XREAL Beam Pro 新品发布：定义消费级全能空间计算终端

5月30日，XREAL召开“尽在眼前”为主题的新品发布会，正式发布空间计算新品――XREAL Beam Pro，XREAL官方表示，Beam Pro是一款用来解放手机的全能空间计算终端。

这款酷似手机的新品实际上是一款将2D应用释放到3D空间的计算终端，能真正解决“空间计算”内容匮乏的痛点，不仅能够将丰富内容集合于其上，还能够与AR眼镜完美适配，并将用户从手机侧的迁移成本降到最低。

XREAL创始人兼CEO徐驰在发布会上表示，目前的XR行业还没有看到空间计算的iPhone时刻，相反在朝三个产品形态收敛，其一是沉浸式设备，即相对笨重的XR头盔，比如Quest和Apple Vision Pro;其二是以Meta和雷朋合作的智能眼镜为代表的全天候佩戴设备，无显示但相对轻巧，被称为AI眼镜;其三是处于两者之间的AR眼镜，XREAL的新品则是能定义分体式AR眼镜的存在。

“苹果巧妙地把移动互联网生态【移植】过来，让大家看到了空间计算的未来，而我们努力让大家看到空间计算的现在。”徐驰在演讲环节表示。

徐驰在新品发布会上特别提到一个概念――空间计算完全体，XREAL Beam Pro在空间互联网内容、空间娱乐内容、空间影像内容三大方面实现了体验跃迁，它既是驱动手机应用在AR眼镜上的“手机”，又是客厅娱乐串流的设备，同时也是一个空间影像的采集与拍摄设备。

徐驰介绍， nebulaOS由XREAL完全自主研发，基于空间计算的新框架搭建系统底层能力，能够在用户身边提供强大的空间体验。通过nebulaOS，XREAL结合自研算法将海量移动APP内容呈现于空间大屏之上，让内容完成从2D到3D的无缝衔接与升维，从而实现了2D应用的3D化。

用户可以一秒即可从手机小屏切换到空间大屏，轻松实现多终端间的内容流转。值得一提的是，Beam Pro是行业首款完整通过谷歌XTS测试的设备，其获得了谷歌GMS认证(海外版支持)，能够全面兼容绝大多数移动端安卓应用。XREAL Beam Pro极大程度降低了用户的使用门槛，在将用户熟悉的手机端APP移动到3D空间的同时，还能将用户的使用习惯也同步迁移。同时支持空鼠和空间射线交互搭配游戏手柄、蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙触控板等多种外设交互。

Beam Pro作为市面上首款配备触控显示屏的空间计算终端，重新定义了便携式空间娱乐计算设备的使用方式。在独立使用时，Beam Pro就是一台能够胜任碎片化使用的移动终端，用户就如使用正常手机一般可以随时通过Beam Pro的屏幕管理机内设置、下载更新应用和多媒体内容，也可以尽情享受平面娱乐内容;当连入AR眼镜之后，Beam Pro又能化身随身的空间娱乐中枢，在眼镜中使用手机上的各类app，也支持将PC、主机上的3A大作串流到空间大屏，更沉浸。

XREAL通过骁龙芯片提供的充足算力和自研的空间感知算法打造了行业领先成熟的3DoF空间悬停技术，实现了投屏画面在空间中的悬停。XREAL Beam Pro还首创云台级实时防抖技术，无论用户身处颠簸、震动、转向等场景下都能保持画面稳定，一定程度上减少移动带来的眩晕感。在3DoF渲染下，AR空间显示能做到微秒级延迟，相较上一代Beam延迟降低了85%。

在日常使用时，系统会自主适配横竖屏模式，打开短视频应用时则自动竖屏模式展示。双屏异显功能也是此次Beam Pro更新升级后的一大亮点，眼镜和屏幕可以同时显示不同的内容。值得一提的是，即使在不连接XREAL Air 2Pro眼镜的情况下，Beam Pro甚至可以当作移动平板来使用。

nebulaOS成为用户可以完成上述操作并无缝在移动互联网跟空间互联网之间切换的稳定基础，某种程度上也成了XREAL解决目前XR领域设备碎片化和内容碎片化的方案，目前，Beam Pro可与XREAL推出的所有Air系列眼镜一起使用。

XREAL Beam Pro专为空间影像打造了3D拍摄。两颗5000万像素超广角双主摄镜头保证了双摄镜头的一致性和精度，实现了双主摄画面的像素级同步。另外，XREAL以双目立体校正算法，完全消除了双主摄镜头的景深差异，让画面无叠影、成像显示更清晰，拍摄主体和背景自然融入。

XREAL延续核心防抖科技EIS，并为3D拍摄做了深度算法优化，实现双摄像头自动对焦测光。XREAL Beam pro + XREAL AR 眼镜 是绝佳的3D空间影像拍摄和观看设备，以最沉浸的临场体验感让用户重回拍摄瞬间，带来与手机影像截然不同的显示效果与交互体验。

另外，Beam Pro的3D拍摄帧率领先于高端旗舰机型，支持防抖效果更好的30fps模式和流畅度更好的60fps模式，画面流畅度上逼近真实质感。值得一提的是，工程师们对Beam Pro的相机进行了精确的逐台校准，最终实现了亚像素级别的双目合像误差，在各环节都有效提升了拍摄清晰度。

让每一位用户都获得更友好的使用体验，是XREAL新品研发的核心要求之一。发布会现场，XREAL还邀请了科技博主影视飓风主理人Tim及视频博主贪玩歌姬小宁子两位嘉宾进行了分享，他们结合真实使用体验，从用户角度对新品 Beam Pro进行了详尽解读。

总体来看，Beam Pro专为空间计算而生，搭配 XREAL AR 眼镜之后，使之成为消费级AR空间计算的完全体。集丰富的全生态APP空间化内容、空间影像内容、空间娱乐内容为一体，带给用户轻松便携的完整AR空间体验。

外观上，Beam Pro采用了简洁的设计语言，兼顾时尚与科技感。整机大小重量与手机无异，能够轻松塞进口袋，十分易携。机身正面搭载了一块6.5英寸防频闪LCD屏幕;背面为米白色磨砂质感，拥有两颗5000万像素摄像头的空间影像模组;机身底部设置了双USB-C接口，在连接AR眼镜的同时可以实现边充边用;机身侧面还设置了物理按键，能够实现3DoF悬停/云台防抖的一键切换。

Beam Pro内置高通骁龙4nm制程8核芯片，机内配备6+128 GB/8+256 GB存储，支持最高1T Micro SD卡扩展，让用户可以将海量内容缓存到本地。

连接方面，Beam Pro拥有2*2 MIMO双天线WIFI6和蓝牙5.2技术，确保网络与外设的稳定低延迟，续航方面，Beam Pro内置4300mAh电池，在连接XREAL Air系列眼镜使用时可以实现3小时的连续使用时长，支持最高27W的快充，支持 PPS、PD、QC 3.0 充电协议。

对于这样一款空间计算完全体，XREAL给出了很具吸引力的售价。根据发布会公布信息，Beam Pro 6GB + 128GB WiFi版本为1299元，8GB + 256GB WiFi版本售价为1599元，即日开启预约，5月31日20:00开售。同时，Beam Pro推出的5G版本售价1999元起，将于8月初开售。

值得一提的是，XREAL还推出了Beam Pro企业版，售价2999起，据悉，XREAL会针对B端用户的不同需求，进行差异化的功能及技术支持。

此前，苹果将Vision Pro定义为首款可佩戴空间计算设备，用空间交互、空间影像和空间音频三大场景构建起Vision Pro的护城河，并试图创造一个全新生态。现下，XREAL通过Nebula OS解决了当下XR领域最大的问题――内容端的缺失，并借此重整生态，构建属于自己的全能空间计算场景。可以看出，Beam Pro从各角度都诠释了AR领域的进化方向，随着Beam Pro将更多2D应用和3D应用空间化，XREAL定义的空间计算未来正在逐步到来。