全球首款星闪网关路由正式开售，全面革新智能家居网络体验！

随着智能设备的不断增加以及互联网应用的多样化，家庭网络环境日益复杂，传统路由器往往难以应对多设备同时连接、大数据量传输等需求，甚至会经常出现信号不稳定、卡顿以及掉线等情况。

2023年，华为正式发布新一代近距离无线连接技术――星闪，其拥有更低功耗、更快速度、更低时延、更稳连接、更广覆盖的优势，而这些优势对于作为家庭智能设备连接中枢的网关路由至关重要。因此，整个智能家居行业以及广大消费者都在期待星闪网关路由的推出，带来更好的连接体验。

终于，在11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为正式推出了全球首款星闪网关路由――华为凌霄子母路由 Q7 网线版。该款新品的独特之处在于，首次将星闪连接技术集成到网关中，可以同时兼容星闪、蓝牙和Wi-Fi三种连接协议，给用户带来1+1大于2的体验。可以说，Q7 网线版的到来不仅展现了华为在无线网络技术方面的领先实力，也标志着家用路由器技术的一次重要飞跃，这将掀起智能家居行业的新一轮变革，推动家居产品的智能化进程。

作为全球首款星闪网关路由，华为凌霄子母路由 Q7 网线版，将于12月10日10:08正式开售，售价1999元，想要拥有无死角、零卡顿的疾速网络体验，又或是想有轻松连接家中的各类智能设备需求的小伙伴们可以关注一下。

全屋疾速Wi-Fi 7, 全屋都是满格信号

全屋Wi-Fi覆盖一直都是很多人头疼的难题，大家都在寻找更可靠的组网方案来实现全屋信号无死角。作为子母路由形态的开创者，华为此次推出的华为凌霄子母路由 Q7 网线版依然是子母形态的设计，一套产品中包含一个母路由和三个子路由，同时采用 AC+AP 组网方式，哪怕是超大户型的别墅，也可以通过增添子路由数量，解决信号覆盖的难题，即便是令很多人苦恼的卫生间、阳台、阁楼等都感受到稳定的信号，真正做到让每个房间都有满格信号。

在实际使用中，我们可根据家中的实际需增添子路由数量，更人性化的是，子路由是即插即用的设计，连好预留的网线，对着86 型面板一贴即稳，即插即用，无需专业工具，整个过程简单又快捷。

而且华为凌霄子母路由 Q7 网线版不仅搭载了最新的Wi-Fi 7技术，还采用了华为自研AI凌霄SoC，配合凌霄高速组网，网络速率又快又稳。对于大户型的用户来说，从客厅走到书房，或从一个房间走到另一个房间时，经常会出现卡顿、掉线的问题。Q7 网线版得益于全新升级的业界独家双频无缝漫游算法，并在智能天线和独立高性能信号放大器的加持下，不管是从主卧走到客厅再到次卧、不断划动翻看短视频，都丝毫不会出现网络转圈圈等待的情况，保证移动时网络随时在线，可谓走到哪里，好信号就跟到哪里。

全球首款星闪网关路由，革新智能家居网络体验

星闪技术自发布以来，落地进展备受关注，现在，华为凌霄子母路由 Q7 网线版首次将星闪技术集成到网关上，将凭借更具优势的短距连接技术，革新智能家居体验。

众所周知，星闪技术兼具蓝牙的低功耗和Wi-Fi的高带宽优势，具备更高速率、更广覆盖、更抗干扰、更低功耗的特性。得益于这些，华为凌霄子母路由 Q7 网线版可以让家里的智能终端日常使用功耗更低，家里的各种智能设备彼此连接更加稳定可靠，比如华为智能门锁接入 Q7 网线版后，续航更是能提升 40% 以上。

智能家居设备太多，连接起来太麻烦? 星闪网关路由提供了更便捷的连接方式，打开华为智慧生活APP，它可以自动发现鸿蒙智联生态设备，一键完成设备添加，整个过程更加简单高效，对用户来说十分贴心利好。

更重要的是，相较于市面上常见的 Wi-Fi / 蓝牙网关，华为凌霄子母路由 Q7 网线版支持星闪、Wi-Fi、蓝牙三种协议，可以同时接入300台设备，还可搭配鸿蒙智联生态设备，随心DIY各种智能场景。值得一提的是，Q7 网线版上市时还会有鸿蒙生态厂家的星闪温湿度传感器同步上市，搭配空调、加湿器、除湿机等设备使用，可以营造一个更舒适的恒温恒湿居家环境。在未来，还会有越来越多的支持星闪的鸿蒙生态家庭智能设备，共同为用户打造丰富的智能家居生态。

HarmonyOS智慧路由，好用又安心

华为凌霄子母路由 Q7 网线版还具备多项贴心功能，例如配备了儿童上网保护功能，可以对色情、暴力、博彩等不良网站进行拦截，保护孩子健康上网。同时，家长可以通过华为智慧生活APP及时掌握儿童上网行为报告，设定上网时间、访问内容及支付行为限制，帮助孩子养成健康的上网习惯。

在安全方面，HUAWEI HomeSec金融级守护，通过防蹭网、防暴力破解、防偷窥三大防护手段，为用户隐私与网络安全保驾护航。

对于电竞爱好者来说，华为凌霄子母路由 Q7 网线版也是诚意满满，搭载Game Turbo 2.0技术，当检测到设备处于游戏状态时，将会智能设置一个独立、高优先级的低时延专属通道，和游戏卡顿说拜拜!

小结

事实上，在家用路由和企业级路由领域内，华为一直占据着技术领先的地位。自2015 年推出首款家用路由WS860以来，华为路由走过了10个年头，不仅首发了Wi-Fi 6+路由，更在Wi-Fi 7 专利贡献中排名第一。截止2024年一季度，华为路由全球累计发货量已经突破了一亿台，成为超过一亿家庭的首选路由品牌。

作为华为子母路由系列的又一力作，华为凌霄子母路由 Q7 网线版不仅再次展示了华为强大的技术实力，也标志着其在智能家居生态系统中的重要一步，而这样一款高效、稳定、便捷的鸿蒙智家网络中心，无疑会成为用户实现家庭智能化的路由器首选。

华为凌霄子母路由 Q7 网线版将在12月10日10:08正式开售，售价为1999元，有需要的小伙伴可以抓紧机会冲冲冲!