Vision Pro何时达到“理想形态”？苹果内部人士称仍需四代产品

新年之际，苹果万重期待的新品Vision Pro头显终于正式开售，国内外许多媒体和用户也陆续收到了这款产品。从目前已知的用户反馈来看，Vision Pro的表现确做到了同类型产品中领先的水平。但是作为第一代产品，Vision Pro仍然存在一些问题需要苹果公司去克服。

彭博社记者Mark Gurman在其最新的 Power On 时事通讯中透露，苹果视觉产品部门的一些人士认为，要实现苹果Vision Pro头显的“理想形态”，可能需要连续推出四代设备。

报道称，苹果头显的一些团队成员表示，在Vision Pro被认为足够完善以供客户日常使用之前，还有很多工作要做。

虽然尚不清楚苹果开发团队认为的“理想形式”是什么，但很容易从一些早期使用者那里得到线索，他们对第一代设备的吐槽同时包含硬件和软件。

许多Vision Pro用户认为头显本身有些笨重，不适合长时间使用，这使得小型化成为改进的关键点。其他批评包括电池续航差、专用应用不足以及 visionOS 中存在大量 Bug。

如果苹果团队能够在四代产品内解决这些问题(类似于iPhone、iPad 和 Apple Watch的发展)，Gurman认为Vision Pro最终可能会取代iPad。

Gurman表示，苹果试图将iPad定位为Mac的替代品，但结果“好坏参半”。尽管苹果努力使 iPad 成为一款具有Stage Manager等功能的多任务设备，但该设备一直难以成为像Mac一样真正的生产力产品，因此在苹果的产品线中处于边缘地位。Gurman写道：“该设备(iPad)失去了最初的用途，并成为苹果产品组合中更令人困惑的一部分。”

至于起价3500美元的Vision Pro，Gurman认为“需要进行一些硬件升级、大量软件更新，以及应用开发人员和内容制造商提供更好的支持，才能真正使这款头显成为iPad的替代品。在那之前，Vision Pro本质上只是一个原型设备――你必须向苹果付费才能获得测试特权的原型设备。”

很显然，Vision Pro还有很长的路要走。