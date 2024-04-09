智慧屏与智能锁两连发，华为再次上架两款新品，还有神秘彩蛋！

就在今日10点08分，华为商城上架了两款智能家居产品，分别是华为智慧屏S5系列和华为智能门锁Plus，同时开启全款预售。截止至目前，华为已经连续两天在上午10点08分开启新品的预售，并且都是重量级产品。可见，华为为4月11日即将到来的鸿蒙春季沟通会做足了准备。

新智慧屏

华为智慧屏S5系列提供了三个版本：55英寸 3499元、65英寸 4299元、75英寸 5799元，限时优惠200元。在参数上，华为智慧屏S5系列不仅支持4K分辨率和144Hz高刷新率显示，而且还首创了4K超级投屏功能，并且内置鸿鹄自研芯片，拥有全新打造的鸿鹄画质引擎和AI摄像头，出厂即搭载鸿蒙HarmonyOS 4操作系统。

此外，华为智慧屏S5系列配有3GB运行内存和64GB储存，支持双频Wi-Fi，以及USB 3.0、HDMI 2.1接口(支持4K 120Hz画面)。75英寸版本甚至还搭载了4个扬声器单元，65英寸和55英寸版本则搭载了2个扬声器单元，所有版本均支持音量自适应控制。在做工方面，华为智慧屏S5系列采用一体成型钢板，屏占比98%，采用直下式背光DLED屏。

通过新加入的AI摄像头，配合华为耕耘已久的畅连服务，华为智慧屏S5系列支持远程客厅功能，拉近家庭成员之间的距离，让科技与生活更加无界。

新智能锁



华为智能门锁Plus的推出，则是为了填补华为智能门锁标准版和华为智能门锁Pro版之间的产品空缺，全款预售价格为2899元，限时优惠400元。

华为智能门锁Plus支持AI 3D人脸识别2.0功能，拥有更快的人脸解锁速度和更高的安全性，而且在系统中，有对应的AI动态学习算法，不断优化用户的人脸信息，可以让每一次的解锁体验变得更加智能。除了AI人脸解锁之外，华为智能门锁Plus还支持指纹识别，华为手机和手表识别，NFC房卡识别，密码识别以及钥匙开锁，解锁的方式相当多样。华为智能门锁Plus还配备1080P高清猫眼摄像头，支持自动抓拍和监控回放，使用起来更安全。

在续航方面，华为智能门锁Plus还支持双电池智能管理功能，可以同时装配锂电池和干电池，最长续航时间能达到8至10个月，而且还拥有换电池不停机的功能。

彩蛋

除了华为智慧屏S5系列和华为智能门锁Plus两大重磅产品之外，华为还在自家的商城悄然上架了一款全新的立式无线充电器，它的功率可以达到88W，拥有曜石黑和白沙白两种配色，使用时需要搭配华为100W超级快充充电器。目前，华为Mate60系列的最高无线充电功率仅为50W，并没有任何一台已知的华为手机可以用得上新款立式无线充电器的88W功率。看来，华为提前为大家预留了一个不小的彩蛋，相信在不久的未来华为将推出支持88W无线充电功率的全新手机。

写在最后

与昨天的两款旗舰产品的衍生型号不同，今天华为发布的智慧屏S5系列和华为智能门锁Plus是智能家居品类的全新产品，并且是面向中端市场的走量型号，带来更多功能，量大管饱的同时，价格也要更加亲民。在连续两天的新品发布之后，相信会有大家对4月11日鸿蒙春季沟通会的期待值在不断增大。