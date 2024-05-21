华为WATCH D全天血压监测，有效助力血压健康管理！

高血压是诱发心血管疾病的重要危险因素，被称为“慢病之王”、“无声杀手”。据《中国心血管健康与疾病报告2022》数据，我国18岁及以上居民高血压患病率达27.5%，也就是大约每4个成年人中就有1人是高血压患者，患病人数约为2.45亿。

在此背景下，5月18日-19日，在中国高血压联盟的支持下，国内血压TOP级学术会议――第十届“血压监测学术会议”在上海举办。会议期间，301医院的陈韵岱教授现场发布并深度解读了《2024年血压健康研究报告》，该报告是由中国医促会心血管病分会联合301心血管医学部、华为运动健康共同发布，内容是基于华为WATCH D精度血压测量能力，在9万+研究用户的参与下得出的最新研究成果。

在本次论坛上，华为终端BG智能穿戴与运动健康产品线副总裁龚元松发表了 “华为运动健康在血压领域的探索”的主题演讲，详细介绍了华为运动健康在血压管理方面做的技术探索。在深耕HUAWEI TruSeen™体征监测的同时，持续引领智能穿戴产品形态和体验创新。基于华为运动健康全栈，深研血压健康管理能力，为大众提供智慧化交互，帮助用户养成健康生活方式，防微杜渐，健康生活。

此外，华为运动健康还受邀参加了在北京举行的“全球高血压相关研究最新动态"学术论坛，并分享了数字化智能可穿戴在高血压和心血管疾病控制中的作用。

由于现代社会生活节奏快、工作压力大，精神紧张以及不健康的生活方式，导致高血压越来越趋向年轻化，30岁左右的高血压患者已经屡见不鲜，且近半数患者不知道自己已患高血压。

众所周知，血压会还受季节更替产生影响，一般来说在夏季时血压变化最大，主要是由于夏季机体活动量大，心脏负担加重，加上天气炎热，出汗较多血压就会产生波动。眼下即将入夏，在此呼吁大家要定期测量血压、关注血压变化，减少甚至避免心脑血管意外的发生。

以往想要对血压进行监测需要上医院、跑诊所，但由于忙于工作和家庭事务，无法做到对血压的随时监测，虽然现在大多数家庭都配备了测量血压的产品，但由于市面上常见的血压计产品操作起来十分繁琐，而且不方便携带，依然无法做到随时测量血压。

作为智能穿戴设备的佼佼者，华为十余年持续深耕智能穿戴产品的健康功能研究，实现了更精准而全面的慢病管理和更好的主动健康管理，2021年率先推出业界首款融合式连续血压测量手表――华为 WATCH D，该款产品通过药品监督管理局二类医疗器械注册，并且获得市场监督管理局CPA认证，支持血压测量与心电采集，让随时随地的血压测量成为可能。

传统的智能手表测量血压，检测结果会受到佩戴松紧程度和佩戴位置所影响，检测结果波动较大，达不到医用程度。华为WATCH D搭载微泵与PPG的Hybrid血压测量技术，采用0.01mmHg高分辨率压力传感器，可实现误差在±3mmHg内的精准压力测量系统，达到医疗级精准结果。更难能可贵的是，华为WATCH D表体轻至40.9g，佩戴在手腕上毫无负担，某种程度上可能是当下最轻便携带的血压监测设备之一。

相比起臂式血压、腕式血压等设备，华为WATCH D 智能手表的血压测量操作也更加简单，只需要将它戴在手腕上，再抬起手腕并保持静止，就能知晓当前的血压情况，还可通过PPG技术实现连续无感的血压趋势监测，获得全天候的血压变化趋势。也就是说，高血压前期用户可利用华为WATCH D监测控制血压水平，并借助血压表进行日间高压提醒、血压昼夜节律等。

众所周知，一旦确诊高血压，原则上要长期终身服药。如果早期发现并积极治疗的话，可以大大降低心脑血管疾病的发生率，因此，定期测量血压、持续监测血压显得尤为重要。华为WATCH D为高血压患者带来了随时随地的血压测量方法，且具备方便、快捷、智能等优势，无感血压监测、动态血压监测不仅有更好的体验，还能更好的监测血压，为高血压患者提供及时控制血压的解决方案，在2024年5月20日至6月18日的618电商购物节期间，华为WATCH D购买可享优惠800元，如果对血压监测有需求，不妨一看。