硬件升级但定价抽象 任天堂Switch 2有哪些变化？值得冲吗？

2017年，任天堂发布了第一代Switch游戏机，凭借着其丰富的独占游戏阵容、丰富的游玩模式以及独特的玩法，吸引了大量的玩家，截止今年3月份，其销量已经超过了1.5亿台，成为游戏史上第三畅销的主机。而随着时间的推移，第一代主机落后的硬件性能已经无法满足用户对于游戏体验的追求，大家都在期待新一代产品的登场。

终于，在广大用户年复一年的盼望中，时隔8年时间，任天堂终于在Switch 2主题直面会上正式发布了新一代游戏主机，并宣布将会在6月5日正式开售。那么这款新主机对比前代有哪些升级和变化，是否值得冲呢？今天就来和大家聊一聊。

外观设计

乍一看的话，Switch 2对比前代并没有非常大的变化，变得更大更圆润了一些。其机身尺寸为206 x 115 x 14mm，相比于前代的173 x 102 x 13.9mm确实是大了一圈。经典的蓝红配色手柄被深灰色所替代，不过在摇杆上还是加入了红蓝进行点缀。

最初的Switch配备6.2英寸LCD 显示屏，分辨率为720P，之后2021年发售的OLED版本升级到了7英寸。而这次的Switch 2则采用了一块7.9英寸LCD屏幕，屏幕分辨率也来到了1080P，还有120Hz刷新率，并且首次在任天堂掌机上支持HDR。此前机身背面备受吐槽的小支架也升级成为了U型支架，提供更加灵活的摆放角度。

参数上确实提升了不少，而且支持了HDR，但具体显示效果如何，还是得实际体验才知道。至于为啥前代都有OLED了，新一代却用LCD？总得给自己留一些进步空间嘛，之后还能再出个OLED版本，美滋滋。

这次外形最大的变化还是在于新的磁吸式的Joy-Con 2，与之前的金属滑轨不同，这次采用了磁吸直插设计，让拆卸和连接都变得更加方便和流畅。

新的底座将支持最大4K显示，并且内置风扇散热，有效缓主机在长时间游戏时的发热问题。

另外，机身的顶部还新增了一个USB-C接口，但这个接口仅用于充电和数据传输，或是连接摄像头等周边设备，不支持视频输出，底部原有的USB Type-C接口仍然支持视频输出。‌

全新手柄

全新的Joy-Con 2摇杆看起来和前代的变化并不大，键位布局基本一致，但其实升级还是蛮多的。除了前面提到的全新磁吸式设计外，它还而且增大了SL和SR的按钮，也增大了摇杆，提升了耐用性，改善了横向握持和操作的手感。

在此前的直面会上，任天堂并没有具体介绍全新控制器的相关技术，不过在最近官方给出了一个明确的答案，Joy-Con 2的控制器是从零开始设计的，并非霍尔效应摇杆，与初代Switch的Joy-Con控制器相比，控制摇杆更大、更耐用，移动也更加顺滑，还解决了漂移问题(待时间验证)。

更重要的还是，Joy-Con 2加入了一个光学传感器，侧立在桌面上时，可以如鼠标一样进行操作，用于FPS等需要精准点击操控的游戏，算是个不错的升级吧。

对了，还有个神秘的C键，它其实代表的是Chat的意思，所以它可以实现GameChat 游戏聊天功能，只要一键就可以打开聊天界面，和其他游戏玩家对话和分享游戏画面，是不是很惊喜呢。使用GameChat功能需要玩家开通NSO会员，不过在2026年3月31日之前都可以免费使用。

硬件性能

官方并没有透露Switch 2的核心硬件，相比于之前在docked模式仅能输出1080P 60Hz，现在连接底座可以支持4K 60Hz的输出，其性能相比于前代的提升应该是蛮大的。

根据曝光，Switch 2搭载的是英伟达Tegra T239处理器，这颗处理器拥有8个ARM Cortex-A78E性能核心，12GB RAM和一个拥有1536个CUDA核心的Ampere架构GPU。这个GPU架构是RTX 30系列上所采用的，说实话还是有一些年代感了。该芯片配备了专用的RT和 Tensor内核，用于硬件加速的光线追踪和DLSS(深度学习超级采样)，后者能够通过AI实现更高分辨率的图像增强，用低分辨率进行渲染，并将画面放大进行输出，有效提升游戏的帧率。

英伟达虽然在自己的博文中没有提到芯片的具体型号，但表示与任天堂Switch相比，任天堂Switch 2的图形性能提高了10倍，带来了更流畅的游戏体验和更清晰的视觉效果。

我想说的是，听来这个提升幅度固然是很大，但有一个很大的原因是“底子太差”，由于初代机器的性能太差了，所以我觉得还是不要对新机器的性能抱有太大的期待，不知道运行3A大作时的表现会是如何。电池提升到了5220mAh，但应该是因为新芯片功耗的缘故，续航不增反降，官方页面标的是2-6.5小时之间。

存储空间

当然，不只处理器性能大增，Switch 2的储存空间也从前代的32GB大幅增加到了256GB，可以容纳更多的游戏，不过目前游戏所占据的空间相比于之前同样有着不小的增加。

还有一个坏消息，虽然机身空间变大了，Switch 2不兼容了MicroSD卡了(无法玩游戏或读取数据，仍然可以读取先前的截图和视频信息)，而是采用了全新的 MicroSD Express存储卡，这一标准采用了PCIe协议，速度更高，但是价格是前者的数倍。笔者去某购物平台看了下，256GB的MicroSD Express卡大概要700块左右，相同容量的MicroSD卡则只要100出头，对于玩家来说，游玩成本还是会上升一些的。

Switch 2还引入了一种全新的技术形式―游戏密钥卡(Game-Key Card)。这种卡片并非用于存储游戏内容，而是作为一种认证工具，激活后允许玩家下载并游玩对应的游戏。简单来说就是，这个卡是游戏启动下载的钥匙，插入后机器后，需要在联网环境下下载游戏，此后离线游玩仅需保持卡片插入状态，操作逻辑与传统卡带完全一致。好消息是，它不会像数字版一样永久绑定账户，插入任意一台Switch 2主机后均可直接使用，所以玩家可以进行转售、租赁，或是共享给朋友。

定价策略

Switch 2的定价确实蛮迷惑的，这次分为日语版和国际多语言版。其中日版，只支持日语，只能登录日服账号，可以看做是锁区版本，基本就是日本专享了，售价为49980日元(含税)，按目前汇率换算大概是人民币 2526元(随汇率变化，仅供参考)。作为参考，当年初代Switch的日版定价为29980日元，按照当时的汇率(2017年3月份汇率约为100日元换6.1043元人民币)，大概是约合人民币1830元。涨价肯定是涨了，但考虑到升级还是可以接受的。不过日版Switch 2将通过抽签形式限量发售，预购资格要求用户在2025年2月28日前累计游戏时间达50小时以上，算是有个小门槛吧。

除了日本独享的日版外，其它版本的价格则难绷了许多。先说美版和港版吧，前者为449.99美元，约合人民币3307元(随汇率变化，仅供参考)，而前代当时的定价为299.99美元;港版为3450港元，约合人民币3267元(随汇率变化，仅供参考)，初代的定价为2340港元。而支持16种语言的国际多语言版，售价达到了69980日元，约合人民币3541元(随汇率变化，仅供参考)，比日版贵了整整1000块。这样看的话，港版似乎成为了目前最“实惠”的选择。或者这样安慰自己，不是其它版本贵，而是日版便宜!至于国行版本，目前的消息是任天堂会推迟Switch 2在中国的发售计划，所以大家想要快点玩上的话，最靠谱的应该就是港版了。

还有一个好消息，那就是贵的的不只有机器本身，作为Switch 2的独占首发护航游戏，《马里奥赛车世界(Mario Kart World)》会在6月5日同步发售，而它的日版下载版为8980日元(约合人民币454元)，盒装版式9980日元(约合人民币505元);港版下载版为499港元(约合人民币473元)，盒装版549港元(约合人民币520元);最顶的还是美版，下载版本为80美元(约合人民币588元)，盒装版更是达到了90美元(约合人民币661元)。至于是物超所值，还是定价离谱，等正式发售后各位玩家自己去感受吧。

对了，《塞尔达传说：旷野之息》和《塞尔达传说：王国之泪》将获得Switch 2升级版强化，对于已经拥有初代Switch版游戏的玩家，无需重新购买完整游戏，可以选择支付1000日元(约合人民币50元)即可升级至Switch 2版，是不是很良心呢？

写在最后

相信看完上面的内容，大家应该对全新的任天堂Switch 2有了一个比较详细的了解，它对比前代的升级还是蛮大的，更大更清晰的屏幕、更好用的手柄、更强大的硬件以及更丰富的功能等等。不过，槽点也不少， 抽象的地区定价、更贵的游戏卡带、只支持更贵的扩展卡…无疑让玩家的总拥有成本有着一定幅度的上涨。

对于这款任天堂憋了好几年才拿出的新品，我简单说说自己的看法，虽说Switch并非靠机能，还是靠独占的游戏生态，但就目前来的情况来看，一方面抽象的定价，除锁区的日版外，其它地区基本都要多花1K才能入手，再加上更贵的卡带和内存卡，硬件多花钱已经是必然;另一方面则是首发以及预告的游戏并没有那么吸引人，不太能够满足大家的期待，吸引力稍显不足。所以，我觉得如果不是真的非常非常想玩且资金非常充裕，不太建议冲首发，先观望一下比较好，再等等这个售价会不会调整，毕竟如果销量不理想还是有可能的，顺便等等独占的游戏，免得当首发冤大头。