超强性能媲美游戏主机，双十一期间ROG掌机百亿补贴到手仅需3999元！

对于没有太多时间坐在电脑前玩游戏的游戏玩家们来说，掌上游戏机也是不错的选择，不但可以玩各种平台的游戏大作，轻便的机身设计还便于携带，随时畅享游戏乐趣。就比如今天要跟大家推荐的ROG掌机，其搭载 AMD Z1 Extreme 处理器，满足玩家对于高性能游戏的需求，配备7英寸1080P 120HZ触控屏，带来清晰流畅的视觉体验，再加上Windows 11操作系统以及丰富的游戏库，成为了众多玩家追求便捷游戏体验的首选。

双十一期间ROG掌机可享百亿补贴，到手价仅为3999元，有需要的朋友不要错过。

作为一款专为移动游戏爱好者打造的高性能设备，ROG掌机搭载了 AMD Z1 Extreme 处理器，采用台积电4nm制程工艺，内含 8 核心 / 16 线程的 Zen 4 架构 CPU，以及 12 组运算单元的 RDNA3 架构 GPU，搭配RDNA3强劲集显，各类大作玩下来都不会觉得卡顿。标配16GB LPDDR5内存+512GB TLC PCIe4.0 SSD，还加入了Micro SD读卡器，支持UHS-II，可以到312MB/s的速度，用TF卡扩容装游戏，在玩耍中同样能有流畅的体验。

为给予玩家舒适清爽的操控体验，ROG 掌机搭载了ROG冰川散热架构掌机版，采用优化直立散热热管，日常各种场景使用都不会受到影响，还加入了双液态轴承的双风扇架构、风扇防尘网以及102片0.1mm的鳍片，带来远超普通单风扇的散热效果与低噪音水平，即便在高强度游戏运行状态下，也能保持整机凉爽稳定。

屏幕方面，ROG 掌机搭载了一块 7 英寸的1080P 120HZ触控屏，16:9 屏幕比例，适配度更高，支持10点触控，操作更方便，还拥有100% sRGB 色域覆盖、500nit 高亮度，支持 VRR 可变刷新率及 AMD FreeSYNC™ Premium，无惧游戏画面撕裂。此外，该块屏幕还有康宁大猩猩 DXC 图层，提升屏幕强度、减少指纹留存的同时，还有效提升了户外使用时的视觉舒适度。

轻巧的设计，让你随时享受游戏乐趣，ROG掌机整机重量仅为608g，即便长时间把玩也不会因压手而感到疲劳。外形就是游戏掌机的布局，重点体现一个干净利落，右上角是圆顶ABXY按键，左边是圆形方向键，以及左右两边各有一个摇杆，并加入了控制中心，内置游戏库、游戏设置档、控制中心以及控制器的各种预设、和自定义按键等。

其他方面，ROG掌机支持杜比全景声技术，提供虚拟5.1.2环绕声道，Hi-Res Audio金标认证，游戏中的临场感非常强，仿佛真的置身战场。同时有全功能Type-C接口(支持USB3.2 Gen 2、DP1.4和65W PD快充)、ROG XG显卡扩展坞接口，满足玩家多样化的拓展需求。得益于Win系统的支持，从3A大作到热门网游，ROG掌机都能流畅运行。

总而言之，如果你想在今年双十一期间入手一款口碑与易用性双重爆棚的掌上游戏机，ROG掌机就是不错的选择。

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另外，深度游戏爱好者也可以关注华硕天选5 Pro锐龙版，其搭载AMD 锐龙9 7940HX处理器和满功耗RTX 4060显卡，配备2.5K 165Hz高刷屏、冰川散热系统，还有高颜值外观，可以助力玩家在游戏中火力全开。目前，华硕天选5 Pro锐龙版正在预约中，月底开门红正式抢购，预约价8499元，同时还可参与消费补贴活动最高可以减2000元，入手会更加划算，近期有购机需求的玩家可以关注一下。

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