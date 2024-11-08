“无界之境”科技艺术中心开启 HTC VIVE助力巴黎圣母院体验展

2024年11月8日，乐道初音在北京798・751园区正式宣布“无界之境”科技艺术中心开幕，并与北京七九八文化科技有限公司和HTC VIVE Arts联手呈现享誉全球的“巴黎圣母院”沉浸式VR体验展。作为全球智能移动设备与沉浸式科技的创新领袖，HTC VIVE致力以一系列前沿创新技术，包括久经市场检验的HTC VIVE Focus 3以及发布不久的新锐产品HTC VIVE Focus Vision为用户提供前所未有的沉浸式XR体验。

“无界之境”发想于哲学思辨和对人类认知的探索，既源于对中西文化的思考，又结合了对前沿科技发展的展望。在VR/AR、人工智能、移动通信等技术高速发展的今天，让人们尽可能在多元空间中无拘无束地释放自己的潜能，也将是乐道初音未来持续探索和坚持的方向。值得一提的是，“无界之境”科技艺术中心也是乐道初音在中国设立的首个虚拟空间体验综合体。

798・751园区汇集了画廊、设计室、艺术展示空间、艺术家工作室、时尚店铺、餐饮设施以及动漫、影视传媒、出版、设计等各类文化机构，是具有鲜明的工业传奇、艺术气息、城市活力和国际影响的区域。HTC VIVE Arts致力于将具有开创性的艺术与创新科技相结合，让艺术家重塑人们体验艺术的方式，建构更丰富的数字艺术生态。VIVE Arts希望将尖端技术运用于艺术生态圈中，推动艺术媒材上的创新与实验。颠覆既有的策展和叙事形式，以创新方法演绎和保存人类遗产。

《巴黎圣母院》在法国首展后就引起全球瞩目。观众无论是出于对法国文化的好奇、对艺术的享受还是对科技的热爱，都能在展出中获得耳目一新的满足。这项创新体验模式将艺术、科技和情感相融合，体验者不再只是旁观者，而是穿越者和参与者，可自由组队、多人一同走入中世纪艺术文化殿堂。与巴黎圣母院的历史互动共鸣，触摸到前所未有的跨时空、跨国界的创新体验。不论人们是否曾经造访过法国，《巴黎圣母院》都会是一场永难忘怀的虚拟现实冒险旅程。

在佩戴好HTC VIVE Focus 3 VR头显之后，我和众多参观者就一同进入了12世纪的法国，纵览巴黎圣母院从中世纪兴建到当前修复的全貌，从广场到内部的每一处细节都映入眼帘。我亲眼领略了巴黎圣母院外墙精致的浮雕装饰，走进内部参观著名的火焰式拱顶、玫瑰花窗，最后登上钟楼俯瞰巴黎市景，感受这座世界文化遗产的独特魅力，仿佛亲历了这座建筑物从中世纪到现代的跌宕历程。

除了《巴黎圣母院》沉浸式VR体验，在活动现场，HTC VIVE还带来了多项VR体验项目。比如通过DP直连呈现的Until You Fall 动作VR刀剑战斗游戏，让玩家能够在光怪陆离的光效中体验斩杀怪物的快感;《蒙娜丽莎：越界视野》则是HTC VIVE与法国卢浮宫联手打造的首款VR体验内容。参观者可以走到画作旁边仔细观察这幅著作的细节，包括透过油彩层次间看到的木头画板的纹理，以及木板的裂痕和被修复的痕迹。通过这一VR体验让我们能够了解这幅作品最初的创作过程以及它在过去500多年来因受到光照和潮湿环境影响而发生的变化等等。

当然，HTC VIVE也为办公用户提供了选择，VIVE Desk让用户摆脱办公桌的物理限制，通过VR操控手柄或蓝牙输入设备直接连接到头戴式设备，实现虚拟空间中的大屏办公体验。同时也可以将虚拟屏幕带入现实世界，与周围环境无缝连接。在VR环境中用户可以看到自己的双手、鼠标和键盘，让输入操作更加直观。如果你不想外部环境打扰到工作，你也可以调暗环境背景，减轻现实世界的干扰。

《巴黎圣母院》沉浸式VR体验展将于11月9日正式开展，感兴趣的观众们可以通过“无界之境Cogito Unbound”微信公众号和小程序，大麦、猫眼、美团、大众点评、抖音、魔方等平台购票。更多购票信息请访问“无界之境Cogito Unbound”微信公众号。