华为首款黄金智能腕表密集登录一线时尚男刊，成精英人士奢圈腕上新宠

过去，传统高端腕表一直稳站腕表市场顶端，智能手表无法撼动它们的地位。不过，这一切都是在华为黄金智能腕表问世之前。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师一经发布便收获了超高的热度，不仅得到了传统腕表从业者的关注，更是成为了许多精英人士的必备珍品。近期，华为智能金表频繁上刊一线时尚男刊，在国际超模的演绎下，与一众奢侈品大牌共同呈现高阶时尚风格，并被各大顶级时尚杂志选进大牌奢品盘点，被奉为“老钱风”的升级版单品。

时尚先生“老钱风”，精英人士必备单品

“老钱风穿搭”经久不衰，风格精髓是点到为止的自洽、舒适极致的优雅、低调又讲究的松弛感，给人一种不露声色的奢华。

Old money走低调、不炫耀的路线，他们更注重精神力的聚集。想要穿出“老钱风”少不了Polo衫、纯色风衣、羊绒毛衣、休闲衬衫/西装这几件单品，当然，还有华为超高端智能金表――华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师。

作为华为面向各领域引领者打造的首款高端黄金智能手表，华为黄金智能腕表采用高级腕表镶金工艺，以纯手工镶嵌六段18K黄金，拥有纳米微晶陶瓷表圈、黄金旋转表冠、黄金PVD表圈刻度、黄金PVD钛金属表带，在刷新智能腕表装饰价值的同时，也更具收藏价值。经典的外观辅以高级的贵价材质，也成为“老钱风”的升级版单品。

ELLEMEN，精英男的腔调利器

时尚风格经常被认为非此即彼，一身严肃板正的西装很难和科技感十足的智能手表联系起来，但华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师就是那个“意外”。

在ELLEMEN商务精英穿搭中，传统商务西装与极具科技感的华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师相碰撞，产生了超乎想象的独特效果，无论是与格纹西装套做搭配，还是和纯色系西套装组合在一起，都能轻松拿捏住精英男的腔调。

拥有奢华外观又低调内敛的华为智能金表王，与高端商务气息完美契合。华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师拥有媲美奢侈品级别的工艺和材质，从表圈到表带，细节皆为精湛。华为以轮舵为设计灵感，纯手工镶嵌六段18K黄金，黑色澄亮的纳米微晶陶瓷表圈如夜幕下的大海，配以黄金旋转表冠，黑色与金色的巧妙碰撞，静奢风外形尽显尊贵，更寓意航行者在位置海域行稳致远。

华为黄金智能腕表的诞生，让智能腕表第一次能和传统高端腕表同台竞技。精英人士经常参加各种休闲活动，穿上西装、戴上华为黄金智能腕表，抬手就能回复微信、接打电话，大大提高工作效率。内置高尔夫、潜水、户外探险等专业运动模式，并且支持双向北斗卫星消息，用户在户外可以充分保护自己的安全，在华为黄金智能腕表的陪同下，用户们可以放心去潜水、登山，并通过华为黄金智能腕表记录每一次运动数据，守护每一次返航。

当下，一款仅仅只能查看时间的高端腕表已无法满足商务精英人士的需求，而华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师拥有精致奢华的外观、极为专业的运动模式及健康管理功能，满足了精英人士对商务品味与多种功能诉求。“人无我有”的超高端属性，也让精英人士从容出席任何社交场合，为佩戴者带来新谈资。