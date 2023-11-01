对话猫王音响创始人曾德均：始于颜值但不止于颜值，因为热爱所以坚持

10月12-14日，上海国际消费电子技术展在上海新国际博览中心举行。展会以“每日科技生活”为视角，以“1+4+N”模式持续开辟消费电子新场景，用1场展会，设置“梦想家”“慧生活”“潮玩乐”“在路上”4大展区，涵盖虚拟现实、智能家居、汽车、机器人等N个展品，打造消费热点、激发消费潜能、提升消费体验。除了丰富的展区外，在展会期间设有多场论坛同步进行，猫王音响创始人曾德均先生受邀在智能耳机发展高峰论坛上进行了分享，讲述了他的得与失，让后来人能够从中吸取经验和教训。

天极网非常有幸在此期间采访到了这位专注声音技术领域几十年的音频圈“老顽童”―曾德均，与他畅聊了猫王品牌、产品以及行业未来发展等诸多话题。

始于颜值但不止于颜值 给与产品时代文化标签

看到或是谈到猫王的产品，相信不少人的第一反应就是颜值很高，精致且独特的外观设计是受到了消费者的青睐。“颜值”像是一个标签一样贴在了猫王的产品上，始于颜值也成为了不少人选购该品牌产品的一大原因。但用曾德钧的话来说，虽然可以始于颜值，但不能只靠颜值，最后还是要靠实力的。

猫王小王子

在以前比拼性价比的年代，消费者是不讲颜值的，大家要的是功能，更多的功能和更低的价格。而随着消费的升级，大家除了有功能的需求外，还有情绪和情感上的需求。这时候颜值就成了一个很重要的因素，讲始于颜值一点没错。当时代进步到一定的时候，颜值便成为了一个流量的入口，成为一个宝藏。但还有句话叫“红颜易老”，无论是人还是产品，不能只靠颜值。用颜值让人家了解你、认识你是可以的，最后还是要靠实力，就是究竟要给用户提供什么样的价值。

颜值能够提供一个情绪价值，但消费者虽然始于颜值，但本心并非颜值，最终要终于体验。当用户买了音箱便可以听到音乐，用户真正需要的是想听好的音乐，好的音频，这是底层的逻辑，也是猫王该前进的方向。所以作为音响产品，如果仅仅是有颜值，但不好用、不好听，不能够让用户听起来有美感，不能给人带来舒适的感觉，就没有那么好了。所以猫王都是从研究用户的角度做好的这个产品，一切从用户心理和生理的诉求去满足用户。

而关于产品的外观设计，猫王都是以文化为基础，给消费者传递一个文化符号，比如猫王小王子(2016年)，就是经典、复古的方向，让大家看到小王子产品就能记忆起那个时代的符号，在当时收到了很多年轻人的追捧;后面的(小王子)OTR则采用了汽车烤漆工艺，洋溢嬉皮年代的自由与个性;后面的原子唱机则更加精致，每代产品都会加入一些文化元素，给与产品一个时代文化的标签，成为“潮流符号”。

猫王小王子OTR

猫王妙播音箱符合预期 为梦想奋斗过就值得

今年，猫王音响推出了新物种―猫王妙播音箱，尽管外形上与它们的传统音箱产品并不明显不同，但它的交互逻辑却发生了非常大的变化。我们在使用传统音箱产品时的流程大概是打开音箱―配对连接―打开音乐APP―搜索歌曲或选择歌单―播放音乐。而猫王妙播音箱时，则是打开音箱―播放音乐。通过OhPlay猫王妙播app连接过一次，之后只需打开妙播音箱即可听到自己喜欢的音乐，它所做的就是让用户不去主动搜索，而是主动判断用户想听什么，把复杂留给自己，把简单留给用户，并且越听越懂你。猫王妙播音箱重构了与用户的关系，没有高频的触达和交互，更多的是默默的陪伴。虽然这套逻辑看似并不复杂，但产品的背后，是十年的研发和上亿的投入，是一次完全的创新。

猫王妙播音箱X2

尽管最终结果可能会失败，但曾德钧在谈到这个创新时却显得非常坦然。他表示，目前妙播音箱的表现和他的预期是差不多的，其实每一个创新的项目都是非常困难的，像王传福在国内做新能源车，也是经历了各种失败。任何一个创新都不会一帆风顺，都一定经历过很多艰难、磨炼、考验，也许能成功，也许会失败，但不要紧，创新的道路从来都不是平坦的，如果说是幸运，也许能够走下去，不幸运也许会夭折。但是有什么关系呢，他们曾经探索过，曾经努力过，曾经为自己的梦想去奋斗过，这就值得了。

既脚踏实地又要有梦想 做用户美好生活的朋友

从2010成立公司开始产品研发，到2015年创立猫王收音机品牌，再到2021年品牌升级为猫王音响;从2014年独立发起猫王1众筹，到2017年销售额突破2亿，再到2023年耗资超亿元的「猫王妙播音箱」登场。无论是在品牌，还是规模等层面，猫王都与创立时发生了变化，从以前和他们产品一样的“小而美”，开始迈向更大的舞台。而对于这家在不断壮大的创业公司的未来愿景，曾德钧给出了非常简单又有意义的答案。

“小而美”实际上对于他们这种创业公司来说，就是先着眼一个小点，他们选择的是声音，但事实上是很大的东西。而任何事情从小做起，有能力的就去做大，既要既要脚踏实地，又要有理想有梦想。猫王希望能够用音响设备，去做用户美好生活时间的朋友，去陪伴用户，而他们目前所做的一切工作，都是为了让他们离这个愿景更近一点。

不智能让用户回归理性 AIGC重新赋能智能音箱

作为音频圈的老前辈，曾德钧曾参与了国内第一批智能音箱的研发过程，不少大厂在做智能音箱之前都会找他请教。相比于前些年的如火如荼，在经过价格战的洗礼后，如今的智能音箱行业陷入了低谷，而AIGC的大火又让这个行业燃起了新的希望，对此他也给出了一些看法。

曾德钧表示，智能音箱是一个时代的开始，大家对于智能音箱的需求是存在的，而从火爆回归理性的原因就是它不够智能。但最近在像ChatGPT4等生成式AI诞生后，它们的交互体验要好很多。所以AIGC一定会重新赋能智能音箱，但需要时间。

如果把从2014年亚马逊的Echo上市作为起点，智能音箱到现在也不到10年时间，才刚刚开始，只要未来技术越来越完善，在未来一定是一个非常有前景的产业，因为人本身就是有惰性的，而ChatGPT等生成式AI在整个逻辑思维能力、知识储备以及逻辑归纳能力都是可以超越人类的，可以替代我们完成一些工作，会越来越满足我们的人性需求，所以在经历过低谷之后，未来还会再起来。

因为热爱所以坚持不懈

“60岁的科技圈新锐”、“六旬创客”、音频圈“老顽童”...这些都是曾德钧身上的标签，所以在采访这位60多岁创业者前，除了有些紧张外，我更多的是对他的好奇。比较有意思的是，在正式开始采访前，我在展会现场碰到曾老师，所以就先聊了一会儿，从他之前创业的一些故事，到BBS论坛和对互联网的一些思考，再到他刚开始接触众筹模式时的趣闻，在各个话题上，他都会给出独特的见解，虽然是一名50后，但他的思维模式非常前卫且紧跟潮流，这一刻我便理解为何他能够打造出那么多兼具颜值和实力，且有文化内涵的产品了，他的年龄让他经历和见识到了各种各样的文化，同时他还怀着一颗不断学习的心，让他跳出了年龄和年代的局限性。

从业四十多年，先后六次创业，有成功也有失败，但不管怎么看，这些都是非常精彩经历。于是我问出了自己最好奇的那个问题，他是如何坚持下来了的？

曾老师笑着回答了我：“因为爱，因为热爱。因为他爱音乐，爱声音，爱这份事业，所以愿意为之付出。因为每天都会发现所做的事情有所进步，虽然会遇到各种各样的问题，但我们这个社会就是在解决问题当中前进的，解决了问题这个事情就往更美好的方向，离你的目标就更近了，所以只要你去热爱它，只要你去喜欢它你就不会觉得辛苦，你就不会觉得累。”