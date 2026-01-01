2026年1月6日至9日，一年一度的CES2026(国际消费类电子产品展览会)即将在美国拉斯维加斯举行。正如展会的核心口号所述――“Innovators Show Up”(创新者登场)，我们不仅可以在今年的展会上看到消费电子领域的各大巨头公司共襄盛举，还能看到主办方更加强调CES作为全球顶尖创新者“集合地”的角色。主办方期待着全行业的参与，致力于推动大公司与初创企业释放行动力并实现技术落地。

毫无疑问，AI一定是最近几年CES的核心议题，其他相关议题也不可避免地映射出AI的影子。如果说2023年是生成式AI元年，2024-2025是AI驶上快车道的两年，那么即将开幕的CES 2026则大概率会将被视为人类正式迈入“具身智能(Embodied AI)”时代的起点。

AI正在进行一次彻底的范式转移――告别由“传统”生成式AI构建的“对话框时代”。在CES 2026的展厅里，AI将通过更强大的边缘算力芯片、更精密的传感器以及更灵活的机械躯体，全面接管我们的电脑、客厅、座舱乃至物理生活的每一个角落。

英伟达(NVIDIA)依然是这场大秀的主角之一，但黄仁勋的演讲重心已从“云端算力”转向了数据中心、物理AI和机器人技术。在CES 2026上，备受瞩目的RTX 50 Super系列显卡预计将迎来半代更新。其他重点则会放在展示AI在数据中心、边缘计算、自动驾驶和工业领域的应用。黄仁勋的主题演讲应该会涵盖AI推理、训练加速器及与合作伙伴的生态进展，展现其在AI硬件平台的布局。‌

英特尔(Intel)的 Panther Lake(酷睿Ultra 300系列)将是其重夺竞争优势的关键。作为Intel 18A工艺的首款大规模量产产品，它集成的Xe3核显和翻倍的NPU算力将为其在端侧AI方面带来充沛算力。而高通(Qualcomm)则将展示智能如何从边缘延伸至云端，从而彻底改变全球消费者的体验。高通认为，未来的用户界面将由个人和人工智能代理共同构成。个人设备、智能家居、汽车和机器人不再仅仅是工具，它们将成为智能伙伴，学习用户习惯、预测您的需求并有目的地采取行动。高通也将在本次展会上重点关注笔记本电脑市场，进一步拓展其骁龙芯片在手机和平板电脑领域的应用。骁龙X2 Elite和X2 Elite Premium芯片预计将在本届展会上搭载于各OEM笔记本电脑，展现更高速度和AI性能。

在显示技术领域，2026年将是Micro RGB/RGB-Mini LED)走向大众市场的转折点。长期以来，OLED统治着高端画质，但其寿命和亮度瓶颈始终存在。三星将在本届展会上展示从 55 英寸到115英寸的全系列Micro RGB 电视。本次三星将首次采用尺寸<100μm的独立发光RGB LED，并将会配备Micro RGB AI Engine Pro芯片组以及新一代RGB色温精确等功能，色域覆盖率可达到100% BT.2020，让HDR效果达到了前所未有的真实感。

索尼(Sony)同样将推出基于RGB LED技术的旗舰系列。索尼认为，在大尺寸商用化进程中，通过更精密的算法控制 RGB 背光，可以达到接近微型LED的视觉效果，同时保持成本优势。2025年3月索尼发布了一款全新的RGB LED面板，该技术无需额外的滤光层，也无需担心OLED常见的烧屏问题即可达到Mini LED面板的亮度水平。

在具身智能的落地应用上，中国厂商展示出了令人惊叹的迭代速度。本届CES 2026，中国科技军团已不再仅仅是“参展商”，而是多个细分赛道的领跑者。

作为全球PC行业的领军者，联想(Lenovo)将在拉斯维加斯的The Sphere球形场馆内展示其全家桶式的AI愿景。联想将带来最新产品发布、创新成果、概念验证和公司未来几年的AI驱动创新战略。其发布的个人AI助理已经可以实现跨设备、跨应用的自动化工作流。

作为RGB-Mini LED技术的开创者和引领者，海信(Hisense)将携全新一代RGB-Mini LED技术和新品亮相CES，进一步强化中国品牌在高端显示领域对日韩品牌的领先。

更为激进的突破来自垂直机器人领域。追觅(Dreame)正在完成从一家清洁家电公司向通用机器人公司的华丽升级。在CES 2026，追觅将展示全新升级的具身智能扫地机，它将突破传统扫地机的既有形态，具有更强的操作灵活性及智能执行复杂任务的可能，为扫地机带来彻底的革新。云鲸智能(Narwal)将携四大品类清洁机器人新品亮相，包括扫地机等，此外，像石头科技(Roborock)、科沃斯(Ecovacs)、MOVA 以及未岚大陆等多家中国清洁机器人厂商准备在CES 2026展出新品，例如扫地机器人、庭院机器人等不同品类。

而谈到目前炙手可热的具身智能领域，国产品牌“具身智能”与机器人企业将迎来史上规模最大的集体“出海”。智元机器人(Agibot)预计将首次在北美完整展示其全系列产品线，包括远征A2、灵犀X2等;宇树科技(Unitree)将在今年展示人形机器人G1的大规模量产版。傅利叶智能(Fourier)将展示旗下全尺寸人形机器人GR-3，重点展示其在康复辅助和迎宾服务领域的商用进展等等。

CES2026即将举行，我相信这场盛会不仅会展示硬件的迭代，更是对AI时代的“人”应该如何自处的一次探讨。同时，CES 2026不仅是全球前沿技术的竞技场，更是中国智造大规模出海、向世界展示中国方案的又一节点。当今中国的技术发展不是个体的技术升级，而是中国产业链与大模型深度耦合后的跨代式爆发。中国企业正凭借极致的工程化能力与敏锐的场景洞察将曾经科幻的愿景转化为全球可触达的现实。这场AI工业革命的下半场，序幕才刚刚拉开。