准备好升级你的听觉装备了吗？京东11.11耳机音箱巅峰盛典火热进行中，11.11元抢耳机音箱尖货、叠加24期免息、下单送礼盒等多重优惠，涵盖华为、Bose、哈曼卡顿、韶音、漫步者等众多品牌，满足从通勤到居家、从运动到游戏的全场景聆听需求。现在打开京东APP搜索“耳机音箱5折抢”，入手心仪好物，锁定超值优惠!

音质控速冲，顶级水准直接11.11元拿捏。想要“声”临其境的听觉体验？哈曼卡顿琉璃四黑金版搭配5色主题律动光效，配备高低音独立可调设计，支持6+1扬声器环绕音效，实现360度环绕立体音效氛围，大功率下沉式低音炮让每一声都极致。原价1999元终极狂欢开启11.11元限时抢。同时，更有兼具澎湃低音的韶音OpenFit T910骨传导耳机、零感延迟大续航的极度未知飓风轻享版、可深度降噪叠加超长续航的黑鲨Studio S1头戴式耳机等诸多超级爆款耳机参与11.11元超值抢购。

运动无束缚，稳固佩戴让运动更尽兴。为解决运动时耳机易滑落的困扰，华为FreeClip 2耳夹耳机采用创新耳夹设计，同时具备IP54防水防汗功能，高强度运动也能稳固如初，原价1299元，活动到手价直降50元只需1249元，让你在运动中尽享音乐陪伴。

影音、游戏双杀，头戴式设计沉浸听觉世界。无论是游戏体验还是影音娱乐，索尼WH-1000XM6无线耳机采用优质发声单元，解析力出色，人声饱满通透，记忆棉耳罩舒适隔音，原价3099元，现叠加国补到手价为2295元，并支持3期免息，下单送礼盒等多重福利，畅快解锁影院级聆听体验。

想要体验居家氛围感？你需要给家加个“声音buff”。Bose SoundLink Home暖木色款采用独家声学技术，360°环绕声场饱满立体，无论是聆听古典乐还是观看电影，都能获得沉浸式听觉享受，现活动仅需889元，营造舒适、极致的居家听觉新体验。

悦耳生活，从京东开始。京东11.11耳机音箱巅峰盛典正在进行中，爆款尖货11.11元抢，叠加24期免息、下单送礼盒等多重优惠。打开京东APP搜索“耳机音箱5折抢”，提前锁定心仪好物，开启专属优质“声”活!

附京东11.11耳机音箱巅峰盛典爆款好物推荐清单：