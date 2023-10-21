雷鸟X2真AR眼镜：让“洛天依”们走到你面前

AR增强现实是非常热门的一个领域，通过虚拟与现实融合能带来很多创新的解决方案。然而，受限于行业技术发展，此前具备虚实融合能力的AR设备，多是售价高昂，且大部分用于B端市场，这让AR眼镜一直难以普及。而这个困境，如今有望被打破。10月13日。雷鸟创新发布了全新AR眼镜雷鸟X2，最低到手价3999元。更重要的是，雷鸟X2不仅价格上非常亲民，在应用方面也十分丰富，除了日常各种创意解决方案外，也为众多朋友带来二次元福利!

消费级真AR眼镜应该具备眼镜形态、空间显示、空间感知交互加上场景生态

游戏娱乐拥有强大的让技术落地的驱动力，从世界第一款电子游戏《双人网球到》造就了计算机变成语言，再到为打游戏而生的显卡通过AI改变世界，人类对快乐的追求是永无止境的。在发布会上雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟先生也分享了雷鸟X2的二次元真实效果，叠加不高的入门价格，让不少二次元爱好者看到新时代的来临。会后我们也采访了雷鸟创新核心团队，看看雷鸟X2在二次元方面带来了哪些突破。

场景突破，推动AR眼镜跨越鸿沟

对于消费级AR眼镜来说，不仅要让大众买得起，还得解决大众的使用场景，而不仅是满足想要体验“黑科技”、“新技术“一类的极客需求。在发布会中我们看到雷鸟X2的不少应用和彩蛋，李宏伟先生表示，雷鸟创新将致力于推动AR生态2.0的升级和构建。目前，雷鸟X2已经实现了多个场景突破，未来依托这些应用和彩蛋可以帮助雷鸟X2快速跨越鸿沟。

用的人越多，就会形成生态，会有更多的技术与资本进入，整体就会发展得越快。雷鸟X2不仅让消费级AR眼镜的价格达到了一个大众都可以接受的程度，也带来了能在一定程度上替代手机甚至超越手机的新体验，如导航、拍摄记录、通话、功能操作、识别、社交、创新AR游戏等各种应用和功能。未来，雷鸟X2也将通过兼容微信小程序、webXR、Unity、安卓等平台，及开发者计划，打造更多应用，进一步丰富场景和生态。

让“洛天依”站在你面前

和需要大量AI算力的GPT类对话模型不同(本地部署参数太少)，VAM和SD绘画这些二次元“福利”才是真正让AI算力消费普及到C端的应用的关键。不过VAM的操作和SD的静态让这些“福利“还是差点意思，如果雷鸟AR眼镜X2让如VAM或SD里面的二次元人物从屏幕里走出来，通过多模态交互，能让这些二次元妹子能够与你进行实时互动，这个场景就变得非常有意思了!

AR眼镜此前的问题就是各种应用看着很美好，但很多是都是面对B端的应用，更多是商业解决方案，对于普通消费者来说一直是没有兴趣的存在。而雷鸟让AR实实在在成为了二次元爱好者的“福利设备”。李宏伟先生在会上和访谈中表示：我最喜欢的场景之一就是“洛天依”站在我面前。在访谈中我们得知雷鸟创新团队有一帮热爱游戏和二次元的年轻人，而且在发布会上联合了大名鼎鼎的Unity打造游戏和内容，有Steam账号的朋友对Unity肯定不会陌生，连Unity中国的CEO都来到现场助阵，加上开放的内容生态，想必后面的福利内容肯定不会少。而通过GPT等AI应用，打造个人专属的养成类”宠姬“在技术上也不会有什么问题。

性能强大内容丰富，二次元未来可期

雷鸟X2AR眼镜的配置十分强大，搭载了高通骁龙XR2芯片以及本地高精度 SLAM 算法，同时，雷鸟创新自研 AI大模型中控平台，这一点能在AR游戏和二次元互动中为用户带来更好的体验。在现场，雷鸟创新展示的虚拟偶像陪伴功能，二次元虚拟偶像不仅能稳稳地“站”在现实世界里，更能够完成走动、跳舞、多轮对话等操作。此外，雷鸟创新还有更多的黑科技在研发中，包括：让虚拟人拥有更丰富的表情和情绪、通过AI大模型的驱动带来专属的自然交互等。此外，雷鸟创新将会通过与IP和二次元社区的合作进一步扩大在这一方面的优势，而雷鸟内部也有一个专门的游戏团队在进行这一块内容的研发和运营。

合理的价格，强大的性能，完备的硬件，丰富的生态和落地内容是主流消费级科技产品必不可少的。雷鸟X2基本已经具备这些属性，而游戏二次元不仅是科技大众化的取胜之道，也将快速得到年轻群体的认可。因此投资方以及科(游)技(戏)媒(玩)体(家)同样看好雷鸟创新的全新AR眼镜X2。

最后我们打趣问了李宏伟先生一个小问题，雷鸟创新的AR眼镜会有开机广告吗？李宏伟先生明确说到：当然没有! 不过如果开机的时候能来个自定义的二次元打招呼也不错哦。