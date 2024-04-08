美翻了！华为WATCH GT 4全新配色草木绿上线，一眼就心动

华为WATCH GT系列在整个智能穿戴设备领域有着举足轻重的地位，其以专业的运动健康功能、时尚新颖的外观吸引了无数用户关注和青睐。

2023年9月，华为推出WATCH GT 4系列，从设计语言、材质工艺、佩戴场景、个性选择等方面持续进化，实现设计、运动与健康的三重跨越。今年4月8日，华为WATCH GT 4系列迎来时尚“新成员”――华为WATCH GT 4草木绿，这一次是自然灵感与现代都市的相互碰撞，颜值再进阶，让智能手表圈也刮起了今春最火的薄荷曼波风，玩转腕上摩登时尚美学。

说起2024年春夏最时尚的代名词，必然少不了“薄荷曼波”，这是春天里最清新的绿色和曼波舞碰撞出的一种感觉，尽显生机与活力的春日浪漫。

华为对美的追寻，从未停止。华为以春日的自然意象为灵感，结合法式设计风格，带来全新华为WATCH GT 4草木绿，整个表带以清新自然的色调为主，给人一种极致纯净、生机盎然、打破常规的视觉印象。表带采用氟橡胶材质，经多次加工呈现细腻肌理，再结合立体纹理凹刻工艺，打造出了独特的叶脉设计，如同春日枝头上的一小片新叶，让静态表带变得灵动起来，轻松get春日满满的希望与活力。一眼望去，华为 WATCH GT 4草木绿既有法式的优雅，又有一种盎然的春意在无限蔓延，就像将浪漫主义美学发挥到了极致，美得一发不可收拾。

一眼心动的华为 WATCH GT 4草木绿，表体采用41mm规格，显得十分精致小巧在圆形表盘上方叠加高亮金属装饰细圈，成就闪耀的“光环设计”，金属细圈光芒闪烁，宛若“腕上小光环”，戴在手上即可成为大众瞩目的时尚焦点。

细节之处，华为WATCH GT 4草木绿也美得很精致。表耳、表冠处采用中点悬浮设计，如同三颗星星悬于空中，浪漫与雅致浑然天成。与此同时，还支持30000+表盘，全新打造的“雅致风尚”表盘，赋予腕间全新美感，且支持表盘常亮，时刻呈现腕间精彩。

在我看来，自带“光环”的华为WATCH GT 4草木绿不仅是一款智能手表，还是每日穿戴的灵魂配饰，无论是通勤上班，还是逛街约会，怎么搭都好看，还能焕发亮眼光彩，让你做生活中闪闪发光的主角。

时尚的外观设计下，华为WATCH GT 4草木绿还拥有出色的运动健康功能。

其搭载全新升级的活力三环，运动规划更科学，新增AI智能运动推荐功能，智能推荐更适合自己的运动方式;全新HUAWEI TruSleep™4.0科学睡眠体系让华为WATCH GT 4草木绿带来更完备的睡眠监测、更科学的睡眠分析、更专业的管理与改善，伴你安心入睡。

此外，华为WATCH GT 4全系支持科学减脂塑形，化身每日腕上私教，帮助用户更科学地减脂塑形。与此同时，还支持脉搏波房颤和早搏提示、连续血氧检测、女性生理周期管理等健康功能，全面守护用户健康。

华为WATCH GT4系列，一直是智能手表中的颜值佼佼者，全新华为WATCH GT 4草木绿更是再次拔高了腕间美学，重新定义智能手表颜值实力派。精致时尚的外表下，华为WATCH GT 4草木绿还拥有诸多的运动健康功能升级，可以是说时尚运动达人们的”最佳拍档“!

华为WATCH GT 4草木绿将于4月8日在华为商城与各大电商平台开启预售，售价1488元，心动的小伙伴们可以关注起来哦!此外，华为WATCH GT 4草木绿还开启了活力三环打卡活动，每周点亮5个完美三环，可前往华为运动健康APP领取积分奖励，积分可在华为商城购物抵现。点亮三环，更健康的每一天。