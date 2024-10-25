教装展观察 教育行业成为AI技术发展新蓝海

2024年10月25日―27日，以“数字赋能教育，创新引领未来”为主题的第84届中国教育装备展示会在昆明举行，为教育领域新产品、新技术、新成果提供展示及交流平台。

展会期间，华为擎云携智慧教育解决方案亮相，展示华为擎云的智慧教育创新成果，华为擎云充分利用AI技术，实现覆盖“新质教育”全场景，为发展新智教育、培养新智人才提供支撑。

未来人才培养方向是新质教育，新质教育发展已成为不可阻挡之趋势，其将为教育领域带来新的机遇和挑战。例如，新质教育要求革新教育思想，创新教学思维，利用数字化设备实现个性化教学，培养学生创新能力、解决复杂问题能力、自主学习能力、人机学习能力等。而当下校园或机构，正面临教学设备与新质教育需求不适配问题，阻碍了教育的高质量发展。

基于行业痛点和实际需求，华为擎云联合合作伙伴打造“擎云智慧教育智慧课堂、教师备授课、计算机教室、理化生实验考场、AI自习室”等定制化解决方案，赋能新质教育全场景，创新教学模式，助力新质人才培育。

全场景智慧教育解决方案，直击高频痛点

在传统的课堂教学场景下，课堂形式十分单一，师生之间缺乏交流互动，并还存在课堂管理不能面面俱到，学生学习数据量化靠手工统计等问题。华为擎云携手合作伙伴打造“智慧课堂”，以华为擎云 C5e为载体，可做到课前分发预习知识点、课中加强师生互动、课后统计数据分析学情等，既能提高课堂教学的高效性、互动性，也能让老师精准掌握每个学生的情况，进行因材施教。

具体来说，老师在课前将课件、习题等一对多投送到学生端平板，让学生提前预习;课中，师生一起观看图片、文章、视频等多媒体资料，加深对知识点的理解;依托于华为AI能力进行教育场景智能识别，可帮助教师精准分析学生学情，进而针对性匹配学习资源，例如复习过程中，学生拍摄试卷进行错题分析时，AI可进行自动矫正，智能识别题目错题与批改结果，助力学生高效巩固复习。

针对传统计算机教室存在的设备部署复杂、软件资料同步困难，运维管理复杂等问题，华为擎云携手合作伙伴打造了计算机教室，以华为擎云台式机为载体，融合擎云软硬件平台能力及授课系统，通过分布式桌面云的网络同传、授课系统、运维分析系统，可帮助学校机房管理人员做到批量部署、集中管理，提升运维效率，降低机房管理成本。

为了赋能课后自学更高效，华为擎云携手合作伙伴打造了AI自习室，通过华为擎云平板端云协同的AI能力，对学生进行AI诊断，实现学生学情的精准分析，针对性辅助学生学习。此外，借助AI的辅助学习工具和丰富多样的优质学习内容，还能在自主学习方面取得进步。让学生在学习过程中更加积极主动，为其全面发展奠定了坚实基础。

而除了覆盖常规课堂教育场景，针对实验教学，华为擎云携手合作伙伴还打造了“理化生实验考场”。教师可借助该方案在考前一键排题排座，考试时通过AI智能人脸识别，准确辨别考生身份，还可通过擎云笔记本进行远程巡考，实时掌握考场情况，考试结束后，通过视频回溯考试过程。

斩获“新质教育创新案例奖”，持续推动新质教育发展

值得一提的是，在教育展举办期间，华为擎云凭借“西安市第六十六中学-智慧课堂案例”荣获《教育家》杂志颁发的“新质教育创新案例奖”;与此同时，华为擎云还与西南联大研究院附属小学举办了授牌签约仪式合作，计划，交付计算机教室，打造一个擎云智慧教育解决方案样板点，这不仅彰显了华为擎云的品牌实力，也印证了行业媒体及教育客户对其解决方案的高度认可。

事实上，自华为擎云品牌发布以来，其在持续深耕商用领域的同时，也在紧随教育行业发展趋势，深刻洞察用户痛点，在教育数字化改革中不断加码，携手合作伙伴为学校师生提供了能够覆盖“新质教育”全场景的智慧教育解决方案，攻克教育数字化转型中的难点问题，助力教育提质扩优。除基础教育外，华为擎云还在持续关注高职高校对信息化终端、智慧教育的需求，助力学生每个学习阶段。

而未来，华为擎云还将不断挖掘教育行业客户的痛点需求，携手合作伙伴带来更多创新、优质教育教学解决方案，为未来的教育蓝图增添数字底色。