可以兼容包括安卓、鸿蒙、iOS在内的绝大多数手机系统，首次配对仅需5步12s，且多平台设备都可以配对华为穿戴设备，真正做到了能用、好用、易用。

废话不多说，下面就为大家推荐几款适合在今年双十一期间入手华为智能手表，各位小伙伴可结合自身需求和预算进行选择。

华为WATCH GT 5系列，颜智实力派

“吴磊同款”华为WATCH GT 5系列，全系采用几何锋芒设计，46mm大表线条锐利宛如八边形战士，彰显出时尚与前卫的气息;41、42mm小表柔和精致宛如耀目小光环，尤其Pro款的陶瓷白配色，采用航天级钛合金和陶瓷结合，耀目小白瓷珠宝般的观感，是智能手表，更是腕上珠宝。

华为WATCH GT 5全系首发搭载华为玄玑感知系统，全新推出情绪健康助手，搭配情绪萌宠表盘，如同腕上情绪搭子emoda，戴上emoda，天天好心情。另外，手表搭载业界首发的女性健康研究，通过在一个生理周期内，除经期外14天的夜间佩戴，就可帮助女性用户了解自己的卵巢健康情况。

华为WATCH GT 5系列首发搭载华为向日葵定位系统，充分保证了骑行、跑步等多种户外运动的精准性和稳定性，另还支持华为腕上跑姿功能、腕上全彩运动地图、运动涂鸦功能等，满足大众日常运动需求。在至关重要续航能力上，华为WATCH GT 5 46mm与41、42mm在常规使用情况下，最长续航分别可达14天与7天，且支持无线超级快充，充电5分钟就能满足一天的使用需求，彻底告别电量焦虑。

简言之，追求时尚潮流且注重运动健康管理的人群就选华为WATCH GT 5系列，活动期间下单立享6期分期免息，至高优惠100元。到手价1388元起。

华为WATCH Ultimate，高端之选

华为WATCH Ultimate是华为穿戴产品线的高端系列，集高端材质、尖端科技以及高阶运动健康等功能于一身，非常符合高端商务精英人群以及专业户外运动人士的使用需求。

华为WATCH Ultimate表盘采用超坚固非晶锆合金材质，屏幕覆盖着蓝宝石玻璃镜面，具备出色的耐磨性和抗刮性，搭配陶瓷表圈，高端调性直接拉满。作为全球首款支持双向北斗卫星消息的智能手表，即便在无地面网络信号覆盖的环境，使用华为WATCH Ultimate也能与外界保持联系。在潜水领域，采用16道防水结构层层防护，支持100米潜水级防水，另还提供100多种运动类型，无疑是冒险家和运动爱好者的可靠伙伴。

与此同时，华为WATCH Ultimate支持动态心率监测、睡眠分期监测、ECG心电图、连续血氧监测、压力监测、体温检测以及生理周期预测等健康功能，全面守护你的健康。

采用绿白双色表圈设计的华为WATCH Ultimate非凡探索新款绿野传奇目前已正式发布预热海报，将于10月22日正式在原生鸿蒙之夜与大家见面，喜欢的朋友可以持续关注一下。

高端人群的专业运动健康伴侣――华为WATCH Ultimate，在活动期间下单立享12期分期免息，到手价5999元起。

华为WATCH 4 系列，腕上守护专家

华为WATCH 4系列定位“智慧科技”旗舰，拥有全面的健康监测能力、优雅的外观设计以及独具特色的"一键微体检"功能，既适合久坐少运动的年轻人，也能满足大部分长辈的使用需求。

华为WATCH 4 系列创新采用星球美学设计理念，极具高端质感，还支持“一键微体检”2.0功能，仅需短短60秒，就能完成13项身体指标的全面检测和风险评估，使用户可以方便快捷地了解自身健康状况，另还支持脉搏波心率失常分析、全天候压力监测、睡眠呼吸暂停检查、最近一次高血糖风险评估等检测结果，堪为腕上健康守护专家。

值得一提的是，华为WATCH 4 系列支持ICCE UWB智慧控车功能，与问界M9配对，可实现无感智能迎宾、语音控车等智能车载体验。

在我看来，如果你正寻找一款高品质、高颜值，且具备全方位健康监测功能的智能手表，就选华为WATCH 4 系列，华为WATCH 4支持6期分期免息，到手价2499起，华为WATCH 4 Pro同样支持6期分期免息，到手价2699起。

华为WATCH FIT 3系列，年轻人的不二之选

华为WATCH FIT 3是目前华为旗下最轻薄的智能手表，也是一款为年轻人打造的千元档智能手表，拥有时尚潮流的外观、全面升级的运动健康功能，可谓完完全全拿捏了年轻人的需求。

华为WATCH FIT 3独特的方形设计让人眼前一亮，外加太阳纹旋转表冠、铝合金材质，处处彰显精致品质和时尚魅力。阶梯型的屏幕设计，搭配1.82”AMOLED高清无界超大屏，带来更立体、更宽广的视觉体验，仅26g的重量和9.9mm的机身厚度，男女佩戴都很舒适。

当代年轻人经常吃外卖，且有久坐、熬夜等坏习惯，养成良好的运动习惯十分有必要，华为WATCH FIT 3提供了全新的运动健身功能，搭载了全新的活力三环、科学减脂塑形功能以及首发AI智能运动推荐等，还支持100+运动类型和专属有声健身动画等，体验一站式腕上减脂私教，做到“暴汗有方”。

作为入门级智能手表中的“优等生”，千元预算，华为WATCH FIT 3就是年轻人的不二之选。活动期间，华为WATCH FIT 3至高优惠250元，到手价749元起。

华为手环 9，睡眠健康管家

如果你是想改善睡眠问题，又想拥有轻薄无感的佩戴体验，华为手环9就是你的菜。

手环的轻薄特性天生适合睡眠佩戴，华为手环9表体重量仅14g，厚度8.99mm，极致轻薄的设计让你佩戴轻松，舒享整晚好睡眠。华为手环9机身采用时尚小立边设计，提供了5种风格各异的款式，风格多元且时尚百搭。

华为手环9不仅能监测睡眠各阶段时长、睡眠心率等数据，更能检测睡眠呼吸暂停情况，提供的睡眠呼吸暂停筛查软件还获得了药监局二类医疗器械注册证，并支持医疗认证的失眠康复服务，帮助每一位用户睡好觉。

无论是想要了解睡眠状态，还是希望改善睡眠质量，华为手环 9都是不错的选择。活动期间，华为手环9立享优惠60元，到手价209元起。

在智能穿戴领域，华为已经深耕十年时间，不仅拥有丰富的产品选择和专业的运动健康监测功能，还在硬件、软件、生态服务多方面构建起了人无我有的优势，随着全新的玄玑感知系统的发布，更是进一步夯实了穿戴领先者的行业地位。

这个双十一，想给自己或家人朋友挑选一份健康好礼的小伙伴们，首选华为智能穿戴产品就对了!