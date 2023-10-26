华为零门槛鸿蒙打印机：有娃家庭必备神器，家长双十一必入的最佳帮手！

近年来K12教育蓬勃发展，打印机已经成为各大有娃家庭的标配，随着双十一到来，华为零门槛鸿蒙打印机也开启促销，最低到手仅需1099元。

过去，传统打印机产品往往面向企业用户，导致打印机易用性欠缺，家长需要安装驱动，配置复杂，小白用户无从下手。如果要打印资料，还要确保设备在同一个局域网内，打印手机文档要先将文件传输至PC。对于有娃家庭而言，打印机产品首要解决的用户痛点就是「零门槛」。因此，一台易用、好用，任何人群都能轻松上手的打印机产品就成为K12家庭的首要选择。

白色极简设计，简约不失时尚

不同于传统打印机的设计，华为零门槛鸿蒙打印机去掉复杂按键，将所有操作都通过智能电容触控按键进行控制，并将操作面板进行简化，使功能按键一目了然，其整体外壳绝大部分是纯白配色，白色的机身加上悬浮式扫描台，整体看起来简约美观，完美体现白色极简美学，机身采用了紧凑的设计，放在家中不仅百搭且节省空间。

一人配网，全家共享

一直以来，连接配网设置打印机都是很多用户的难题，为解决用户在不同场景中遇到的打印痛点，华为零门槛鸿蒙打印机在HarmonyOS智慧大脑加持下，家长只需登录同一华为账号，手机、平板和PC仅需一次连接，就能实现和打印机之间的无缝自由切换，省掉二次配对，提高打印效率。

华为零门槛鸿蒙打印机支持靠近发现配网，当华为设备靠近打印机时便会自动弹窗提示配对，同一华为账号下，你的其他设备也能自动同步添加打印机，共享打印权限，如果家中的老人孩子需要使用打印机，也不用重复连接打印机，通过“智慧生活”APP分享给家人，即可操作打印，这种共享打印的方式，方便了家庭成员的使用，提高了使用效率，其他设备只需下载华为智慧生活客户端，就能轻松连接设备，让操作不再是件复杂的事。

一碰打印，让打印更简单

在实际生活中，家长常常要为孩子打印各种学习资料，但难免遇上抽不开身或是身处在外的情况，零门槛鸿蒙打印机支持远程打印，丝毫不耽误学习时间。同时「碰一碰」打印功能也可以帮助家长在繁忙时刻完成打印，只要将手机或是平板交给孩子，触碰打印机的NFC感应区即可完成打印，小朋友也能轻松操作。

目前，华为推出了零门槛鸿蒙打印机，共有两款打印机产品，分别为华为PixLab X1(华为零门槛鸿蒙激光打印机)和华为PixLab V1(华为零门槛鸿蒙喷墨打印机)。那么这两款产品该怎么选呢，下面小编就结合场景给大家推荐一下最合适的产品。

学龄前家庭必备神器：华为PixLab V1

学龄前家庭往往对彩色打印需求量较大，华为PixLab V1彩色喷墨打印机就是十分合适的选择。孩子成长过程中，宝妈经常会记录下宝宝的精彩瞬间，华为PixLab V1采用原色打印引擎，可以精准还原美好瞬间，并支持美图秀秀App，简化美化二创的繁琐操作，轻松打印出迷人照片。

在学习过程中，知识往往需要反复巩固，当孩子做完试卷后，宝妈可以通过华为PixLab V1的AI字迹擦除功能，精准擦除试卷上的手写笔迹和批改痕迹，打印出一张全新的试卷让错题重复复习，提升学习效率，让试卷常用常新。

另外，华为与“小白智慧打印”展开了深入的合作，为华为PixLab V1带来了丰富的教育资源与打印模板。在打印机插件页与华为打印小程序页面，集成了五个选项卡：趣味打印、字帖练笔、口算练习、默写练习、常用模板，能够满足学龄前家庭的学习需求。

值得一提的是，华为PixLab V1打印机还全新升级了手动双面打印功能，双面打印可以很好的避免浪费纸张的问题。在十一月初优先开放华为Mate系列和P系列手机使用双面打印功能，后续逐步开放其他产品系列支持此功能，具体机型升级计划参考官方公告。

相比起传统打印机换墨水盒的繁琐，华为PixLab V1精简了换盒过程。很多家长苦恼于打印机换墨水容易弄脏手，华为PixLab V1打印机采用独立大墨仓直插式墨水瓶的设计，家长只需打开面板就能直接更换墨水瓶，即插即用，也不脏手减少了细菌和病毒的传播风险，也提高了效率，快速完成换墨。

华为PixLab V1精准直击学龄前家庭用户的使用痛点，配合HarmonyOS带来更加人性化的使用体验。双十一期间华为PixLab V1到手价仅需1099元，相当具有性价比，学龄前家庭的最佳选择。

K12家庭最佳帮手：华为PixLab X1

对于K12家庭而言，黑白打印需求往往高于彩印，华为PixLab X1零门槛鸿蒙激光打印机就是最好的选择。

传统打印机只能打印学校提供的资料或是家长耗费巨大精力搜集的试卷，华为PixLab X1通过与小白智慧打印和橙果错题本的深度合作，带来海量教育资源。家长在家就能打印各学科各年级的专题、试卷，还有各种口算训练、默写练习等常用模板，海量资源随心用，提升孩子学习效率。

另外，对于这个年纪的孩子来说，学校参加各种培训都需要用到身份证复印件，但用传统打印机复印，经常出现复印件倾斜的情况。华为PixLab X1的ID复印智能排版功能，可以自动校正证件位置、角度和正反面顺序，即使孩子随意摆放，打印出来的复印件也能整整齐齐。

这个阶段的孩子打印需求量比较大，各种作业、试卷、资料都需要用到打印机，但传统打印机的打印成本一直居高不下。华为PixLab X1所使用的X-15000 硒鼓可以带来更低打印成本，平均打印一页仅需0.07元。另外，华为PixLab X1还支持自动双面打印功能，双面打印还能进一步降低纸张成本，避免浪费。

同时相比传统打印机，华为PixLab X1采用鼓粉分离结构，粉盒可单独更换。抽屉式粉盒设计，家长两步就能轻松完成换粉，全程无需接触硒鼓弄脏双手。

华为PixLab X1凭借人性化的设计和智能化，解决了K12家庭日常使用中存在的难题，双十一期间1299元的价格，非常值得入手。

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