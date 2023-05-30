儿童节礼物首选：华为儿童智能手表5X系列离线定位守护孩子安全

六一儿童节即将到来，很多父母都会将儿童智能手表作为送给孩子的节日礼物首选。作为孩子们现在的钟爱的电子设备，儿童手表不仅能够保证孩子的健康安全，同时增加孩子趣味性玩耍，扩大社交朋友圈。据中国产业研究院的报告显示，当前国内儿童智能手表的市场普及率约为30%，基本每3个孩子当中就有1个孩子有智能手表。智能手表在城市儿童的市场普及率更是超过50%。

不过，市场繁荣的背后，同样引发了产品功能的无序发展。游戏、视频、移动支付、社交……面对儿童手表愈发多样化的功能玩法，家长们的疑虑和担心也随之加深。

常言道，专业的事还是交给专业的人干。作为国内顶尖科技大厂，华为依靠自身深厚通信能力和丰富软硬件打造经验，在华为儿童智能手表5X系列身上，回归产品初心，实现功能差异化创新，真正做到为父母解忧，为儿童成长护航。

离线定位，全方位守护安全

实时掌握孩子的位置，是绝大多数家长们选购或购买儿童智能手表时首要看重的核心需求。有时工作间隙偶尔想看看孩子此刻在哪里、在做什么，利用儿童智能手表便能轻易实现。

精准定位是市面上儿童智能手表的主打功能，但能做到「离线定位」的，目前仅华为一家。华为儿童智能手表5X系列依托数以亿计华为移动设备所组成的“查找”网络，只要附近有华为手机等，就能帮助儿童手表上传实时位置，即便是没网或者关机状态下也能定位，每5秒精准记录一次孩子的位置，帮助家长们时刻了解孩子的位置和行动轨迹。

另外，在华为自研双频GNSS芯片和AI定位2.0算法的多重加持下，不仅可实现AI自学习，使用时间越长定位越精准，并且能实现楼栋、商场、停车场等室内精准定位，对危险区域范围主动提醒通知，并精准识别和统计孩子骑行、跑步、乘车等行为，全方位守护孩子安全。

翻转双屏+高清双摄，助力学习与社交

创新推出的可翻转、可拆卸的双屏设计，也是华为针对解决儿童智能手表核心痛点体验而给出的最佳解决方案。华为儿童手表5X Pro拥有1.6英寸AMOLED主屏，显示细腻，充分满足内容展示、视频通话等功能，而副屏则是1.52英寸电子码表风格液晶屏，风格多样，可玩性极高。

至于新设计能带来哪些体验革新？一方面，当孩子需要认真学习时，仅翻转副屏即可自动开启免打扰模式，让来电、通知等消息统统静音，营造一个不被打扰的沉浸式学习环境，长期养成高专注力;

另一方面，表体可独立拆卸，搭配前500万像素+后800万像素高清双摄像头，这样当孩子与父母视频通话时，另一个背面摄像头就能将周围的环境、人物等关键信息同时呈现到画面中，而不仅仅是孩子的正面自拍。

当需要和朋友合照、拍摄风景物体、以及学习文件时，可拆卸表壳能够帮助小孩子轻松实现任意角度拍摄，省去大量时间和繁琐步骤，极大地方便儿童日常体验。

绿色守护，还孩子一个童真世界

站在家长的角度考虑，既想要让儿童智能手表充当孩子的“全天候守护卫士”，又同时担心其过早接触电子设备而引发不良影响，尤其是随着儿童手表的功能越来越多，APP种类五花八门，其过度娱乐化属性很容易让孩子沉迷其中。

比如在上课期间，佩戴儿童手表势必会分散孩子的注意力，久而久之形成不良习惯。面对这种困扰，华为儿童智能手表5X系列支持家长开启“上课禁用”和防沉迷模式，通过手机App设定时间段，在此期间孩子只能使用儿童手表看时间、拨打管理员电话、以及SOS紧急呼叫。

作为国内数一数二的科技大厂，华为对儿童智能手表内的APP应用也拥有极其严格的审核和管理机制，相关App上架前后会持续进行多重安全检测，确保信息的纯净健康，杜绝广告滋生、诱导消费、不良内容等出现。

此外，家长还可以远程为孩子拒接陌生来电、代收陌生短信。通过AI学习算法，华为儿童手表5X系列可自动限制和屏蔽不良信息显示，保障孩子不受打扰，还孩子一个童真世界。

当下的国内儿童智能手表虽是一片“蓝海”，但存在的问题同样不少。与智能手表相比，儿童手表所面对的用户群体无疑是特定、且最“特殊”的。基于安全因素考量，定位、通话、社交依然是儿童手表核心的几大功能，而如何在同样的试卷下得分最高，考验的正是各厂商对用户的了解程度，和对产品技术的自研能力。

在华为儿童手表5X系列身上，我们能明显看到华为与其他厂商的领先差距。行业独有的离线定位能力、完美解决在特殊情况下儿童手表无法定位的痛点。可翻转、拆卸双屏设计、全面强大的绿色守护机制、以及NFC公交门禁智能刷卡、微信儿童手表版和QQ儿童版跨品牌加好友、快充等功能，都足以证明华为儿童手表5X系列在市场中领先和创新。

凭借对市场和用户需求的精准洞察，华为清醒认识到儿童智能手表的产品初心，利用多年来强大的移动生态积累和自研硬件实力，时刻守护儿童出行安全，同时打消家长对电子产品的疑虑和担忧，主动承担起社会责任，充分发挥大厂该有的行业典范和引领作用，从而推动儿童智能手表市场健康向前发展。