华为智能眼镜 2方框太阳镜正式开售，今夏必入时尚出“型”新搭子！

夏日出行，热辣的阳光刺得人睁不开眼睛，若是驾驶车辆，还有可能影响驾驶安全，因此成为墨镜成为出行的刚需装备，不仅能遮挡紫外线的侵袭，还能增加时尚感。

5月15日，华为在夏季全场景新品发布会上正式推出了华为智能眼镜 2方框太阳镜。其在延续该系列全天候智慧音频体验、全天候长续航以及高清隐私通话等先锋基因的基础上，还具备全新时尚墨镜造型、100%防紫外线等领先优势，可谓做到了智能眼镜智慧交互和墨镜的时尚遮阳潮酷于一身，带来“1+1>2”的先锋科技体验，成为今夏必备的户外出「型」智慧助手。

轻巧防晒又有型，出街必备

作为一款可穿戴设备，时尚外观、舒适体验是用户考虑的重要选项。华为智能眼镜 2方框太阳镜，镜框采用oversize设计风格，两侧镶嵌了精工镀铬角花，高密度板材更有光泽且更耐用，而方框设计相比圆形线条更清晰，能很好地修饰脸部轮廓，佩戴起来不仅时尚百搭，还显脸小。

为给用户提供舒适的佩戴体验，华为智能眼镜 2方框太阳镜的镜腿厚度相较市面上其他的智能眼镜更加纤细，佩戴也更轻盈舒适。既然是一款太阳镜，防晒及遮光能力自然也不能落下，华为智能墨镜采用了UV400防护镜片，能够实现100%阻隔紫外线，而镜片上还添加了7层Anti-Reflective防反射镀膜，达到了3类透光率等级(驾驶场景的最高等级)，可以大幅减少反射光线造成的视觉干扰，降低视觉疲劳。也就是说，无论是海边度假、还是日常出街，都能有效防止眼睛受到紫外线的伤害，更是夏季驾车，安心出行的最佳伴侣。

值得一提的是，华为智能眼镜 2方框太阳镜采用可拆卸设计，除了酷炫的黑色镜片外，还可以根据自己的喜好选购缤纷彩色镜片或近视镜片，满足千人千面的需求。出街戴上它，不仅防晒有型，辨识度直接拉满。同时下单的用户，还有更多贴心服务，华为授权服务中心可为用户免费更换不同长度的后铰链，用以调节镜腿长度，匹配不同头型，也能帮用户进行眼镜执架调整，提升佩戴舒适度。

智慧播报，重要信息轻松掌握

华为智能眼镜 2方框太阳镜不止好看又好戴，它还能化身智慧贴心小秘书，为你全天候播报重要信息。当你每天戴华为智能眼镜 2方框太阳镜准备出门迎接阳光时，它会主动跟你问好，播报当天的天气情况以及当天重要的行程和事件，让你能更好应对户外情况。

当我们专注户外运动或驾驶途中时，通过智能墨镜的智慧播报功能，只需要“听眼镜说”就能知道谁打了电话，谁发了信息，信息内容是什么，第一时间掌握信息的同时便捷又安全。而像一些高频的户外出行场景，你的航班出行信息，打车、高铁信息，行程备忘录等也会进行提示，无需拿起手机，只通过听觉便可获得想要的信息，轻松管理出行时间，提升出行效率。

此外，华为智能眼镜 2方框太阳镜还搭载HarmonyOS 4，接入华为盘古AI 大模型，当需要帮助的时候只需敲击镜腿就可唤醒小艺助手，小艺不仅能秒懂你的指令并做出回应，还能与你自然对话，像是路线导航，景点查询等都能为你轻松实现，是不是又酷又省心。

全新逆声场隐私聆听2.0，独享好声音

要说好看又好戴、智慧又贴心等亮点还不够吸引你的话，华为智能眼镜2方框太阳镜在聆听需求方面的表现一定会让你心动。

华为智能眼镜 2方框太阳镜采用开放式声学设计，无需担心长时间佩戴给耳道带来压力，并搭载业界首发同向双振膜澎湃单元，具备优秀的音质体验，外出游玩、旅游时，戴个墨镜就能实现听歌自由，好不惬意。

与此同时，搭载全新逆声场隐私聆听2.0，相比于上一代最大减少4dB漏音，再配合全新升级的智能音量调节算法，将能有效保护聆听隐私。咱就说，一款能说会唱的太阳眼镜是不是太绝了。

智慧连接，全天候健康关怀

谁能想到，一款眼镜还能全天候关怀用户健康。华为智能眼镜 2方框太阳镜支持颈椎健康2.0功能，可实时监测用户颈椎使用姿势，假如你户外连续低头达到设置的状态值以后就会提醒用户进行调整、改善用颈习惯，给你送上及时的健康关心。

长续航，11小时持久聆听

当代年轻人或多或少都有一些电量焦虑，长续航、一整天不充电对他们来说无疑是最大的安全感。

华为智能眼镜 2方框太阳镜采用更低功耗设计方案，电池容量也得以提升，满电状态下支持连续播放11小时，也就是早上8点出门一直到晚上7点回家，即便全程听音乐、打电话，它都能一直在线，满足出行所需。同时，还配备了磁吸快充，50分钟就能满血复活，充电10分钟就能实现听歌3小时、通话2小时，让用户彻底告别低电量焦虑。

炎炎夏日来临，恰逢618大促和新品首销，怎么少得了一款能说会唱的墨镜？华为智能眼镜 2 方框太阳镜便是最理想的选择。时尚单品的外观下，具备防晒、减少反射光线属性，同时又将智慧播报、极致聆听、健康关怀等融入机身，实现了既要时尚有型又要科技尝鲜的双重需求，简直是一款不可多得，且适合“人手一副”的夏日必备好物。

目前，华为智能眼镜 2方框太阳镜，已于5月24日在全渠道开售，售价为2299元，用户可登录华为商城及各大授权电商平台购买，也可前往华为线下体验店、华为授权零售门店购买，享受限时优惠。炎炎夏日就在眼前了，赶紧给自己、家人或伴侣，准备一款既时尚防晒有型，又智慧体验满满的智能墨镜吧!