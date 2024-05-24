华为音频产品进入全场景时代，618想买耳机看这篇就够了！

近年来，华为在音频领域不断加码，通过创新的功能和丰富的形态，实现了全场景音频产品布局，让每位消费者都能找到适合自己的产品，并带来了极致的全场景智慧音频体验。与此同时，华为以深厚的音频技术积累还在持续推动行业标准制定、建设音频生态，赋能音频行业朝着更全面、更场景化的方向发展。

目前，华为音频产品线十分丰富，包括华为FreeBuds真无线耳机系列、华为智能眼镜系列、华为FreeClip耳夹耳机等等，可谓全面满足多样化用户的需求。眼下，正值618年中大促，为了更好地帮助想入手华为音频设备的小伙伴们找到适合自己的产品，笔者结合各个使用场景整理出了一份华为音频产品选购指南，大家可作为参考。

便捷好用，办公更无拘

入手一款适合职场办公的耳机，不仅能帮助我们缓解压力、放松情绪，还能为工作加Buff。华为FreeClip耳夹耳机区别于主流的挂耳造型，创新的“C形桥”设计和人体工学设计，佩戴起来更加舒适。耳机单边重仅 5.6g，加上开放式的听觉设计，即便是上班整天佩戴也毫无负担，并且遇到领导紧急召唤也能够及时作出反应。精巧机身下搭载 10.8mm 双磁高灵敏度单体，并藉「逆声场声学系统」发出逆向声波减少漏音，将声音精准传到耳内，有效减少漏音，上班时间听音‏‏私密性有保障。华为 FreeClip耳夹耳机支持的音乐聆听时长可达8小时，搭配充电舱的续航时间则可达 36 小时，全时刻陪伴日常通勤之旅。

要说适合职场的智能眼镜，那不得不提到华为智能眼镜 2。考虑到职场人士对于眼镜外观的不同需求，华为智能眼镜 2拥有多种风格款式的镜框，工作商务时佩戴较多可选择光学镜框，经常在户外活动的则可以选择墨镜款式，随意百搭。同时，支持全天候智慧播报，参加会议无法随查看手机上的一些信息时，它能自动播放当天日程汇总或指定音频内容，助你工作安排妥妥当当。搭载颈椎健康2.0技术，通过快提醒+权威临床认证的颈椎疲劳指数报告的方式，让用户更直观的了解自身的颈椎状况，对整天坐在电脑前的打工人真的非常贴心。

出行的安静伴侣

对于耳机产品来说，优秀降噪能力显得十分重要，能在嘈杂环境中瞬间带来清晰安静的通话体验。华为FreeBuds Pro 3搭载静谧通话2.0技术，较上一代拾音效果提升2.5倍，通话抗风噪能力提升了80%，并且通话抗高噪能力提升5分贝，即使身处地铁、机场、宴会厅等高噪场景下，也能实现安静畅聊。

另在智慧动态降噪3.0技术的赋能下，具备智慧动态降噪能力，无论你是在喧闹的咖啡馆，还是在地铁车厢内日常通勤，华为FreeBuds Pro 3都给你带来“量体裁衣”式的主动降噪体验。如果你经常处于嘈杂的环境，又想拥有卓越通话降噪体验，就选它。

除了强大的降噪能力，作为华为的旗舰定位耳机，其音质表现也是目前华为最顶级的。搭载麒麟A2芯片，支持星闪连接技术，强大的解码能力和传输能力，带来了全链路超CD级的无损好音质，传输速率可达1.5Mbps，并获得 HWA及Hi-Res双金标音质认证。华为所有顶级的音频技术汇于一身，让这款耳机成为华为音频目前的最强旗舰。

新潮百搭，时尚单品

对于追求潮流时尚达人来说，耳机装备要足够新潮时尚百搭。华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机采用常见于高级珠宝盒的磁吸开合设计，高奢造型让人一眼心动，

购买时还会默认赠送一条定制皮链条 ，将链条与耳机盒的金属扣环连接，耳机秒变时尚单品，例如单边挂绳当作时尚挂件，双边挂绳即刻化身优雅手包，还可以是时尚腰包、精致颈挂……只要你“脑洞大开”，华为FreeBuds Lipstick 2 口红耳机就能秒变“炸街”单品。

潮流运动的C位之选

对于运动场景，我认为颈戴耳机也是不错的答案。华为FreeLace Pro 2沿用华为经典颈戴设计，亲肤液态硅胶材质带来舒适佩戴体验，并通过耳机的耳撑、出音嘴和腔体形成“三点支撑架构”，让佩戴更稳固，而机身重量仅为34.5g，耳机的重量均匀分布在颈部，相比传统耳塞式耳机大大减少颈部压力，,长时间佩戴更为舒适。

华为FreeLace Pro 2还是业界首款音质获得双金标认证的颈戴耳机，搭载旗舰级超磁感澎湃单元，支持L2HC及LDAC™双高清音频编码，带来了接近无损的音质享受。户外跑步时，戴上华为FreeLace Pro 2，让高质量音乐陪伴你运动全程。

超高质价比，学生党也能闭眼入

对于年轻用户群体来说，最后要提到的这两款音频装备将充分满足他们的需求。华为 FreeBuds SE 2 拥有清新时尚的造型，单耳的重量只有大约 3.8g，提供轻量化的佩戴体验，非常适合年轻用户们使用。在超大电量的加持下，华为 FreeBuds SE 2 可以做到耳机满电状态下单次续航 9 小时，配合充电盒使用播放时间长达 40 小时，并且耳机充电 10 分钟即可听歌 3 小时。此外，还支持智慧连接体验、手势操作以及双击拍照功能，无疑是年轻用户娱乐出游的最佳拍档。

还有华为FreeBuds 4E(2024 款)，配备 14.3mm 大动圈单元，使用“半开放主动降噪 2.0”设计，支持“双麦克风混合降噪技术”、双设备连接。佩戴体验方面，华为FreeBuds 4E在设计过程中引入人体工学仿真设计，单耳重量仅4.1g，如空气般“轻若无物，实现了空气感舒适佩戴。最重要的是， 华为FreeBuds 4E (2024 款)618立享优惠250元，售价为449元，学生党也能闭眼入。

从华为在音频领域的产品布局来看，实现了办公、出行、运动、穿搭等多场景的全面覆盖，并还做到了从音质到降噪，到佩戴舒适性，再到智慧体验，以及创新的产品形态的行业领先水准。如果你618准备入手一款音频设备，那么可以重点考虑一下华为音频系列。

在618大促期间，在华为商城、各大授权电商、华为体验店及授权零售商购买华为音频产品，多款产品限时享受超值优惠，华为FreeBuds Pro 3立享优惠200元，华为智能眼镜2至高优惠200元，华为FreeBuds 4E立享优惠250元，抓紧选购吧!