三星智能戒指新专利曝光：可控制电脑及平板，实现跨设备传输

在去年2月份的MWC 2024上，三星首次展示了此前曝光许久的Galaxy Ring智能戒指，引发了业界的广泛关注，并在7月份的第二场Unpacked活动中正式推出了这款备受瞩目的产品，布局了一种全新的智能穿戴设备。它相比于智能手表更为小巧轻便，佩戴更加舒适无感，并且内置了非常丰富的传感器，拥有心率、睡眠等健康监测以及运动监测等功能。当然，三星对于智能戒指的远不止如此，根据曝光的专利文件来看，它们还希望用户能够使用戒指控制平板和笔记本等其它设备。

三星在2024年7月份提交的专利阐述了这样的可能性，暗示了一种全新的功能。这项专利的名称为《使用电子设备和输入设备进行屏幕控制的方法》，根据专利的说法，智能戒指能够同时连接两个设备，从而让用户能够控制屏幕，移动文件，滚动内容和点击图标，而无需直接触摸设备。文档中描述的另一个值得注意的功能，能够在连接的设备之间无缝传输文件。

对于此文件移动功能的功能，所有的设备都必须在同一WiFi网络之中。虽然该图专门显示了平板电脑和笔记本电脑，但尚不清楚此功能是否会扩展到智能手机或一次支持两个以上的设备。对专利的描述，它旨在在一个设备的屏幕和另一个设备之间创建“自然连续性”的交互，从而使它们之间的过渡平滑而轻松。如果这项技术将其融入了未来的智能戒指当中，它将使三星的可穿戴设备不仅仅只有健康和运动监测功能，还能够与其它更多电子设备进行互动，从而使其产品在智能戒指市场的有着明显的竞争优势。

其实早在2022年的时候，就有相关消息称三星将要推出的智能戒指不仅能够跟踪健康和运动状况，还能够控制智能手机、平板电脑或电视等其它设备，显然目前的产品还没有实现那么多功能，只能通过一些简单的手势控制Galaxy智能手机，比如用拇指和佩戴Galaxy Ring的手指捏两下，即可拍照或关闭闹钟提醒等。当然，现在市场中的大多数智能戒指都集中在运动和健康层面，而通过添加基于手势的设备控制之类的独家功能，三星可以将Galaxy智能戒指变成必备的小工具。不过，目前这些功能还都处于专利阶段，未来这些功能是否会真正实现并出现在相关设备上还是未知数。

作为可穿戴设备的一个细分品类，智能戒指其实并不算是非常新鲜的产品，只不过此前受限于技术门槛和公众认知不足，并没有引起太多消费者的关注，像三星这种大厂的入局也让这类产品的认知度得到了一定的提升。目前，国内外还有不少厂商都在布局智能戒指市场，它有望成为继手环和手表之后的新型穿戴设备。这种智能戒指凭借着更小的机身设计和更长的续航，为佩戴者带来相对于智能手环手表产品更加舒适且无感的使用感受，不过受限于体积，目前功能上还是有着一定的局限性，而且绝大多数并没有屏幕，让它的交互方式没有手表和手环来的那么直接，而就市场层面来看，我个人觉得智能戒指短时间内应该无法对智能手环智能手表等设备造成很大的冲击，或者说它不一定是去替代其它的产品，而是与它们共存，适用于不同的使用场景中。另外，除了常规的监测功能外，像三星专利提到的这类与其它电子设备交互的功能应该会成为智能戒指的一个发展方向，与其它可穿戴设备形成差异化。