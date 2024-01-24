智能音箱低迷态势依旧 赋能千行百业的生成式AI能否救其于水火

智能音箱市场再度传来了坏消息...

根据洛图科技近日发布的《中国智能音箱零售市场月度追踪报告》数据显示，2023年，中国智能音箱市场销量为2111万台，同比下降19.8%;市场销额为59.4亿元，同比下降21.0%。迄今为止，智能音箱市场已经连续3年出现下滑局面，行业下行趋势依旧。

而就品牌方面，百度、小米、天猫精灵分别以37%、34%、23%份额占据前三名，就目前的形式来看，已经没有新的“玩家”选择入局这片高度集中的市场，有不少品牌陆续退出，行业往日风光已经消散~

2014年，亚马逊的智能音箱Echo横空出世，通过“智能语音交互”技术，识别用户的语音指令并做出相应的响应而风靡全球，随后，国内厂商接连入局，2016年5月，谷歌发布了Google Home、2017年6月，苹果发布了HomePod、2017年7月，阿里巴巴发布了天猫精灵X1...时间来到2018年，国内智能音箱赛道就集齐了包括百度、阿里、小米、腾讯、华为、科大讯飞等大厂玩家，行业风头正盛。

数据显示，2018年，中国智能音箱市场零售量为1625万台，同比增长823%，零售额为36.5亿元，同比增长645%;2019年，中国智能音箱市场将保持增长态势，智能音箱市场销量将达2650万台，同比增长63%。在大厂一轮又一轮的价格战中，智能音箱的销量不断上涨，到2020年爆发至顶峰。进入到2021年，智能音箱市场出现了降温，出货量多季度连续下滑，并且一直持续到了现在~

智能音箱为何会失去用户的宠爱？

对于智能音箱，其实有不少人都购买和使用过这类产品，它被认为是智能家居的一个关键入口。从一开始的火热到最近几年的降温，究其原因，智能音箱市场持续下滑与其产品的定位以及使用体验等密切相关。

首先是其产品定位，在全屋家电互联的趋势背景下，智能音箱搭载了语音交互技术的智能音箱，用声音来控制设备，进一步丰富了智能家居的交互方式，使得各大厂商对其寄予厚望。因此，一时间，智能音箱被认作是智能家居系统中的重要操控入口之一，成为许多厂商争夺的对象。

但是，伴随着智能家居场景化的深入发展，智能家居生态交互入口的位置受到了挑战。被当做智能家居的控制中心，智能音箱可以和家中其它的家居、智能家电设备进行连接和控制，看似很方便很美好，但其背后却涉及到生态的局限性。

那其实我们都知道，生态对于品牌的重要性，各个品牌有着属于自己的一套生态系统，不同供应商、不同生态之间的智能硬件产品因为行业标准不同难以实现协同运作。如果你想要用一个智能音箱来控制你家中不同种类不同品牌的多个智能设备，就现在的情况来看，也是很难去实现的一个事情。所以，智能音箱作为智能家居中的交互入口，光是这一点就存在着很大的问题，用户很难为之买单。并且，相对于智能音箱，人手一部的智能手机担当家里的交互入口，岂不是更加方便？

所以，在一定程度上来看，智能音箱像是一种没有需求而去创造需求的产品。那不仅是在生态的局限性上，产品力不足，使用不够智能也是在用智能音箱后暴露的主要问题。你家的智能音箱或许曾经也被你当做是一个智障，因为智能音箱的交互方式主要是通过语音指令来实现，在实际使用中，语音指令的识别准确性和响应速度可能会受到如清晰度、噪音、网络等多因素的影响，像日常点一首歌、讲个故事、播报天气等简单指令它都有可能会出错。何况，一些复杂的指令在智能音箱上行不通，由于产品的智能化的程度有限，很多功能并没有办法去满足我们的期望。

接入AI大模型，它能否换发出新的生机？

在市场在逐渐下行趋势之下，相关厂商积极寻求变局之路，比如，带屏智能音箱的出现，通过新增一块屏幕让智能音箱功能使用更加丰富、便捷，并且在一定程度上改善了智能音箱语音交互使用上的障碍，那带屏智能音箱的出现在一定程度上弥补传统智能音箱的不足，但事实却表明，带屏智能音箱虽好，但还不足以去挽救智能音箱的僵局。

2023第一季度，随着ChatGPT之类的生成式AI技术的问世，各家智能音箱厂商伺机而动，企图寻求救局之道。

2月9日，小度就宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中，借助小度灵机大模型，小度智能音箱中的语音助手可以变成“超级助理”;4月份，天猫精灵也宣布将正式接入阿里巴巴专门响应人类指令的大模型通义千问，接入通义千问的天猫精灵也将支持自由对话，用户体验将更具智能化和个性化。另外，小米在一季度的财报中也提到，要把AI大模型能力落地，小爱同学是典型场景。华为背靠盘古大模型，势必也将跟上这波浪潮。

但是，就目前的情况来看，接入AI人工智能仍然面临着很多的挑战。ChatGPT类AI生成式人工智能具有颠覆性的提升生产效率的能力，主要是以文字、图片和视频形式的输出，而智能音箱的使用场景主要还是在语音交互之上，即使是接入更加聪明的人工智能，但使用场景的单一这一根本问题还是会让用户的使用受到限制。另外，还有技术上的难题和如何解决好用户的数据隐私和安全，由此可见，生成式AI技术想要对智能音箱产业带来正向影响不是一朝一夕的事情，而大模型是否真的能够成为拉动智能音箱崛起也有待市场用户的考验。

写在最后：作为智能硬件产品，智能音箱的使用本身就缺乏刚需应用场景，不管是作为一个智能助手或是作为一个音箱产品，智能音箱好像都没有达到消费者的期待，交互体验差、应用场景单一、产品缺乏创新，以及互联互通差等问题逐渐暴露出来，因此在前期市场高速增长之后，换新动力不足，导致智能音箱的市场需求逐渐消退，整个市场呈现下滑的趋势。

带屏音箱的出现、或是现阶段的接入AI生成式人工智能，都可以看作是行业下行趋势之下，厂商企业积极寻求破局之道，带屏音箱算的上的对于产品进行了创新，在语音控制的基础上加入了触屏操作，但是想要改善市场僵局，事实证明还不足以。而生成式人工智能目前正处在发展的早期阶段，接入AI大模型会给智能音箱带来一定产品变革，但是，智能音箱的应用场景单一，不够深入，不能满足用户多样化的需求，就决定着其使用的非刚需性，加上我们在上文提到的生成式AI技术接入智能音箱所面临的一系列问题，就短时间来看，也很难对整个智能音箱产业带来积极的影响，智能音箱市场依旧不容乐观。目前，经过前几年的跑马圈地，智能音箱需求不振市场逐渐趋向饱和，在存量市场中寻找新增量也必将是智能音箱企业持续要走的路。