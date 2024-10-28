沉浸娱乐天花板！雷鸟Air 3消费级AR眼镜1699元发布

你的分体式AR眼镜平时都用来做什么？雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟分享了一组用户调研数据：91%的分体式AR眼镜用户主要使用眼镜来观影和游戏这类沉浸式娱乐。即使苹果的苹果version pro介绍的重点也是沉浸式娱乐，近期Meta最新发布的AR眼镜Orion重点仍然是沉浸式娱乐。然而市场大量AR公司的精力却在另外9%的场景里，导致用户需求难以被满足。而背靠TCL拥有强大研发和制造能力雷鸟创新，作为中国消费级AR眼镜的领军品牌，不仅一直贯彻沉浸式娱乐的技术路线，同时也不放弃光波导技术路线，既能保证现在的用户需求，也能把握未来的用户需求，两者兼得。

10月28日，消费级AR领先品牌雷鸟创新举办了“开创全民AR时代”雷鸟Air 3系列秋季新品发布会。会上，雷鸟创新正式推出了第三代口袋电视雷鸟Air 3和雷鸟Air 2三周年冠军版，定价1699元和1399元。雷鸟Air 3搭载了全新孔雀显示引擎、第五代Micro-OLED微型显示屏和独家双单元背靠背音频结构，在显示亮度、屏幕色彩、清晰度、音效等方面均实现了跨越式提升，使这款仅76克的轻量级眼镜成为AR眼镜影音体验天花板，为用户带来沉浸式体验。

作为中国AR创新的代表性力量，雷鸟创新近半年内已完成超5亿元融资，并宣布了 XR 光学和整机两大总部落地计划，为技术研发与市场拓展提供了坚实支持。一方面，公司不断探索AR眼镜技术上限，此次发布的新品就体现了其在光学显示、音质效果、佩戴舒适度等方面的技术领先性;另一方面，雷鸟创新还致力于让AR技术触达到更多用户，加速下一代消费电子的普及，让更多人能够体验到前沿技术带来的全新生活方式，并推动产业生态的蓬勃发展。

01 聚焦真实需求，打造下一代影音AR眼镜天花板

实际上，AR行业被“伪需求”困扰已久。

发布会上，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟分享了一组用户调研数据：91%的分体式AR眼镜用户主要使用眼镜来观影和游戏。这一结果揭示了用户的真实需求：绝大多数用户希望使用AR眼镜来体验沉浸式娱乐，而非复杂的多任务应用。然而遗憾的是，当前市场上却有大量AR公司在用户使用9%的场景里投入了90%的研发精力，这实际上是远离了用户需求。

“Air 3的定位十分清晰，即抛弃其他一切伪需求场景，专注于用户的观影和游戏体验，打造影音AR眼镜的下一代天花板。”在李宏伟看来，当前的AR眼镜尚未成熟到可以完全取代手机的地步，离真正成为主流智能终端还有一段路要走。因此，雷鸟创新一方面持续在最前沿的光波导技术上进行突破，以实现更高的显示效果和更轻便的佩戴体验。如今，这条技术路线在行业中逐渐确立其标杆地位，Meta最新发布的AR眼镜Orion实际上也选择了与雷鸟X3相似的技术路径。

另一方面，对于采用 BirdBath方案的分体式AR眼镜来说，当前最重要的是精准满足用户的实际需求。BirdBath的特性是显示效果好，用户购买此类产品的核心动力在于观影和游戏，因此，产品设计也应聚焦在提升这两大场景的体验。雷鸟Air 3的定位正是如此，这种专注不仅优化了用户体验，也有效降低了硬件和研发成本，使分体式AR眼镜的价格进一步贴近大众可接受的范围。

02 Air 3震撼发布，触达消费级AR眼镜技术上限

雷鸟Air 3搭载了全新孔雀显示引擎、第五代Micro-OLED微型显示屏和独家双单元背靠背音频结构，在显示亮度、屏幕色彩、清晰度、音效等方面均实现了跨越式提升，使这款仅76克的轻量级眼镜成为AR眼镜影音体验天花板，为用户带来沉浸式体验。

出色的画质是印在雷鸟创新DNA里的传承。本次 Air 3 搭载了雷鸟创新与TCL联合研发的全新孔雀显示引擎，在光路系统上率先实现了多层高精度AR镀膜，有效减少杂光干扰，带来更纯净的画面。此外，Air 3实现了14mm*7mm的超大Eyebox面积，可适配93%的瞳距人群，使不同头型的用户都可以获得一致的清晰观影体验。

第五代Micro-OLED则是雷鸟创新与视涯共同首发。相比上一代产品，第五代Micro-OLED在降低功耗的同时，显著提升了显示效果，并实现了硬件级的抗疲劳保护，为长时间观影提供了专业护眼保障。雷鸟Air3能实现145% sRGB色域覆盖，650nits的入眼亮度和200000:1的对比度，使高光和暗部细节呈现更为丰富。

雷鸟创新与 TCL还共同成立了光学实验，重新对色彩精准度进行了专业矫正。因此，每台Air 3出厂前均经过色彩校准，确保Delta E小于2，达到专业级色彩精准度，同时为用户提供了标准、电影、游戏三档画质选择，进一步提升了不同内容场景下的体验。

在护眼技术上，Air 3首次将高端手机的护眼科技引入AR眼镜领域，实现了双重护眼。Air 3不仅延续了上一代的硬件防蓝光技术，还支持3840Hz的PWM高频调光，有效缓解用眼疲劳，并通过南德TUV防蓝光和抗疲劳双重认证。

在音质方面，Air 3搭载了独家的双单元背靠背音频结构，声压级为行业平均水平的2.5倍，让眼镜音质表现达到新的高度，实现更为震撼的听觉体验。

03 联动产业，开创全民AR时代

作为全球AR眼镜领域的领导者，雷鸟创新不仅在技术上持续突破，更肩负起带动整个产业链发展的责任。雷鸟创新始终认为，AR眼镜的普及不仅仅取决于技术的先进性，更在于整个行业能否提供兼具高性价比和广泛适用性的产品，真正让每个人都能轻松体验到AR带来的创新生活方式。

出于这样的考量，雷鸟Air 3率先将分体式AR眼镜的价格带进2000元以内，定价 1699 元，为行业设立了全新的价格标杆。李宏伟表示，Air 3的推出就像电动车行业中的Model 3，依托行业领导者的地位，通过技术迭代和产业链联动，不断降低成本、提高品质，从而让价格触及更多消费者的可承受范围。

这种普及化不仅是产品的定价策略，更是雷鸟创新对未来AR产业发展的深刻思考。正是通过对核心部件和显示技术的自主研发、与供应链伙伴的深度合作，雷鸟创新终于有效降低了AR眼镜的生产成本，并推动了AR硬件生态的整体进步。同时，伴随着市场需求的增长和雷鸟创新对产业链的深度整合，Air 3作为标杆产品将推动整个AR行业进入更高效的生产和消费阶段，让AR眼镜的普及成为可能。

发布会现场，雷鸟创新还带来了雷鸟Air 2三周年冠军版，以1399元的价格为年轻消费者打开了通往AR世界的大门。李宏伟表示，希望这款产品能够成为“年轻人的第一台AR眼镜”，让每个人都能随时随地享受AR带来的大屏视觉乐趣。

“消费级AR眼镜”当前依然是一个新的产业方向，而如何让消费者更好地接受并融入这一技术，才是当前各大品牌需要解决的首要难题。当许多品牌选择在产品中堆砌复杂功能、增加多任务应用等“伪需求”时，雷鸟创新则聚焦用户最关心的“观影+游戏”体验，以高质量的显示和音效体验打破传统界限，为用户提供极致的影音享受。这种清晰的产品定位不仅贴合用户实际需求，也推动了AR眼镜从小众应用走向真正的主流市场。此外，Air 3在价格与性能上的双重突破，更标志着产业已经迈向了成熟与普及的新阶段。

此次发布会结束后，雷鸟创新将为行业带来怎样的“雷鸟效应”？我们拭目以待。