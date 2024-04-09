航天级金刚钛铸就卓越之选，华为WATCH 4 Pro太空探索重磅推出

截至2023年底，华为智能穿戴产品已经深入人心。这些成绩的背后，是华为对用户需求的深入洞察，对市场趋势的精准把握，对产品质量的高标准要求，以及对技术无人区的持续创新。

华为在智能穿戴领域的探索从未停止。2024年4月8日，华为正式推出了首款金刚钛太空手表――华为WATCH 4 Pro 太空探索。其作为华为WATCH 4系列的升级新作，在“星球科技美学”的基础上，带来“太空科技美学”，完成从仰望星空到太空探索的美学跃迁，同时在健康管理、智慧体验等方面也取得了进一步突破。

华为太空表以人类探索宇宙最初动力――「拉瓦尔喷管」为设计灵感。拉瓦尔喷管，它是人类每一次探索太空的最初动力，拉瓦尔喷管的每一次启动，都象征着势不可挡的勇气和无限追求卓越的胆识，这与华为的创新理念不谋而合，太空科技美学的应用，代表着华为在智能穿戴领域的又一次突破和领先。

2021年，华为智能手表推出的“太空人表盘”备受广大消费者青睐;2023年，华为 WATCH 4 系列以宇宙星球为设计灵感，诠释“星球科技美学”，航天级钛合金表壳、球面蓝宝石玻璃，再加上星球系列表盘，让我们抬腕见星球，观天地。这一次，华为WATCH 4 Pro 太空探索实现了从仰望星空到太空探索，持续引领科技美学新高度。

华为 WATCH 4 Pro 的设计细节和材质选择均可谓别出心裁。表圈采用纳米微晶陶瓷材质，经过24+道加工工序、7天排胶烧结及抛光研磨，质感进一步跃升，再通过双色共烧工艺，给人深邃隽永、一眼万年的既视感。

纳米微晶陶瓷材质中“加色”并非易事，想要实现红黑双色的完美衔接，更是对技术与工法有着极其严苛的要求和考验。华为巧妙采用现代科技工法，将万里挑一的红色陶瓷和深邃神秘的黑色陶瓷进行巧妙结合，这是耀眼夺目与神秘威严的相互碰撞，尽显独一无二的高级美感。再与专属表盘精妙勾勒出拉瓦尔造型，让华为WATCH 4 Pro太空探索就像一款极具雅奢气质的艺术品。

细节之处精湛毕现。华为WATCH 4 Pro太空探索采用新颖独特仿形拉瓦尔喷管的表冠，表冠齿纹、线条高级且利落，轻轻旋转即可上下滑动手表界面、调节音量数值。还有专属拉的瓦尔主题表盘，拉瓦尔喷管呈左右对称形态，内部涌动的火焰霸气十足，与双色纳米微晶陶瓷表圈的色调和谐统一，相得益彰。在喷管喉部的下方，通过旋转表冠还可以实现“点燃探索太空原动力”的有趣互动，跨越星球、探索太空，满足我们对太空的无线遐想。

华为WATCH 4 Pro太空探索还是华为首款采用金刚钛的智能手表，其表壳表带均采用超坚硬金刚钛，所覆盖的类金刚石涂层拥有类似钻石的原子结构类似钻石的原子结构，极高的硬度使表壳与表带强韧耐磨，历久弥新。而在超坚硬金刚钛表壳表带的基础上，还覆以“穹顶”般的球面蓝宝石玻璃，对屏幕实现了更进一步的保护，让手表更加全面可靠。

无论是金刚钛的表壳表带、红黑双色纳米微晶陶瓷表圈，还是拉瓦尔喷管表冠、专属拉瓦尔主题表盘，这些特殊材质、精妙设计的运用，无不凸显出了华为不断突破创新黑科技、敢于探索科技无人区的进取精神。

十余年来，华为智能手表一直都是最佳腕上智慧健康守护专家。华为WATCH 4 Pro太空探索升级支持一键微体检2.0，体验更全面、更智能、更专业，例如除60秒对10项基础健康指标进行检测外，新增身高、体重、BMI、体脂率的呈现，以及最近一次高血糖风险评估、脉搏波心律失常分析、睡眠呼吸暂停筛查等功能，共计13项健康指标，帮助我们更全面地了解健康状况。

得益于TruSeen™5.5+高精度体征监测技术，华为WATCH 4全系及太空探索可以为用户带来包括血氧检测、心率监测、体温检测、ECG心电分析等更加精准的健康监测，为每一个人守护好健康的第一道防线，务实做好全天候腕上健康专家。

智慧体验，再迈一步。华为WATCH 4 Pro太空探索搭载全新HarmonyOS 4.2，完成UX设计升级，关键信息一目了然，不仅支持NFC、蓝牙，还新增了UWB智慧控车、弦月窗显示、抬腕即说的智慧语音等便捷功能。作为全球首款支持ICCE UWB无感车钥匙的穿戴产品，华为WATCH 4 Pro太空探可实现智能语音控车，远程控车等功能;全新弦月窗功能可同步显示华为手机的实况窗信息，航班号、日程信息等一眼可见，十分便利。

华为WATCH 4 Pro太空探索作为华为智能穿戴设备的又一新作，以独特的ID设计为行业提供了全新的解题思路，是致敬太空，更是在华为在创新路上的无畏探索。与此同时，已迈入2.0阶段的微体检功能、抬手可智慧控车的UWB车钥匙系统级方案等，也让华为WATCH 4 Pro太空探索的健康管理能力、智慧体验，呈现出了智能可穿戴设备的价值全新维度。

华为WATCH 4 Pro 太空探索售价4999，享3期免息，4月8日10:08开启预售，4月12日10:08正式开售，欢迎选购!