HUAWEI WATCH GT 6系列全新发布： 驭风而行 实力进阶

9月24日，华为于穿戴音频新品线上发布会正式推出HUAWEI WATCH GT 6系列智能手表。新品以“驭风而行”为理念，旨在为用户带来更自由、更从容的运动健康生活方式。它延续WATCH GT系列的高端时尚设计风格，以超长续航和多项进阶运动模式，适配日常佩戴与丰富运动场景。

技术底座全面革新：长续航与精准定位双突破

HUAWEI WATCH GT 6系列首次搭载全新高硅叠片异形电池，相比上一代产品电池容量提升65%，其中HUAWEI WATCH GT 6 Pro和HUAWEI WATCH GT 6 46mm版本，在轻度使用场景下，续航最长可达21天。HUAWEI WATCH GT 6 41mm在轻度使用场景下，续航最长可达14天[1]。不论是日常佩戴，还是长途旅行，都能帮助用户摆脱电池焦虑困扰。

HUAWEI WATCH GT 6系列还搭载了升级版向日葵定位系统，较上一代定位准确度大幅提升20%，确保无论是在城市还是野外，均能准确记录运动轨迹与里程数据。

驭风而型，无界出彩 演绎腕上新美学

HUAWEI WATCH GT 6 Pro首次采用立式计时表圈，显示面积增加5.5%[2]，带来更显张力的视觉效果和更沉浸的视野体验。融合蓝宝石玻璃镜面、航空级钛合金机身[3]与纳米微晶陶瓷后壳，搭配琥珀棕编织、钛空银金属、曜石黑氟橡胶三款表带，从容应对商务、出行与轻运动场景，彰显高端质感。

HUAWEI WATCH GT 6 46mm基础款以骑行场景为灵感，推出全新原野绿，以及冰川灰、雅丹黑共三款配色;41mm款式则更小巧轻盈，首次采用回环表耳设计，更贴合手腕佩戴。流光紫、马鞍棕、魅影黑、浮光白4款配色，适配多元穿搭场景。

破风而行，技术领骑 解锁四大运动进阶体验

对于骑行爱好者来说，骑行功率是衡量用户骑行强度最客观、科学的依据。HUAWEI WATCH GT 6系列业界首发骑行模拟功率功能，基于在国内专业综合风洞实验室进行的上千组骑行模拟测试和风阻系数模型，能够更精准地计算骑行模拟功率。让用户骑行时无需外接专业设备即可实时腕上查看功率数值，科学掌控训练强度，合理调整训练计划。

此外，HUAWEI WATCH GT 6系列还在越野跑、滑雪和高尔夫场景持续进阶，不断为用户带来更专业的户外运动体验。

沐风而醒，健康随行 情绪管理更细腻更懂你

HUAWEI WATCH GT 6系列搭载的全新玄玑感知系统，对情绪健康助手进行了全面升级，可识别12种情绪状态，情绪检测更细腻[4]，搭配暖心的萌宠减压功能，能帮助用户及时洞察并调整情绪状态。此外，HUAWEI WATCH GT 6系列健康摘要功能也全面升级，全新的场景化健康摘要融合情绪、睡眠、运动和心脏健康等多维场景下的监测数据，为用户实时推送更个性化的健康提醒与建议[5]。心脏健康研究项目中首发房颤负荷统计功能6，可识别房颤负荷，为用户心脏健康保驾护航。

HUAWEI WATCH GT 6 46mm 1588元起，HUAWEI WATCH GT 6 41mm 1488元起，现已开启预售，9月29日正式开售;HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm 2488元起，10月14日开启预售，10月20日正式开售。届时，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。