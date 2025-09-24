华为穿戴音频新品线上发布会召开，智能穿戴与音视频体验再升级

2025年9月24日，华为穿戴音频新品线上发布会召开。HUAWEI WATCH GT 6系列、HUAWEI FreeClip 2 耳夹耳机、华为Vision智慧屏 5 Pro新品陆续亮相，以时尚设计与创新功能，开启科技美学新篇章。

HUAWEI WATCH GT 6系列，颜值实力派，21天超长续航[1]定义行业新标杆

HUAWEI WATCH GT 6系列延续GT系列高端时尚设计风格，持续打造华为智能手表颜值新高度。HUAWEI WATCH GT 6 Pro 采用多面几何锋芒设计、蓝宝石玻璃镜面、航天级钛合金机身2与微晶纳米陶瓷后壳，带来更沉浸的视野体验与高端质感。基础款46mm大表采用立体计时表圈，更显大气刚毅，提供原野绿、冰川灰、雅丹黑三款配色;41mm小表造型圆润，并且表耳首次采用回环式灵动设计，更加贴腕，共推出流光紫、马鞍棕、魅影黑、浮光白4款配色。

HUAWEI WATCH GT 6系列以技术底座革新，解锁多项进阶运动体验。该系列首次搭载高硅叠片异形电池，轻度使用模式下，46mm版本续航最长达21天、41mm版本最长14天3，帮助用户摆脱电量焦虑。同时该系列还搭载了升级版向日葵定位系统，较上一代定位准确度大幅提升20%4，确保无论是在城市还是野外，均能准确记录运动轨迹与里程数据。HUAWEI WATCH GT 6系列针对骑行场景业界首发骑行模拟功率，精准度接近专业功率计，助力用户精准掌控训练强度;此外，在越野跑、滑雪和高尔夫场景上也持续进阶，不断为用户带来更专业的户外运动体验。

依托全新升级的玄玑感知系统，HUAWEI WATCH GT 6系列情绪健康助手可识别12种情绪状态，情绪检测更细腻5。另有全新的场景化健康摘要，可融合情绪、睡眠、运动和心脏健康等多维场景下的监测数据，推送更个性化的健康提醒与建议6。

HUAWEI WATCH GT 6 46mm 1588元起，HUAWEI WATCH GT 6 41mm 1488元起，现已开启预售，9月29日正式开售;HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm 2488元起，10月14日开启预售，10月20日正式开售。届时，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

先锋美学与智感聆听的革新之作：华为FreeClip 2 耳夹耳机1299元隆重登场

华为FreeClip 2 耳夹耳机焕新亮相，推出丹宁蓝、羽沙白与摩登黑三款潮流配色，以全新姿态诠释时尚回归。作为新一代产品，它完美融合美学与科技，在佩戴、音质、算力、智慧等各方面实现全面跃升，开创了开放式耳机领域的全新可能。

华为FreeClip 2 耳夹耳机采用超舒适云感C形桥设计，给用户带来更加轻盈、稳固、贴合耳廓的佩戴体验，真正做到轻若无物、自在呼吸。得益于华为自研的第三代音频芯片与搭载的NPU AI处理器，华为FreeClip 2 耳夹耳机的算力对比上一代提升10倍，能更高效、智能地处理各种音频信号，带来全场景清晰的聆听和通话体验，以及更高效智能的鸿蒙AI 智慧体验;加之搭配的超澎湃双擎单元，使其高音清亮、低音澎湃，呈现卓越音质表现。同时，基于鸿蒙 AI7，华为FreeClip 2 耳夹耳机化身智能助手，支持小艺唤醒8、智慧播报9、小艺翻译10、头动播报等功能，让用户操作更高效便捷。

华为FreeClip 2 耳夹耳机2025年10月14日10:08开启预售，10月20日10:08正式开售，首发价格1299元，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。