苹果虚拟现实设备或于年中发布，但内部团队存在意见分歧！

一直以来都有消息称，苹果即将推出虚拟现实VR/MR头显设备，在经过多次延期之后，比较确定的说法是将于年中的WWDC2023上发布这一产品。不过据外媒报道，苹果内部就虚拟现实设备是否在今年发布存在意见分歧。

从乔布斯时代开始，苹果一直都是一家设计为主导的公司，运营部门需要为设计团队提供一切服务。但是在库克时代，这一切都悄然发生变化，运营部门更多占据主导权，因此在过去几年间，苹果重要设计团队成员相继离开公司。

作为全球领先的科技巨头，苹果向来稳重且充满创新能力，每一次推出的新技术都能在行业内掀起一阵潮流，只不过最近几年苹果的创新能力饱受用户质疑。或许是体量急剧扩张，导致苹果开始趋于保守，很多技术方面都更加追求稳定，不愿冒着巨大风险去尝试。比较典型的就是苹果在对待快充技术的态度上，一直都非常保守，如今iPhone上的最高充电速率依然没有超过30W，这在当下安卓阵营普遍百瓦甚至三百瓦快充都已经诞生的时代，显得极为落后。

或许是库克想要改变这一现状，因此想要发布这款在苹果设计团队看来仍未成熟的虚拟现实设备，以踏足目前后劲不足的VR/MR领域。有消息称，苹果内部运营团队希望尽快推出一款技术先进的头戴设备，即使并没有完全做好准备。但设计团队则认为，目前的AR眼镜产品普遍过于笨重，不能保障用户体验，因此建议运营团队等到这一产品更加轻便后再发布。

以行业内目前的技术来看，想要实现轻便的AR眼镜，起码还需要很多年的研发。作为苹果内部的长期项目，此时发布这一产品在设计团队看来显然没有足够理由，糟糕的用户体验足以摧毁用户对于苹果这一招牌的期待。但库克和运营团队并不这么认为，他们表示今年进入这一领域是有意义的，尽管第一代眼镜的体验算不上优秀，同时价格方面也很昂贵，但长期迭代与升级可以改变这一情况，就像曾经的Apple Watch一样，如今Apple Watch已经成为智能穿戴设备的引领者。

苹果显然想要复刻Apple Watch的成功，同时向外界秀一秀肌肉，因此在运营团队的设想中，希望苹果可以推出一款Beta 1.0版本的智能头戴设备，可以让用户简单地进行互动以及沉浸式3D观影，并在后期不断完善用户体验。有消息表明，苹果即将推出的这款虚拟现实设备由于采用行业内顶尖的技术和材料，因此价格十分昂贵，或将高达20000人民币，同时续航方面非常捉襟见肘。

据悉，苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro LED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

目前看来，苹果将在WWDC2023发布虚拟现实设备的消息基本八九不离十，但最终定价以及实际的用户体验究竟如何，确实也是用户所担心的一个方面。对于设计团队而言，希望等产品完善之后再发布，这无可厚非，因为对于追求完美的乔布斯而言，iPhone一开始的成功正是基于此。对于运营团队来说，目前市场的快速变化使得苹果无法继续秉持曾经“慢工出细活”的理念，而是要不断推出跟上潮流的产品，才能不掉队，毕竟保持第一要远远难过追赶第一。